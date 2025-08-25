Зачем отправляться в горы Шри-Ланки: 7 удивительных маршрутов для любителей приключений

Для многих туристов Шри-Ланка ассоциируется прежде всего с пляжами, но сердце острова хранит совсем другой мир — горные ландшафты, древние святыни и чайные плантации, идеально подходящие для пеших походов.

Когда-то дороги в горах отсутствовали, и люди преодолевали расстояния пешком. Лишь после строительства железных дорог путешествия стали проще. Сегодня же туристы могут отправиться в однодневные походы к руинам древних дворцов, буддийским храмам и смотровым площадкам, а вечером вернуться в гостиницу к традиционному рису с карри.

Остров невелик — около 431 км в длину и 224 км в ширину, поэтому планировать маршруты удобно, а большинство треков занимают всего несколько часов.

1. Пик Адама

Лучший духовный маршрут

Длина: 7 км

Время: 2,5-4 часа

Сложность: средняя

Главная священная вершина страны носит сразу несколько названий: Пик Адама, Шри-Пада ("священный след Будды") и Саманалаканде ("гора бабочек"). Это место почитают буддисты, индуисты, мусульмане и христиане.

Подъём начинается в деревне Далхаузи и проходит по 5200 ступеням. Паломники обычно выходят ночью, чтобы к рассвету встретить первые лучи солнца на вершине. Местные отмечают, что восхождение — это не только физическое испытание, но и духовное путешествие.

2. Малый Пик Адама и скала Элла

Лучший лёгкий маршрут

Длина: 4,5-10 км

Время: около половины дня

Сложность: лёгкая

Элла — центр туристической жизни в горах. Здесь можно пройтись к чайным плантациям, водопадам и знаменитому мосту Девяти арок.

Короткий маршрут длиной 4,5 км ведёт к Малому Пику Адама с видами на водопады и чайные фабрики. Более продолжительный путь (около 10 км) поднимается к скале Элла, откуда открывается панорама холмов и живущих в окрестностях обезьян.

3. Лесной заповедник Синхараджа

Для любителей птиц

Длина маршрутов: разная

Время: 2-3 часа

Сложность: лёгкая

Крупнейший низменный тропический лес острова хранит 147 видов птиц, 33 из которых встречаются только здесь. Территория доступна только пешком и исключительно с гидом.

Обычно туристы останавливаются в деревнях Денияя или Кудава. Ранним утром, до приезда групп с побережья, лес особенно оживает. Гиды говорят, что в это время можно услышать множество редких птиц.

4. Сигирия и Пидурангула

Лучший маршрут для ценителей истории

Длина: 1-3 км

Время: от половины до целого дня

Сложность: средняя

Подъём на Сигирию требует пройти почти 1200 ступеней. На вершине находятся руины дворца царя Касьяпы и смотровая площадка с видами на бескрайние джунгли.

Для более уединённого отдыха можно подняться на соседнюю Пидурангулу. Тропа длиной около 1 км ведёт мимо древних монастырей к площадке, откуда открывается впечатляющий вид на массив Сигирии.

5. Равнины Хортона и "Конец света"

Лучший маршрут с панорамами

Длина: 9,5 км

Время: 3 часа

Сложность: лёгкая

На высоте более 2000 метров равнины Хортона удивляют сочетанием лугов, озёр и густого леса. Главная точка маршрута — обрыв под названием "Конец света", уходящий в пропасть.

Местные советуют отправляться в путь ранним утром: к полудню пейзажи скрываются в облаках. Обратная дорога проходит мимо водопада Бейкерс.

6. Сиденье Липтона

Лучший маршрут для ценителей чая

Длина: 8 км

Время: 2 часа

Сложность: лёгкая

Недалеко от города Хапутале находится знаменитая чайная плантация Дамбатенне, основанная в 1890 году Томасом Липтоном. Смотровая площадка, названная в его честь, стала популярной целью пеших прогулок.

Путь длиной около 8 км проходит среди чайных садов, где собирают листья для будущих партий чая. Многие туристы предпочитают доехать на автобусе или тук-туке до площадки рано утром, а затем спуститься пешком к фабрике.

7. Хребет Наклз ("Костяшки пальцев")

Для искателей приключений

Длина: разные маршруты

Время: от 1 до 2 дней

Сложность: высокая

К северо-востоку от Канди лежит малоизвестный район Наклз — часть заповедника Пик, включённого в список наследия ЮНЕСКО.

Название массив получил за форму гор, напоминающих сжатый кулак. Походы здесь требуют обязательного гида, но туристы отмечают, что именно в этом районе можно увидеть больше всего дикой природы: от буйволов и обезьян до редких птиц и, если повезёт, даже леопарда.

Чаще всего путешественники отправляются в двухдневный маршрут с ночёвкой в палатках, посещая по пути водопады, пещеры и рисовые поля в деревнях предгорий.

Шри-Ланка предлагает походы на любой вкус — от лёгких прогулок среди чайных плантаций до многодневных маршрутов по горным тропам. А благодаря компактным размерам острова, любой маршрут легко вписать даже в короткое путешествие.