Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:01

Как белок управляет вашим настроением: 7 вещей, о которых вы не подозревали

Белок и его недостаток: 7 тревожных сигналов о вашем здоровье

Белок — один из ключевых элементов здорового питания. Однако, как отмечают специалисты, даже при соблюдении минимальных норм мы не всегда получаем его в достаточном количестве, чтобы поддерживать уровень активности, справляться с нагрузками и восстанавливаться после болезней или травм. Диетологи предупреждают: организм подает сигналы о нехватке белка, и некоторые из них могут показаться неожиданными.

Постоянное чувство голода

Эксперты объясняют: когда в рационе мало белка, уровень гормонов, отвечающих за насыщение, снижается. В результате даже после еды может оставаться ощущение пустоты в желудке, а желание перекусить возникает слишком быстро. Белковая пища помогает удерживать аппетит под контролем и сохранять мышечную массу, особенно если стоит цель снизить вес.

Частые болезни

Белок необходим иммунной системе. После еды он расщепляется до аминокислот, которые служат строительным материалом для антител и защитных клеток организма. Если белка не хватает, иммунитет работает слабее: простуды и инфекции случаются чаще, а восстановление после болезни занимает больше времени.

Боли в мышцах

Ощущение постоянной слабости или болезненности в мышцах даже без интенсивных тренировок может указывать на нехватку белка. В этом случае организм начинает использовать мышечную ткань как источник аминокислот, что приводит к её разрушению. Употребление белка после физической нагрузки помогает ускорить восстановление и уменьшить болевые ощущения.

Застой в фитнес-результатах

Люди, активно занимающиеся спортом, особенно сочетанием кардио и силовых тренировок, нуждаются в большем объёме белка. Если его не хватает, организм расходует его как источник энергии, а не для построения мышечной массы. Это мешает улучшать силу и менять состав тела.

Медленное заживление ран

После операций, травм или даже мелких порезов организму требуется больше белка. Если его недостаточно, ткани восстанавливаются медленнее, процесс заживления затягивается. Диетологи отмечают: в такие периоды особенно важно увеличить потребление белка.

Проблемы с волосами, кожей и ногтями

Белок играет ключевую роль в формировании волос, ногтей и кожи. Его дефицит может приводить к истончению и выпадению волос, ломкости ногтей и появлению морщин. Причина в том, что без аминокислот организм не может синтезировать кератин, коллаген и эластин — белки, отвечающие за упругость кожи и прочность волосяных и ногтевых структур.

Угнетённое настроение

Диетологи отмечают: увеличение потребления белка всего на 10% способно положительно влиять на эмоциональное состояние. Исследования показывают, что белковая пища помогает выработке серотонина — гормона хорошего настроения. Кроме того, она стабилизирует уровень сахара в крови, снижая вероятность резких перепадов энергии и связанных с ними эмоциональных спадов.

Что делать

Если вы замечаете у себя постоянное чувство голода, боли в мышцах, тусклые волосы и ногти или стали чаще болеть, врачи рекомендуют обратить внимание на количество белка в рационе. Специалист по питанию сможет оценить ваш рацион и предложить корректировки, которые помогут восполнить дефицит и улучшить самочувствие.

