ИИ заменил автоинструкторов: в Норвегии технологии обучают вождению

Ученые из Норвежского технического университета (NTNU) совместно с IT-компанией Virtur и автошколой WAY AS создали уникальную систему для обучения вождению с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Эта система позволяет учащимся практиковаться в полномасштабном автомобильном симуляторе под руководством виртуального инструктора, который объективно оценивает навыки водителя и предоставляет персонализированные рекомендации в режиме реального времени. Основное преимущество ИИ-инструктора заключается в его способности устранить предвзятость, характерную для людей, что делает процесс обучения более точным и стандартизированным, сообщает Tech Xplore.
Виртуальный инструктор анализирует поведение ученика на основе 477 сценариев, включая обгоны, городское движение и круговые развязки, что позволяет отработать даже самые сложные и опасные ситуации в безопасной среде. Исследования, в которых приняли участие 21 ученик и 7 профессиональных инструкторов, показали, что оценки ИИ практически не уступают оценкам опытных специалистов.
Виртуальная среда позволяет адаптировать процесс обучения к индивидуальным потребностям каждого ученика, что делает обучение более эффективным и доступным. Тем не менее, для широкого внедрения данной технологии требуются изменения в законодательстве, которое пока ограничивает использование симуляторов в официальных процессах обучения вождению.
Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Фото: unsplash.com/Simone Acquaroli (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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