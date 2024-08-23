Охотник на комаров с ИИ: Bzigo Iris найдёт вредителя в вашей комнате

Bzigo Iris — это новое устройство с искусственным интеллектом, предназначенное для борьбы с комарами в вашем доме, сообщает New Atlas.
Эта инновационная технология не убивает комаров сама по себе, а помогает вам найти и уничтожить их. Прибор использует широкоугольную камеру и алгоритмы компьютерного зрения для выявления комаров по их характерным движениям и форме. После обнаружения комара устройство отслеживает его перемещение в комнате, пока он не приземлится на стену или потолок. Затем Bzigo Iris посылает уведомление на ваше мобильное устройство через приложение для iOS или Android и проецирует яркую красную точку на комара с помощью встроенного лазерного указателя, который безопасен для глаз. В этот момент пользователю остается только войти в комнату, найти красную точку и уничтожить комара с помощью электрической мухобойки, которая идет в комплекте с устройством.
Примечательно, что Bzigo Iris не использует химикаты, не требует замены картриджей и может работать круглосуточно, просто подключаясь к электрической розетке. Устройство также эффективно в темноте благодаря встроенным инфракрасным светодиодам. Одно устройство может отслеживать несколько комаров одновременно и перемещать лазер между ними, чтобы указать их местоположение. Кроме того, несколько устройств могут быть установлены в разных комнатах и синхронизированы с одним смартфоном, что позволяет эффективно контролировать всю площадь вашего дома.
Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Фото: commons.wikimedia.org/AfroBrazilian (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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