Девять растений, которые тайно защищают огород от вредителей

Сочетание растений в огороде — не просто вопрос эстетики. От того, кто окажется "соседом" на грядке, зависит и урожай, и здоровье культуры. Неправильное соседство приводит к конкуренции за питательные вещества, а удачное — улучшает почву, отпугивает вредителей и экономит место.

Эксперты в области садоводства назвали девять растений-компаньонов, которые стоит сажать рядом с овощами в осеннем сезоне.

1. Салат

Салат — не только культура прохладного сезона, но и универсальный сосед для капусты, моркови, брокколи, свёклы и чеснока. Эдвин Дайзингер, сооснователь сервиса Seedtime, отметил, что сеять его можно каждые две недели до августа, а затем еженедельно до сентября, обеспечивая свежую зелень до конца года.

При посадке важно учитывать дистанцию: рядом с капустой — 15-20 см, с морковью — 10-15 см. Такое соседство помогает удерживать влагу, подавлять сорняки и максимально использовать пространство.

Почва: рыхлая, богатая органикой

Свет: полное солнце

Полив: регулярный, без пересыхания

2. Лук

По словам Люси Брэдли из Easy Garden Irrigation, резкий аромат лука отпугивает морковную муху, тлю, а также зайцев и оленей. Для осени она советует лук-шалот, картофельный лук и сорта, устойчивые к короткому дню, например, 'Monatrall' или 'Sierra Blanca'. Высадку лучше начинать в августе и завершать к середине сентября.

Почва: рыхлая, с перегноем

Свет: полное солнце

Полив: умеренный, без переувлажнения

3. Чеснок

Чеснок, по словам Брэдли, стоит сажать в августе или начале сентября — за это время он успеет нарастить корни и пережить зиму. В паре с морковью он не конкурирует за питание, а запах защищает от морковной мухи. Дайзингер добавил, что чеснок хорош и рядом с капустой, свёклой, салатом и репой, так как отпугивает тлю и жуков, а также действует как природный фунгицид.

Почва: дренированная, слабокислая или нейтральная

Свет: полное солнце

Полив: стабильный, без застоя воды

4. Свёкла

Свёкла прекрасно сочетается с капустой, брокколи, луком и чесноком. Она не забирает кальций, в отличие от брокколи, что снижает конкуренцию за ресурсы. Сроки посева зависят от региона: в средней полосе — с середины августа до начала сентября, в более холодных — неделей раньше, в тёплых — неделей позже.

Почва: рыхлая, плодородная

Свет: полное солнце

Полив: умеренный, поддерживать влажность

5. Лук-порей

Лук-порей, как отметила Брэдли, набирает вкус в прохладное время года и готов к сбору весной. Он подходит для чередования с морковью, сельдереем и капустой, отпугивая вредителей и улучшая структуру почвы благодаря глубокой корневой системе.

Почва: плодородная, дренированная

Свет: полное солнце

Полив: регулярный, без пересыхания

6. Репа

Репа, по словам Дайзингера, готова радовать урожаем и корнеплодов, и листьев. Её можно сажать с конца июля до начала сентября. Лёгкие заморозки делают вкус слаще. Чередование рядов с капустой и брокколи помогает запутать вредителей.

Почва: умеренно питательная, дренированная

Свет: полное солнце

Полив: стабильный

7. Брокколи

Брокколи дружит со многими культурами, но особенно выигрывает в паре с салатом, который комфортно растёт в её тени. Также хорошо соседствует со свёклой, шпинатом, мангольдом, луком и ромашкой. Сеять стоит с конца мая до середины июля, в зависимости от климата, предпочтительнее рассадой.

Почва: богатая органикой

Свет: полное солнце

Полив: равномерный

8. Зелёный лук

Зелёный лук (шнитт-лук) отпугивает тлю, морковную муху и жуков, а также хорошо переносит заморозки. Брэдли подчеркнула, что он предпочитает солнечные участки и регулярный полив до укоренения.

Почва: дренированная

Свет: полное солнце

Полив: частый, без сырости

9. Календула

Календула не только украшает огород, но и защищает овощи. Она отпугивает тлю и морковную муху, а цветёт уже через 6-8 недель после посева в августе. Брэдли отметила, что это растение неприхотливо и подходит даже для начинающих садоводов.

Почва: дренированная, нейтральная или слабокислая

Свет: солнце или полутень в жарком климате

Полив: постоянная влажность, возможна засухоустойчивость