Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чеснок
Чеснок
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:48

Девять растений, которые тайно защищают огород от вредителей

9 растений-компаньонов, которые укрепят ваш осенний урожай

Сочетание растений в огороде — не просто вопрос эстетики. От того, кто окажется "соседом" на грядке, зависит и урожай, и здоровье культуры. Неправильное соседство приводит к конкуренции за питательные вещества, а удачное — улучшает почву, отпугивает вредителей и экономит место.

Эксперты в области садоводства назвали девять растений-компаньонов, которые стоит сажать рядом с овощами в осеннем сезоне.

1. Салат

Салат — не только культура прохладного сезона, но и универсальный сосед для капусты, моркови, брокколи, свёклы и чеснока. Эдвин Дайзингер, сооснователь сервиса Seedtime, отметил, что сеять его можно каждые две недели до августа, а затем еженедельно до сентября, обеспечивая свежую зелень до конца года.
При посадке важно учитывать дистанцию: рядом с капустой — 15-20 см, с морковью — 10-15 см. Такое соседство помогает удерживать влагу, подавлять сорняки и максимально использовать пространство.

Почва: рыхлая, богатая органикой
Свет: полное солнце
Полив: регулярный, без пересыхания

2. Лук

По словам Люси Брэдли из Easy Garden Irrigation, резкий аромат лука отпугивает морковную муху, тлю, а также зайцев и оленей. Для осени она советует лук-шалот, картофельный лук и сорта, устойчивые к короткому дню, например, 'Monatrall' или 'Sierra Blanca'. Высадку лучше начинать в августе и завершать к середине сентября.

Почва: рыхлая, с перегноем
Свет: полное солнце
Полив: умеренный, без переувлажнения

3. Чеснок

Чеснок, по словам Брэдли, стоит сажать в августе или начале сентября — за это время он успеет нарастить корни и пережить зиму. В паре с морковью он не конкурирует за питание, а запах защищает от морковной мухи. Дайзингер добавил, что чеснок хорош и рядом с капустой, свёклой, салатом и репой, так как отпугивает тлю и жуков, а также действует как природный фунгицид.

Почва: дренированная, слабокислая или нейтральная
Свет: полное солнце
Полив: стабильный, без застоя воды

4. Свёкла

Свёкла прекрасно сочетается с капустой, брокколи, луком и чесноком. Она не забирает кальций, в отличие от брокколи, что снижает конкуренцию за ресурсы. Сроки посева зависят от региона: в средней полосе — с середины августа до начала сентября, в более холодных — неделей раньше, в тёплых — неделей позже.

Почва: рыхлая, плодородная
Свет: полное солнце
Полив: умеренный, поддерживать влажность

5. Лук-порей

Лук-порей, как отметила Брэдли, набирает вкус в прохладное время года и готов к сбору весной. Он подходит для чередования с морковью, сельдереем и капустой, отпугивая вредителей и улучшая структуру почвы благодаря глубокой корневой системе.

Почва: плодородная, дренированная
Свет: полное солнце
Полив: регулярный, без пересыхания

6. Репа

Репа, по словам Дайзингера, готова радовать урожаем и корнеплодов, и листьев. Её можно сажать с конца июля до начала сентября. Лёгкие заморозки делают вкус слаще. Чередование рядов с капустой и брокколи помогает запутать вредителей.

Почва: умеренно питательная, дренированная
Свет: полное солнце
Полив: стабильный

7. Брокколи

Брокколи дружит со многими культурами, но особенно выигрывает в паре с салатом, который комфортно растёт в её тени. Также хорошо соседствует со свёклой, шпинатом, мангольдом, луком и ромашкой. Сеять стоит с конца мая до середины июля, в зависимости от климата, предпочтительнее рассадой.

Почва: богатая органикой
Свет: полное солнце
Полив: равномерный

8. Зелёный лук

Зелёный лук (шнитт-лук) отпугивает тлю, морковную муху и жуков, а также хорошо переносит заморозки. Брэдли подчеркнула, что он предпочитает солнечные участки и регулярный полив до укоренения.

