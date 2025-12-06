60 целей поражено: как массированные удары Чечни ломают ключевую инфраструктуру Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о проведении массированных ударов по военно-промышленным объектам Украины в ответ на атаку высотного здания в Грозном. В своем Telegram-канале он уточнил, что целью ударов стали ключевые энергетические и военно-промышленные объекты, расположенные в различных районах Украины. По его словам, данные удары — лишь часть более широкой операции, и они будут продолжены.

Масштабы ущерба и продолжение атак

Рамзан Кадыров заявил, что удары по Украине не прекратятся, несмотря на попытки украинских СМИ минимизировать ущерб. Он подчеркнул, что на Украине "неохотно признают масштабы нанесенного урона" и сообщил, что ночные события были названы СМИ "адскими".

"Продолжение следует", — добавил глава Чечни, указывая на неизбежность новых атак.

Также, по его словам, в ответ на удары воздушные тревоги звучат по всей территории Украины с утра.

Использованные вооружения и пораженные цели

"Нанесен непоправимый урон по тылу врага", — сообщил он, добавив, что удары продолжаются и будут иметь дальнейшие последствия для военно-промышленной инфраструктуры Украины.

Кадыров отметил, что в ходе операции было поражено более 60 целей на Украине. Среди использованных вооружений были упомянуты высокоточны ракеты, такие как "Герань", "Искандер-М", "Кинжал" и "Калибр".