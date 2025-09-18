Обувь, в которой блистала Кэрри Брэдшоу и Гвинет Пэлтроу, снова в моде

Осень 2025 года обещает вернуть в моду множество знаковых деталей из 90-х. Если тогда культовые иконы стиля вроде Кэролин Бессетт-Кеннеди или Кэрри Брэдшоу задавали тон, то сегодня дизайнеры вдохновляются тем же минимализмом и легким гламуром. Коллекции нового сезона напоминают о временах, когда на вечеринке модной недели можно было встретить Вайнону Райдер или Гвинет Пэлтроу в джинсах и майке, а на красной дорожке блистали туфли на шпильке и ремешки вокруг щиколотки.

Тренды, вернувшиеся из 90-х

Давайте разберём семь главных обувных направлений, которые снова в центре внимания этой осенью.

Туфли-браслеты

Ремешок на щиколотке стал одним из символов сексуальной эстетики конца XX века. Том Форд в Gucci сделал их неотъемлемой частью образа, и сегодня дизайнеры Ferragamo вернули этот акцент в коллекцию, играя на том же чувственном эффекте.

Мэри-Джейнс

Строгие и женственные, они появились ещё в коллекциях Джона Гальяно, а сейчас снова на подиумах — от Louis Vuitton до современных интерпретаций с квадратным носком и необычной фактурой кожи.

Мюли

Минимализм Helmut Lang и Calvin Klein сделал мюли обязательной парой для модниц 90-х. В 2025 году этот силуэт обретает новые формы: дизайнеры Schiaparelli превращают мюли в арт-объект с использованием оптических иллюзий и смелых материалов.

Балетки-балерины

Chanel в конце 90-х вывели этот вид обуви на новый уровень. Сегодня балетки переживают пик популярности благодаря удобству и элегантности. В коллекциях 2025 года их носят и с джинсами, и с деловыми костюмами.

Лоферы

Классика гардероба, которая легко адаптируется. В 90-е Йоджи Ямамото предложил мягкие и простые формы, а сейчас Miu Miu и другие бренды обыгрывают лоферы в духе преппи — с белыми носками и юбками миди.

Ботинки металлик

Серебристые сапоги ассоциируются с подиумом Versace 1995 года. В 2025 Rabanne и другие марки вернули эту эстетику, добавив футуристические акценты к привычной осенней обуви.

Классические шпильки

Никогда не выходили из моды, но именно середина 90-х подарила им особую популярность. В нынешнем сезоне их стилизуют более свободно — с прозрачными колготками и джинсовыми юбками, что создаёт баланс между элегантностью и повседневностью.

Советы шаг за шагом

Начните с универсальной пары: лоферы или балетки подойдут к любому гардеробу. Добавьте выразительную деталь — туфли-браслеты или шпильки для особых случаев. Экспериментируйте с материалами: металлик и лаковая кожа легко оживят образ. Не бойтесь миксовать стили: балетки можно носить с деловым костюмом, а мюли — с вечерним платьем. Уделите внимание аксессуарам — носки, колготки и украшения на обуви сделают образ индивидуальным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать слишком высокий каблук.

→ Последствие: дискомфорт и травмы.

→ Альтернатива: шпильки средней высоты от Elisabetta Franchi.

→ Последствие: быстрое появление царапин.

→ Альтернатива: защитные спреи и специальные салфетки.

→ Последствие: потеря стиля и стертые ноги.

→ Альтернатива: тонкие хлопковые носки или модели из микрофибры.

А что если…

А если соединить тренды 90-х и современные технологии? Уже появляются лоферы с ортопедическими стельками из пены с памятью, балетки с антискользящей подошвой и шпильки с гибким каблуком, который снижает нагрузку на стопу.

Плюсы и минусы

Тренд Плюсы Минусы Лоферы Удобство, универсальность Иногда выглядят слишком строго Балетки Комфорт, лёгкость Не подходят для холодной погоды Мюли Стиль и лаконичность Не всегда удобны для длительной носки Шпильки Элегантность Быстро устают ноги Металлик Эффектность Сложно сочетать в повседневном гардеробе

FAQ

Как выбрать идеальные лоферы?

Обратите внимание на кожу — натуральная прослужит дольше. Подошва должна быть гибкой, но плотной.

Что лучше для офиса: шпильки или лоферы?

Лоферы удобнее для повседневной работы, шпильки стоит оставить для встреч или официальных мероприятий.

Мифы и правда

Миф: шпильки всегда вредны для здоровья.

Правда: если выбирать среднюю высоту и правильную колодку, вред минимален.

Правда: строгие модели из качественной кожи отлично вписываются в офисный гардероб.

Правда: серебристые ботинки можно носить и с повседневным трикотажем.

Интересные факты

Первые туфли Мэри-Джейн появились ещё в начале XX века как детская обувь. Балетки стали символом свободы движения благодаря Одри Хепбёрн. Лоферы изначально создавались как мужская обувь для отдыха, но в 90-х их массово адаптировали женщины.

Исторический контекст

1995 год: Клаудия Шиффер в серебристых сапогах Versace на подиуме.

1998 год: Йоджи Ямамото демонстрирует расслабленные лоферы.

1999 год: Карл Лагерфельд добавляет заострённый нос балеткам Chanel.

Эти моменты и стали базой для возвращения трендов в 2025 году.