Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ramzan Kadyrov, August 2024
Ramzan Kadyrov, August 2024
© commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0
Главная / Спецоперация на Украине
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:34

60 целей поражено: как массированные удары Чечни ломают ключевую инфраструктуру Украины

Украина переживает удары по энергетическим и военно-промышленным объектам — Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о проведении массированных ударов по военно-промышленным объектам Украины в ответ на атаку высотного здания в Грозном. В своем Telegram-канале он уточнил, что целью ударов стали ключевые энергетические и военно-промышленные объекты, расположенные в различных районах Украины. По его словам, данные удары — лишь часть более широкой операции, и они будут продолжены.

Масштабы ущерба и продолжение атак

Рамзан Кадыров заявил, что удары по Украине не прекратятся, несмотря на попытки украинских СМИ минимизировать ущерб. Он подчеркнул, что на Украине "неохотно признают масштабы нанесенного урона" и сообщил, что ночные события были названы СМИ "адскими".

"Продолжение следует", — добавил глава Чечни, указывая на неизбежность новых атак.

Также, по его словам, в ответ на удары воздушные тревоги звучат по всей территории Украины с утра.

Использованные вооружения и пораженные цели

"Нанесен непоправимый урон по тылу врага", — сообщил он, добавив, что удары продолжаются и будут иметь дальнейшие последствия для военно-промышленной инфраструктуры Украины.

Кадыров отметил, что в ходе операции было поражено более 60 целей на Украине. Среди использованных вооружений были упомянуты высокоточны ракеты, такие как "Герань", "Искандер-М", "Кинжал" и "Калибр".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бойцы 17.08.2025 в 6:45
Российские военные уничтожили иностранных боевиков под Херсоном: подробности операции

В ходе боевых действий на правом берегу Днепра в Херсонской области российские военные из группировки "Днепр" ликвидировали группу иностранных наемников. По данным оператора ударного беспилотника с позывным Хаба, среди уничтоженных боевиков были граждане Франции, прибывшие в зону СВО для проведения диверсионных операций.

Читать полностью » Украинские безэкипажные катера атакуют РФ из Одессы 10.08.2025 в 23:37
ВСУ запустили морские дроны под Одессой: силы ЧФ приведены в боевую готовность

В акватории Черного моря вблизи Одессы зафиксирована активизация украинских безэкипажных катеров. По данным Telegram-канала "Военный обозреватель", корабли Черноморского флота приведены в полную боевую готовность для отражения возможной атаки.

Читать полностью » RusVesna: На лиманском направлении формируется новый котёл для ВСУ 06.08.2025 в 23:41
Российские войска усиливают натиск: украинские части под угрозой окружения

По данным военных корреспондентов Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" (RusVesna), российские войска активизировали наступление на лиманском направлении, создавая угрозу тактического окружения для подразделений ВСУ. Ситуация осложняется для украинской стороны в Серебрянском лесу, где зафиксированы два вклинивания российской армии.

Читать полностью » Зеленский отметил сдвиг в позиции России после переговоров Путина с посланником Трампа 06.08.2025 в 23:24
В Киеве дали свою оценку встрече Путина с Уиткоффом

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом Россия демонстрирует большую готовность к прекращению огня. Зеленский также подтвердил телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Читать полностью » Киев исключил из списков на обмен 1000 военнопленных: реакция брошенных солдат 06.08.2025 в 20:35
Мы не нужны своей стране: украинские пленные о решении Киева

Украинские власти исключили из списков на обмен с Россией имена 1000 военнопленных, что вызвало резонанс среди самих пленных. Многие из них, чьи данные теперь опубликованы в открытом доступе, выразили разочарование и ощущение предательства со стороны Киева. Параллельно с этим обострилась ситуация с 90 украинскими гражданами, депортированными из России.

Читать полностью » ВСУ полностью отказались от танковых бригад, перейдя на механизированные формирования 01.08.2025 в 23:17
Танкистов используют как пехоту: почему Украина ликвидировала все танковые бригады

ВСУ завершили процесс переформирования всех танковых бригад в тяжелые механизированные. По данным российских силовых структур, последней была преобразована 4-я отдельная танковая бригада, а ранее аналогичные изменения коснулись 17-й отдельной танковой бригады, понесшей значительные потери под Ольговкой зимой 2024 года.

Читать полностью » Зеленский отрицает потерю Часова Яра, несмотря на заявление Минобороны РФ 31.07.2025 в 23:50
В Киеве назвали сообщения о сдаче Часова Яра дезинформацией

Владимир Зеленский опроверг заявления о потере украинскими войсками города Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). В своем видеообращении он назвал подобные сообщения "российской дезинформацией" и заявил, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции.

Читать полностью » В Донецке после атаки БПЛА произошли отключения электричества 29.07.2025 в 0:27
Воздушная тревога: как ПВО отражает атаку на столицу ДНР

В нескольких районах Донецка произошли отключения электроэнергии после серии взрывов, сопровождавших атаку беспилотников. Как передают корреспонденты РИА Новости, в небе над городом слышны характерные звуки работы систем противовоздушной обороны, ведущих огонь по воздушным целям.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Белки в Екатеринбурге стали чаще переносить бешенство — E1.ru
Наука
Затмение 709 года до н.э. зафиксировали в летописи Чуньцю — Цзинь
Красота и здоровье
Госдума предложила скрининг витамина D для детей с октября по март — Газета.Ru
ЮФО
Крым высадил более 1600 гектаров леса с 2019 года — Крым 24
ЮФО
Крым вступает в маловодный период из-за снижения запасов — профессор Николенко
Спорт и фитнес
Электростимуляция вместе с силовыми тренировками усиливает рост мышц — EJAP
Красота и здоровье
Метаболизм влияет на энергетический отклик пищи с одинаковой калорийностью — диетолог
Еда
Классический рататуй относят к прованской кухне и готовят из сезонных овощей — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet