60 лет вместе — и последний шаг навстречу террору: история пары, которая не отступила

Трагедия в Сиднее, унесшая жизни мирных жителей, получила отклик на самом высоком государственном уровне Австралии. Премьер-министр страны публично назвал имена людей, которые, рискуя собственной жизнью, попытались остановить террористов. Об этом сообщает ТАСС.

Слова премьер-министра Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, выступая перед журналистами, почтил память российских соотечественников и других граждан, погибших при попытке обезвредить нападавших. Он подчеркнул, что их действия заслуживают самого высокого уважения.

"Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман, которые попытались остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины. Это привело к гибели этой пары, прожившей 60 лет вместе. Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это [массовое убийство], и также был застрелен террористами. Это австралийские герои", — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Глава правительства отметил, что поступок погибших стал примером гражданского мужества и самоотверженности перед лицом смертельной угрозы.

Попытка остановить террористов

Ранее сообщалось, что русскоязычные иммигранты Борис и София Гурман стали первыми жертвами нападения. Увидев террористов на парковке, супруги попытались обезоружить одного из них. Борису Гурману удалось вырвать длинноствольный пистолет из рук нападавшего.

Однако спустя короткое время террористы открыли огонь, и Борис и София Гурман были смертельно ранены. Их попытка остановить преступников произошла еще до начала массовой стрельбы по людям.

Другие герои трагедии

Семья Гурманов была не единственной, кто попытался противостоять террористам. После того как нападавшие начали стрелять по толпе, иммигрировавший в Австралию из СССР Реувен Моррисон пытался остановить их, бросая камни в преступников. Он также погиб от огнестрельных ранений.

Еще один очевидец, 43-летний сириец Ахмед аль-Ахмед, проходивший мимо, увидел стрелявшего в толпу человека и бросился на него. Несмотря на полученные ранения, ему удалось отобрать оружие у террориста. Эти действия, по оценке властей, позволили предотвратить еще большее число жертв.