Зачем отправляться в горы Шри-Ланки: 7 удивительных маршрутов для любителей приключений
Для многих туристов Шри-Ланка ассоциируется прежде всего с пляжами, но сердце острова хранит совсем другой мир — горные ландшафты, древние святыни и чайные плантации, идеально подходящие для пеших походов.
Когда-то дороги в горах отсутствовали, и люди преодолевали расстояния пешком. Лишь после строительства железных дорог путешествия стали проще. Сегодня же туристы могут отправиться в однодневные походы к руинам древних дворцов, буддийским храмам и смотровым площадкам, а вечером вернуться в гостиницу к традиционному рису с карри.
Остров невелик — около 431 км в длину и 224 км в ширину, поэтому планировать маршруты удобно, а большинство треков занимают всего несколько часов.
1. Пик Адама
Лучший духовный маршрут
- Длина: 7 км
- Время: 2,5-4 часа
- Сложность: средняя
Главная священная вершина страны носит сразу несколько названий: Пик Адама, Шри-Пада ("священный след Будды") и Саманалаканде ("гора бабочек"). Это место почитают буддисты, индуисты, мусульмане и христиане.
Подъём начинается в деревне Далхаузи и проходит по 5200 ступеням. Паломники обычно выходят ночью, чтобы к рассвету встретить первые лучи солнца на вершине. Местные отмечают, что восхождение — это не только физическое испытание, но и духовное путешествие.
2. Малый Пик Адама и скала Элла
Лучший лёгкий маршрут
- Длина: 4,5-10 км
- Время: около половины дня
- Сложность: лёгкая
Элла — центр туристической жизни в горах. Здесь можно пройтись к чайным плантациям, водопадам и знаменитому мосту Девяти арок.
Короткий маршрут длиной 4,5 км ведёт к Малому Пику Адама с видами на водопады и чайные фабрики. Более продолжительный путь (около 10 км) поднимается к скале Элла, откуда открывается панорама холмов и живущих в окрестностях обезьян.
3. Лесной заповедник Синхараджа
Для любителей птиц
- Длина маршрутов: разная
- Время: 2-3 часа
- Сложность: лёгкая
Крупнейший низменный тропический лес острова хранит 147 видов птиц, 33 из которых встречаются только здесь. Территория доступна только пешком и исключительно с гидом.
Обычно туристы останавливаются в деревнях Денияя или Кудава. Ранним утром, до приезда групп с побережья, лес особенно оживает. Гиды говорят, что в это время можно услышать множество редких птиц.
4. Сигирия и Пидурангула
Лучший маршрут для ценителей истории
- Длина: 1-3 км
- Время: от половины до целого дня
- Сложность: средняя
Подъём на Сигирию требует пройти почти 1200 ступеней. На вершине находятся руины дворца царя Касьяпы и смотровая площадка с видами на бескрайние джунгли.
Для более уединённого отдыха можно подняться на соседнюю Пидурангулу. Тропа длиной около 1 км ведёт мимо древних монастырей к площадке, откуда открывается впечатляющий вид на массив Сигирии.
5. Равнины Хортона и "Конец света"
Лучший маршрут с панорамами
- Длина: 9,5 км
- Время: 3 часа
- Сложность: лёгкая
На высоте более 2000 метров равнины Хортона удивляют сочетанием лугов, озёр и густого леса. Главная точка маршрута — обрыв под названием "Конец света", уходящий в пропасть.
Местные советуют отправляться в путь ранним утром: к полудню пейзажи скрываются в облаках. Обратная дорога проходит мимо водопада Бейкерс.
6. Сиденье Липтона
Лучший маршрут для ценителей чая
- Длина: 8 км
- Время: 2 часа
- Сложность: лёгкая
Недалеко от города Хапутале находится знаменитая чайная плантация Дамбатенне, основанная в 1890 году Томасом Липтоном. Смотровая площадка, названная в его честь, стала популярной целью пеших прогулок.
Путь длиной около 8 км проходит среди чайных садов, где собирают листья для будущих партий чая. Многие туристы предпочитают доехать на автобусе или тук-туке до площадки рано утром, а затем спуститься пешком к фабрике.
7. Хребет Наклз ("Костяшки пальцев")
Для искателей приключений
- Длина: разные маршруты
- Время: от 1 до 2 дней
- Сложность: высокая
К северо-востоку от Канди лежит малоизвестный район Наклз — часть заповедника Пик, включённого в список наследия ЮНЕСКО.
Название массив получил за форму гор, напоминающих сжатый кулак. Походы здесь требуют обязательного гида, но туристы отмечают, что именно в этом районе можно увидеть больше всего дикой природы: от буйволов и обезьян до редких птиц и, если повезёт, даже леопарда.
Чаще всего путешественники отправляются в двухдневный маршрут с ночёвкой в палатках, посещая по пути водопады, пещеры и рисовые поля в деревнях предгорий.
Шри-Ланка предлагает походы на любой вкус — от лёгких прогулок среди чайных плантаций до многодневных маршрутов по горным тропам. А благодаря компактным размерам острова, любой маршрут легко вписать даже в короткое путешествие.
