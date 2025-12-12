63 миллиона превратились в пепел: за массовый поджог авто вынесен приговор строгого режима

Поджог 22 автомобилей на стоянке во Владивостоке получил судебную оценку: виновный в преступлении отправлен в колонию строгого режима на пять лет. Об этом сообщает PrimaMedia, ссылаясь на данные региональной судебной системы.

Назначенное наказание и гражданские иски

По информации Объединённой пресс-службы судебной системы Приморья, Первомайский районный суд Владивостока признал мужчину виновным по ч.2 ст.167 УК РФ. С учётом приговора от 16 апреля 2025 года суд вынес окончательное наказание — пять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

"Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока подсудимый признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ, на основании ч.5 ст.69 УК РФ (с приговором от 16.04.2025) окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в Объединённой пресс-службе судебной системы Приморья.

Суд удовлетворил иск одного потерпевшего на сумму 942 тыс. рублей. Остальные 17 гражданских исков были оставлены без рассмотрения, однако заявители получили право обратиться с требованиями в рамках гражданского судопроизводства.

"Признано за ними право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства", — отметили в ведомстве.

Обстоятельства дела и отдельное производство

В отношении двух подельников осужденного материалы выделены в отдельное производство. Как установил суд, трое участников действовали по предварительному сговору. Они осуществили поджог на территории автостоянки у дома №21 "Б" на улице Пихтовой 24 марта 2025 года. В результате были уничтожены и повреждены автомобили на сумму более 63,5 млн рублей.

"Суд установил, что осужденный, совместно с двумя лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, вступили в преступный сговор… совершили поджог, уничтожив и повредив имущество граждан на общую сумму 63 575 700 рублей", — рассказали в пресс-службе.

Приговор ещё не вступил в законную силу.