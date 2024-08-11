Почему автомобили с автоматом могут обернуться катастрофой в дороге

В последнее время у автомобилистов наблюдается тенденция к выбору машин с автоматической коробкой передач, что делает вождение более комфортным и менее утомительным. Тем не менее, некоторые водители забывают о специфических особенностях таких автомобилей. Например, попытка завести старый автомобиль с разряженной батареей на автомате с помощью толчка или буксировки не увенчается успехом, однако существуют альтернативные решения.

Сами двигатели автомобилей с механической и автоматической трансмиссией не отличаются, и теоретически можно завести двигатель на ходу. Главное - понимать разницу в управлении и как это можно реализовать. Основная проблема заключается в риске повреждения трансмиссии из-за различий в механизме переключения скоростей, что требует более высокой скорости при буксировке.

Что касается запуска двигателя на автомобиле с автоматической коробкой передач методом буксировки, необходимо разогнать автомобиль до примерно 30 км/ч. Эту процедуру следует применять только в чрезвычайных случаях, учитывая высокий риск повреждения трансмиссии. Важно выбрать для этого открытый участок дороги, чтобы не создавать помех другим участникам движения.

Для буксировки машина переводится в нейтральную передачу. После достижения нужной скорости включается зажигание и селектор переключается в ручной режим на вторую или пониженную передачу. После выполнения этих действий водителю остается лишь активировать педаль газа. Если двигатель в исправном состоянии, он должен завестись.

Как только двигатель запущен, селектор следует немедленно перевести в нейтральное положение и плавно остановить автомобиль, давая знак водителю буксирующего авто. Стоит помнить, что такие действия могут навредить трансмиссии, и лучше использовать их только в исключительных случаях. Как альтернативу можно рассмотреть замену аккумулятора или использование пускового устройства от другого автомобиля.

Ремонт трансмиссии обходится дорого, особенно с учетом современных условий. Поэтому без необходимости рисковать не стоит. Именно из-за таких рисков многие водители все еще предпочитают автомобили с механической коробкой передач, которые обходятся дешевле в обслуживании и проще в эксплуатации, несмотря на некоторые неудобства.

Фото: commons.wikimedia.org/ The Car Spy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)