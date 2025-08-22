Секреты борьбы с изжогой: 7 продуктов, которые испортят ваш вечер – вы не догадывались

Врачи и диетологи предупреждают: некоторые распространённые продукты способны вызывать изжогу и усиливать проявления кислотного рефлюкса. Особенно это актуально для женщин в период менопаузы, когда гормональные изменения делают пищеварительную систему более уязвимой.

Когда изжога становится проблемой

Изжога проявляется жжением в груди или горле, возникающим при попадании желудочной кислоты в пищевод. По словам гастроэнтерологов, чаще всего это случается после плотной еды, когда ослабевает нижний пищеводный сфинктер — мышца, удерживающая кислоту в желудке.

Специалисты отмечают, что в период менопаузы снижение уровня эстрогена и прогестерона делает эту мышцу менее эффективной. Это увеличивает риск заброса кислоты и может привести к хроническим проблемам, таким как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

По мнению врачей, игнорировать регулярные проявления изжоги опасно: ГЭРБ повышает риск воспалений и даже предраковых изменений в пищеводе.

Какие продукты чаще всего вызывают изжогу

Эксперты выделяют семь категорий продуктов, которые могут спровоцировать неприятные ощущения:

Томатные соусы и соки. Помидоры содержат кислоты, которые ослабляют сфинктер и способствуют обратному току желудочной кислоты. В зону риска попадают пицца, паста, кетчуп и сальса.

Помидоры содержат кислоты, которые ослабляют сфинктер и способствуют обратному току желудочной кислоты. В зону риска попадают пицца, паста, кетчуп и сальса. Цитрусовые. Апельсины, лимоны и лаймы, а также их соки повышают кислотность и связаны с риском развития ГЭРБ.

Апельсины, лимоны и лаймы, а также их соки повышают кислотность и связаны с риском развития ГЭРБ. Острая пища. Перец чили и содержащийся в нём капсаицин могут раздражать слизистую пищевода и замедлять пищеварение, что усиливает давление на желудок.

Перец чили и содержащийся в нём капсаицин могут раздражать слизистую пищевода и замедлять пищеварение, что усиливает давление на желудок. Жирные и жареные блюда. Куски жирного мяса, жареная картошка, сливочное масло, сыр и выпечка снижают тонус пищеводного сфинктера и задерживают опорожнение желудка.

Куски жирного мяса, жареная картошка, сливочное масло, сыр и выпечка снижают тонус пищеводного сфинктера и задерживают опорожнение желудка. Шоколад. В нём есть кофеин и какао, которые расслабляют сфинктер и позволяют кислоте подниматься вверх. Реакция индивидуальна: у кого-то даже небольшой кусочек вызывает изжогу.

В нём есть кофеин и какао, которые расслабляют сфинктер и позволяют кислоте подниматься вверх. Реакция индивидуальна: у кого-то даже небольшой кусочек вызывает изжогу. Газированные напитки. Содержащийся в них углекислый газ повышает давление в желудке, что облегчает открывание сфинктера и провоцирует рефлюкс.

Содержащийся в них углекислый газ повышает давление в желудке, что облегчает открывание сфинктера и провоцирует рефлюкс. Мята. Несмотря на полезные свойства для пищеварения, мятный чай и ароматические добавки также расслабляют сфинктер, что может вызывать изжогу.

В чём разница между изжогой, рефлюксом и ГЭРБ

Изжога - это симптом, жжение в груди или горле.

- это симптом, жжение в груди или горле. Кислотный рефлюкс - процесс попадания кислоты в пищевод, который не всегда сопровождается изжогой. Он может проявляться кашлем, охриплостью, болью в горле или трудностями при глотании.

- процесс попадания кислоты в пищевод, который не всегда сопровождается изжогой. Он может проявляться кашлем, охриплостью, болью в горле или трудностями при глотании. ГЭРБ - хроническая форма рефлюкса, которая сопровождается регулярными симптомами (не реже двух раз в неделю).

Врачи подчёркивают: боль в груди может быть признаком не только рефлюкса, но и сердечного приступа, поэтому при подозрении нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Как снизить риск изжоги

Специалисты рекомендуют:

избегать продуктов-провокаторов;

питаться небольшими порциями несколько раз в день;

не есть за 3 часа до сна;

спать на левом боку с приподнятой головой;

после ужина совершать лёгкую прогулку.

Если изменения в питании не помогают, врачи советуют обсудить с доктором медикаментозное лечение. В арсенале — антациды, блокаторы гистамина, ингибиторы протонной помпы и хирургические методы при тяжёлых формах.

Диета при ГЭРБ

Рацион, снижающий частоту изжоги, обычно включает овощи, цельнозерновые продукты, молочные продукты с низким содержанием жира и фрукты, не относящиеся к цитрусовым. Такой подход помогает уменьшить риск приступов и улучшает качество жизни.

Острые, кислые и жирные блюда с наибольшей вероятностью вызывают изжогу. Но подход к каждому пациенту должен быть индивидуальным: у разных людей реакция на продукты различается. Хроническую изжогу важно лечить, иначе она может привести к серьёзным последствиям для пищевода, включая риск онкологии.