Почва: дренированная
Свет: полное солнце
Полив: частый, без сырости

9. Календула

Календула не только украшает огород, но и защищает овощи. Она отпугивает тлю и морковную муху, а цветёт уже через 6-8 недель после посева в августе. Брэдли отметила, что это растение неприхотливо и подходит даже для начинающих садоводов.

Почва: дренированная, нейтральная или слабокислая
Свет: солнце или полутень в жарком климате
Полив: постоянная влажность, возможна засухоустойчивость

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туалетная бумага для идеального газона: новый тренд от TikTok-блогера сегодня в 7:30

Революция в садоводстве: блогер показала, как вырастить газон мечты с минимальными затратами и туалетной бумагой

TikTok блогер Homespiff поделилась необычным способом выращивания газона. Для идеальной травы достаточно размочить туалетную бумагу и добавить семена. Через неделю газон будет как новый!

Читать полностью » Подготовьте грядки к будущему урожаю: 7 эффективных сидератов для августа сегодня в 1:30

Укрепите свои грядки: 7 сидератов августом, которые изменят вашу почву

Август — идеальное время для посева сидератов, способствующих укреплению почвы и повышению её плодородия. Узнайте 7 лучших культур для успешного посева!

Читать полностью » Пергола и живая тень: рекомендации для обустройства двора в Иркутске летом сегодня в 0:24

Иркутский ветер рвёт тенты в клочья: как сделать навес, который не улетит с участка

Узнайте, как создать идеальную зону отдыха в Иркутской области: 7 шагов к комфортной лета, учитывающей местный климат, солнце и насекомых.

Читать полностью » Луковая шелуха, горчица и нашатырь помогут защитить грядки от личинок майского жука вчера в 23:12

Личинки майского жука уничтожают урожай? Вот простой способ избавиться от них без химии

Личинки майского жука могут уничтожить урожай. Как простыми способами — от перекопки до луковой шелухи — спасти грядки и защитить растения.

Читать полностью » В парке Монрепо прошёл первый цветочный обмен с участием горожан и садоводов вчера в 22:08

От герани до лилии мирабель: что меняли и чем делились на первом цветочном обмене Монрепо

Монрепо превратился в ботаническую сказку: как прошёл первый цветочный обмен, кто пришёл и какие растения нашли новых хозяев.

Читать полностью » В парке Монрепо впервые прошёл цветочный обмен с участием садоводов и любителей растений вчера в 21:04

Монрепо утонул в цветах: как фикус с помойки стал звездой праздника

Монрепо превратился в ботаническую сказку: как прошёл первый цветочный обмен, кто пришёл и какие растения нашли новых хозяев.

Читать полностью » Садовые работы в августе: советы по подкормкам, обрезке и посевам вчера в 20:19

Август решает судьбу вашего сада: что нужно сделать, чтобы урожай был рекордным

Август — пик садовых забот: какие работы нельзя откладывать, чтобы сохранить урожай, укрепить растения и подготовить их к зиме.

Читать полностью » Ошибка поверхностного полива приводит к увяданию кустов томатов в августе вчера в 19:39

Поверхностный полив — главная причина гибели томатов в конце сезона

В августе томаты могут внезапно начать вянуть — и виновата всего одна ошибка в поливе. Узнайте, как спасти кусты и продлить урожай до заморозков.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

"Народный бюджет" модернизирует библиотеки Коми, создавая современные культурные пространства
Спорт и фитнес

Тренеры по фитнесу назвали оптимальный вес гирь для начинающих в двойных упражнениях
СКФО

На фестивале в Георгиевске определили рекордсмена — яблоко весом больше 500 г
Еда

Как приготовить картошку по-французски с мясным фаршем и сыром — пошаговый рецепт
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага получила тысячи комментариев от фанатов "Локомотива" после матча со "Спартаком"
СФО

МЧС локализовало степные пожары в Каа-Хемском и Кызылском районах Тувы
Красота и здоровье

Как добиться сияющей кожи с помощью гидрофильного масла: советы эксперта
ПФО

В Саратове предложили гибкие ипотечные ставки и льготную аренду для решения жилищного вопроса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru