Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Элла Рок из Пика Маленького Адама
Элла Рок из Пика Маленького Адама
© commons.wikimedia.org by Tuderna is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:47

Зачем отправляться в горы Шри-Ланки: 7 удивительных маршрутов для любителей приключений

Топ-7 маршрутов по горным тропам Шри-Ланки для настоящих искателей приключений

Для многих туристов Шри-Ланка ассоциируется прежде всего с пляжами, но сердце острова хранит совсем другой мир — горные ландшафты, древние святыни и чайные плантации, идеально подходящие для пеших походов.

Когда-то дороги в горах отсутствовали, и люди преодолевали расстояния пешком. Лишь после строительства железных дорог путешествия стали проще. Сегодня же туристы могут отправиться в однодневные походы к руинам древних дворцов, буддийским храмам и смотровым площадкам, а вечером вернуться в гостиницу к традиционному рису с карри.

Остров невелик — около 431 км в длину и 224 км в ширину, поэтому планировать маршруты удобно, а большинство треков занимают всего несколько часов.

1. Пик Адама

Лучший духовный маршрут

  • Длина: 7 км
  • Время: 2,5-4 часа
  • Сложность: средняя

Главная священная вершина страны носит сразу несколько названий: Пик Адама, Шри-Пада ("священный след Будды") и Саманалаканде ("гора бабочек"). Это место почитают буддисты, индуисты, мусульмане и христиане.

Подъём начинается в деревне Далхаузи и проходит по 5200 ступеням. Паломники обычно выходят ночью, чтобы к рассвету встретить первые лучи солнца на вершине. Местные отмечают, что восхождение — это не только физическое испытание, но и духовное путешествие.

2. Малый Пик Адама и скала Элла

Лучший лёгкий маршрут

  • Длина: 4,5-10 км
  • Время: около половины дня
  • Сложность: лёгкая

Элла — центр туристической жизни в горах. Здесь можно пройтись к чайным плантациям, водопадам и знаменитому мосту Девяти арок.

Короткий маршрут длиной 4,5 км ведёт к Малому Пику Адама с видами на водопады и чайные фабрики. Более продолжительный путь (около 10 км) поднимается к скале Элла, откуда открывается панорама холмов и живущих в окрестностях обезьян.

3. Лесной заповедник Синхараджа

Для любителей птиц

  • Длина маршрутов: разная
  • Время: 2-3 часа
  • Сложность: лёгкая

Крупнейший низменный тропический лес острова хранит 147 видов птиц, 33 из которых встречаются только здесь. Территория доступна только пешком и исключительно с гидом.

Обычно туристы останавливаются в деревнях Денияя или Кудава. Ранним утром, до приезда групп с побережья, лес особенно оживает. Гиды говорят, что в это время можно услышать множество редких птиц.

4. Сигирия и Пидурангула

Лучший маршрут для ценителей истории

  • Длина: 1-3 км
  • Время: от половины до целого дня
  • Сложность: средняя

Подъём на Сигирию требует пройти почти 1200 ступеней. На вершине находятся руины дворца царя Касьяпы и смотровая площадка с видами на бескрайние джунгли.

Для более уединённого отдыха можно подняться на соседнюю Пидурангулу. Тропа длиной около 1 км ведёт мимо древних монастырей к площадке, откуда открывается впечатляющий вид на массив Сигирии.

5. Равнины Хортона и "Конец света"

Лучший маршрут с панорамами

  • Длина: 9,5 км
  • Время: 3 часа
  • Сложность: лёгкая

На высоте более 2000 метров равнины Хортона удивляют сочетанием лугов, озёр и густого леса. Главная точка маршрута — обрыв под названием "Конец света", уходящий в пропасть.

Местные советуют отправляться в путь ранним утром: к полудню пейзажи скрываются в облаках. Обратная дорога проходит мимо водопада Бейкерс.

6. Сиденье Липтона

Лучший маршрут для ценителей чая

  • Длина: 8 км
  • Время: 2 часа
  • Сложность: лёгкая

Недалеко от города Хапутале находится знаменитая чайная плантация Дамбатенне, основанная в 1890 году Томасом Липтоном. Смотровая площадка, названная в его честь, стала популярной целью пеших прогулок.

Путь длиной около 8 км проходит среди чайных садов, где собирают листья для будущих партий чая. Многие туристы предпочитают доехать на автобусе или тук-туке до площадки рано утром, а затем спуститься пешком к фабрике.

7. Хребет Наклз ("Костяшки пальцев")

Для искателей приключений

  • Длина: разные маршруты
  • Время: от 1 до 2 дней
  • Сложность: высокая

К северо-востоку от Канди лежит малоизвестный район Наклз — часть заповедника Пик, включённого в список наследия ЮНЕСКО.

Название массив получил за форму гор, напоминающих сжатый кулак. Походы здесь требуют обязательного гида, но туристы отмечают, что именно в этом районе можно увидеть больше всего дикой природы: от буйволов и обезьян до редких птиц и, если повезёт, даже леопарда.

Чаще всего путешественники отправляются в двухдневный маршрут с ночёвкой в палатках, посещая по пути водопады, пещеры и рисовые поля в деревнях предгорий.

Шри-Ланка предлагает походы на любой вкус — от лёгких прогулок среди чайных плантаций до многодневных маршрутов по горным тропам. А благодаря компактным размерам острова, любой маршрут легко вписать даже в короткое путешествие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Можно ли поехать отдыхать в бархатный сезон, если ребёнок учится сегодня в 5:42

Как мы выбрались в бархатный сезон, не сорвав учёбу ребёнку

Сентябрьский отпуск манит мягким климатом и тёплым морем, но у школьников начинается учёба. Рассказываем, как совместить бархатный сезон и школу.

Читать полностью » Бархатный сезон для семей с детьми: лучшие направления 23.08.2025 в 4:00

Отдыхать, пока другие работают: семейные курорты для бархатного сезона

Бархатный сезон идеально подходит для отдыха с детьми: мягкое солнце, тёплое море, меньше туристов. Разбираем лучшие направления для семей.

Читать полностью » Популярные направления бархатного сезона для россиян сегодня в 3:36

Бархатный сезон: куда едут те, кто знает толк в отдыхе

Бархатный сезон в сентябре–октябре — идеальное время для отдыха. Разбираем, куда чаще всего едут россияне, чтобы совместить тепло и комфорт.

Читать полностью » Нориджский замок открылся после реставрации стоимостью 27,5 млн фунтов сегодня в 2:16

Подземелья и башни ожили: Нориджский замок вернулся в историю по-новому

Нориджский замок открыл двери после пятилетней реставрации. Теперь каждый может пройтись по всем его этажам и увидеть редкие артефакты Средневековья.

Читать полностью » В Колизее умерла 60-летняя экскурсовод, медики не смогли её спасти — Ассоциация гидов сегодня в 1:22

Колизей под палящим солнцем: туристическая прогулка закончилась смертью

Во время экскурсии по Колизею в Риме погибла 60-летняя экскурсовод. Коллеги винят в трагедии жару и невыносимые условия труда.

Читать полностью » Семимильный мост во Флорида-Кис назван главной достопримечательностью Overseas Highway сегодня в 0:26

Туристы едут во Флориду только ради этой трассы: дорога сама превращается в приключение

Overseas Highway во Флориде — дорога, где мосты парят над океаном, история соседствует с природой, а само путешествие становится главным приключением.

Читать полностью » Власти Кубы усилили меры безопасности для туристов в сезон ураганов вчера в 23:26

Один день дождя вместо недели шторма: мифы о сезоне дождей на Карибах

Сентябрь на Кубе и в Венесуэле считается удачным для отдыха. Ураганы бывают редко, а даже при их появлении туристы теряют лишь пару дней пляжа.

Читать полностью » Минэкологии Египта обязало отели убрать сетки на пляжах из-за угрозы морской флоре и фауне вчера в 22:26

Египетские пляжи без сеток от акул: туристам обещают безопасность, но верить ли словам

Отели Египта больше не имеют права устанавливать «сетки от акул», но туристы всё ещё спрашивают о них. Почему миф жив, и кто на нём играет?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

В России снимают фильм о расшифровавшем письменность майя Юрии Кнорозове
Питомцы

Учёные выяснили, что кошки различают интонацию, но не понимают слова
Садоводство

Капуста забудет о вредителях: копеечный раствор из золы и мыла – секрет богатого урожая
Дом

Минимализм на рабочем месте дома: зачем он нужен
Питомцы

Ученые объясняют, как собаки реагируют на распорядок дня хозяев
Садоводство

Агрономы: для цветения гортензии нужен фосфор и калий, азот допустим только весной
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Алёна Римская развеяла мифы о вреде чипсов: что правда, а что нет
Спорт и фитнес

В Щёлкове избили футболиста Арсения Ерошевича: игрок в коме после двух операций
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru