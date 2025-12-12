Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
суд
суд
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:25

63 миллиона превратились в пепел: за массовый поджог авто вынесен приговор строгого режима

Суд приговорил поджигателя 22 автомобилей к 5 годам колонии — судебная система Приморья

Поджог 22 автомобилей на стоянке во Владивостоке получил судебную оценку: виновный в преступлении отправлен в колонию строгого режима на пять лет. Об этом сообщает PrimaMedia, ссылаясь на данные региональной судебной системы.

Назначенное наказание и гражданские иски

По информации Объединённой пресс-службы судебной системы Приморья, Первомайский районный суд Владивостока признал мужчину виновным по ч.2 ст.167 УК РФ. С учётом приговора от 16 апреля 2025 года суд вынес окончательное наказание — пять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

"Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока подсудимый признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ, на основании ч.5 ст.69 УК РФ (с приговором от 16.04.2025) окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в Объединённой пресс-службе судебной системы Приморья.

Суд удовлетворил иск одного потерпевшего на сумму 942 тыс. рублей. Остальные 17 гражданских исков были оставлены без рассмотрения, однако заявители получили право обратиться с требованиями в рамках гражданского судопроизводства.

"Признано за ними право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства", — отметили в ведомстве.

Обстоятельства дела и отдельное производство

В отношении двух подельников осужденного материалы выделены в отдельное производство. Как установил суд, трое участников действовали по предварительному сговору. Они осуществили поджог на территории автостоянки у дома №21 "Б" на улице Пихтовой 24 марта 2025 года. В результате были уничтожены и повреждены автомобили на сумму более 63,5 млн рублей.

"Суд установил, что осужденный, совместно с двумя лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, вступили в преступный сговор… совершили поджог, уничтожив и повредив имущество граждан на общую сумму 63 575 700 рублей", — рассказали в пресс-службе.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В селе Виневитино зафиксированы повторные выходы тигра к домам — DEITA.RU сегодня в 4:20
Когда сторожевые собаки перестают быть защитой: тигр уносит животных прямо из дворов

Жители села Виневитино просят защитить их от тигра, который неоднократно выходил к домам и уничтожал собак, опасаясь за безопасность людей и единственного школьника.

Читать полностью » В Госдуму внесли законопроект о повышении ответственности регионов за детский отдых — Ирина Яровая сегодня в 4:20
Детский отдых под личный контроль регионов: законопроект меняет правила подготовки оздоровительной кампании

Новый законопроект предлагает закрепить особый статус детского отдыха и возложить ответственность за оздоровительную кампанию напрямую на глав регионов.

Читать полностью » Олегу Кану заочно назначили 24 года колонии за контрабанду краба — PrimaMedia сегодня в 4:20
Миллиарды в доход государства и приговор в отсутствие обвиняемого: точка поставлена в деле крабового короля

Во Владивостоке заочно осудили Олега Кана: предпринимателю назначили 24 года колонии и конфискацию миллиардов рублей по делу о контрабанде краба.

Читать полностью » Рост болезней легких на 64% зафиксировали медики в Приморье — Слепченко вчера в 9:45
Пар из вейпов обернулся бедой для здоровья: как Приморье стало регионом с пугающей статистикой

В Приморье за год на 64 % подскочили болезни органов дыхания, и депутаты впервые открыто связывают этот всплеск с массовым увлечением вейпами.

Читать полностью » Количество легальных таксистов в Хабаровске выросло в 10 раз — Лаврук вчера в 9:12
Работа в такси больше не серая зона: как самозанятость перевернула рынок перевозок в Хабаровске

В Хабаровском крае число легальных таксистов-самозанятых за год выросло почти в десять раз — власти объяснили, как новые правила меняют рынок перевозок.

Читать полностью » Полиция выясняет обстоятельства аварии на зимней трассе Приморья — пресс-служба УМВД вчера в 7:58
Скользкая декабрьская геометрия: один занос — и маршрут меняется на больничную палату

Заснеженная трасса в Приморье вновь привела к аварии с пострадавшей. На фоне массовых ДТП эксперты говорят о ключевой роли скорости и зимних условий.

Читать полностью » Предприятие выплатило 190 тысяч за травму с ампутацией пальцев — прокуратура вчера в 7:58
Цена одной ошибки на станке: ампутация пальцев стала сигналом, который предприятие не могло игнорировать

В Арсеньеве два работника добились компенсаций за травму и производственное заболевание, а проверки выявили серьёзные нарушения техники безопасности.

Читать полностью » Очередь на жильё для детей сирот в Приморье сократилась на 426 человек — Минтруд вчера в 7:58
Стены для тех, кто ждал годы: ввод новых домов меняет карту социальной поддержки Приморья

Очередь на жильё для детей-сирот в Приморье впервые за годы начала сокращаться, а регион ускоряет закупку квартир и ввод новых домов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
У щенков золотистого ретривера формируются суставы до шести месяцев — кинологи
Туризм
Путешественники исследуют зимний Урал — Республика Башкортостан
Спорт и фитнес
Короткие тренировки улучшают работу сердца у взрослых — фитнес-тренеры
Красота и здоровье
В некоторых случаях удаление миндалин неизбежно — отоларинголог Лесков
Наука
Более чистое судовое топливо сократило облачные капли на 67% — ACP
Наука
Косатки и дельфины охотятся совместно у берегов Канады — биолог Форчун
Наука
Австралия ввела полный запрет соцсетей для детей до 16 лет — Nature
Наука
Учёные выявили дефицит кальция у детей-веганов — диетолог Бисли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet