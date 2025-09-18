Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:14

Обувь, в которой блистала Кэрри Брэдшоу и Гвинет Пэлтроу, снова в моде

Осенью 2025 года в моду возвращаются обувные тренды 90-х — от лоферов до шпилек

Осень 2025 года обещает вернуть в моду множество знаковых деталей из 90-х. Если тогда культовые иконы стиля вроде Кэролин Бессетт-Кеннеди или Кэрри Брэдшоу задавали тон, то сегодня дизайнеры вдохновляются тем же минимализмом и легким гламуром. Коллекции нового сезона напоминают о временах, когда на вечеринке модной недели можно было встретить Вайнону Райдер или Гвинет Пэлтроу в джинсах и майке, а на красной дорожке блистали туфли на шпильке и ремешки вокруг щиколотки.

Тренды, вернувшиеся из 90-х

Давайте разберём семь главных обувных направлений, которые снова в центре внимания этой осенью.

Туфли-браслеты

Ремешок на щиколотке стал одним из символов сексуальной эстетики конца XX века. Том Форд в Gucci сделал их неотъемлемой частью образа, и сегодня дизайнеры Ferragamo вернули этот акцент в коллекцию, играя на том же чувственном эффекте.

Мэри-Джейнс

Строгие и женственные, они появились ещё в коллекциях Джона Гальяно, а сейчас снова на подиумах — от Louis Vuitton до современных интерпретаций с квадратным носком и необычной фактурой кожи.

Мюли

Минимализм Helmut Lang и Calvin Klein сделал мюли обязательной парой для модниц 90-х. В 2025 году этот силуэт обретает новые формы: дизайнеры Schiaparelli превращают мюли в арт-объект с использованием оптических иллюзий и смелых материалов.

Балетки-балерины

Chanel в конце 90-х вывели этот вид обуви на новый уровень. Сегодня балетки переживают пик популярности благодаря удобству и элегантности. В коллекциях 2025 года их носят и с джинсами, и с деловыми костюмами.

Лоферы

Классика гардероба, которая легко адаптируется. В 90-е Йоджи Ямамото предложил мягкие и простые формы, а сейчас Miu Miu и другие бренды обыгрывают лоферы в духе преппи — с белыми носками и юбками миди.

Ботинки металлик

Серебристые сапоги ассоциируются с подиумом Versace 1995 года. В 2025 Rabanne и другие марки вернули эту эстетику, добавив футуристические акценты к привычной осенней обуви.

Классические шпильки

Никогда не выходили из моды, но именно середина 90-х подарила им особую популярность. В нынешнем сезоне их стилизуют более свободно — с прозрачными колготками и джинсовыми юбками, что создаёт баланс между элегантностью и повседневностью.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с универсальной пары: лоферы или балетки подойдут к любому гардеробу.
  2. Добавьте выразительную деталь — туфли-браслеты или шпильки для особых случаев.
  3. Экспериментируйте с материалами: металлик и лаковая кожа легко оживят образ.
  4. Не бойтесь миксовать стили: балетки можно носить с деловым костюмом, а мюли — с вечерним платьем.
  5. Уделите внимание аксессуарам — носки, колготки и украшения на обуви сделают образ индивидуальным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать слишком высокий каблук.
    → Последствие: дискомфорт и травмы.
    → Альтернатива: шпильки средней высоты от Elisabetta Franchi.
  • Ошибка: игнорировать уход за лакированной или металлической обувью.
    → Последствие: быстрое появление царапин.
    → Альтернатива: защитные спреи и специальные салфетки.
  • Ошибка: носить лоферы без подходящих носков.
    → Последствие: потеря стиля и стертые ноги.
    → Альтернатива: тонкие хлопковые носки или модели из микрофибры.

А что если…

А если соединить тренды 90-х и современные технологии? Уже появляются лоферы с ортопедическими стельками из пены с памятью, балетки с антискользящей подошвой и шпильки с гибким каблуком, который снижает нагрузку на стопу.

Плюсы и минусы

Тренд

Плюсы

Минусы

Лоферы

Удобство, универсальность

Иногда выглядят слишком строго

Балетки

Комфорт, лёгкость

Не подходят для холодной погоды

Мюли

Стиль и лаконичность

Не всегда удобны для длительной носки

Шпильки

Элегантность

Быстро устают ноги

Металлик

Эффектность

Сложно сочетать в повседневном гардеробе

FAQ

Как выбрать идеальные лоферы?
Обратите внимание на кожу — натуральная прослужит дольше. Подошва должна быть гибкой, но плотной.

Что лучше для офиса: шпильки или лоферы?
Лоферы удобнее для повседневной работы, шпильки стоит оставить для встреч или официальных мероприятий.

Мифы и правда

  • Миф: шпильки всегда вредны для здоровья.
    Правда: если выбирать среднюю высоту и правильную колодку, вред минимален.
  • Миф: балетки не подходят для делового стиля.
    Правда: строгие модели из качественной кожи отлично вписываются в офисный гардероб.
  • Миф: металлик — только для вечеринок.
    Правда: серебристые ботинки можно носить и с повседневным трикотажем.

Интересные факты

  1. Первые туфли Мэри-Джейн появились ещё в начале XX века как детская обувь.
  2. Балетки стали символом свободы движения благодаря Одри Хепбёрн.
  3. Лоферы изначально создавались как мужская обувь для отдыха, но в 90-х их массово адаптировали женщины.

Исторический контекст

  • 1995 год: Клаудия Шиффер в серебристых сапогах Versace на подиуме.
  • 1998 год: Йоджи Ямамото демонстрирует расслабленные лоферы.
  • 1999 год: Карл Лагерфельд добавляет заострённый нос балеткам Chanel.

Эти моменты и стали базой для возвращения трендов в 2025 году.

