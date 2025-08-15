Этот мотор АвтоВАЗа пережил поколения машин — и до сих пор держит марку

Знаете ли вы, что один из самых известных российских двигателей смог пережить десятилетия и по-прежнему востребован? Речь о 8-клапанном моторе АвтоВАЗа — конструкции, которая впервые появилась ещё в прошлом веке, но до сих пор уверенно прописалась под капотами современных моделей.

АвтоВАЗ не только сохранил этот двигатель в линейке, но и сумел адаптировать его под новые требования рынка. В актуальной версии 1,6-литровый агрегат выдаёт 90 л. с. и устанавливается на Lada Granta, а также адаптирован для Largus и свежей Lada Iskra.

Почему "восьмиклоп" живёт дольше, чем многие новинки

Главная особенность мотора — он безвтыковый. Это значит, что при обрыве ремня ГРМ двигатель не заклинит и не повредит клапаны. Для владельцев это прямой бонус в виде экономии на ремонте и спокойствия на дороге.

Ещё один сильный козырь — тяговитый характер, напоминающий дизель. Уже при 1000 оборотах в минуту водитель получает 80% доступного крутящего момента. Такая особенность делает езду комфортной в городе и помогает экономить топливо, особенно в плотном трафике.

Экономичность и неприхотливость

АвтоВАЗ подчёркивает, что этот двигатель прост в обслуживании и не требует регулировки клапанов вплоть до 90 тысяч километров пробега. Кроме того, конструкция позволяет без проблем заправляться более доступным бензином АИ-92, что особенно актуально в условиях роста цен на топливо.

Простота агрегата означает и меньшую стоимость сервисных работ. Для многих российских автолюбителей это серьёзный аргумент в пользу выбора 8-клапанной версии.