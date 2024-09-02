Ультраправые впервые со второй мировой лидируют на выборах в ФРГ

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" одерживает убедительную победу на выборах в ландтаг (парламент) региона Тюрингия, таковы данные состоявшегося в минувшее воскресенье голосования, которыми делится немецкий телеканал ZDF. Правых радикалов поддержали, по информации СМИ, 32,8% голосов и они смогут занять 32 места из 88 в законодательном органе власти.

Следом за ними идёт — Христианско-демократический союз (ХДС), у него 23,6% голосов и 23 депутатских мандата. Замыкает тройку "Союз Сары Вагенкнехт", их точку зрения разделяет 12% проголосовавших на плебисците, а это 15 мест в ландтаге. На голосовании в Саксонии христианские демократы, по данным экзитпола, незначительно обошли "Альтернативу для Германии" c 31,9% голосов против 30,6%.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ральф Ролечек (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)