6 миллионов заявлений — и ни одной двери: регистрация автомобиля стала цифровым ритуалом

За цифровыми сервисами для автомобилистов в России всё чаще стоят не разовые эксперименты, а массовый спрос: миллионы водителей решают вопросы с документами и общением прямо со смартфона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры, подводя итоги использования автосервисов на портале "Госуслуги" за 2025 год.

Миллионы заявлений на регистрацию — онлайн

По данным Минцифры, только за 2025 год через портал "Госуслуги" было подано свыше 6 млн заявлений на регистрацию автомобиля в ГИБДД. Такой объём показывает, что онлайн-запись и цифровая подача документов становятся для автомобилистов привычной альтернативой очному визиту. Особенно это заметно в крупных регионах, где личное обращение в подразделения ГИБДД нередко связано с очередями и потерей времени.

В министерстве подчёркивают, что услуга сохраняет устойчивый спрос на протяжении всего года. Рост числа заявлений может быть связан и с активностью рынка подержанных автомобилей, и с общим расширением спектра электронных сервисов, которые позволяют проходить процедуру быстрее и в более предсказуемом формате.

"Более 6 млн заявлений на регистрацию автомобиля в ГИБДД было подано на "Госуслугах" в 2025 году", — рассказали в пресс-службе министерства.

Водительские чаты: новый формат коммуникации

Помимо регистрации транспорта, растёт и популярность дополнительных функций экосистемы "Госуслуг" для автомобилистов. В Минцифры сообщили, что ежедневно в приложении "Госуслуги авто" создаётся более 2,5 тыс. водительских чатов. В сумме таких чатов уже насчитывается более 800 тыс., что отражает спрос на быстрые инструменты связи и обмена информацией между участниками дорожного движения.

Такие чаты могут использоваться в ситуациях, когда требуется оперативно связаться с владельцем автомобиля — например, при спорных парковках или мелких дорожных инцидентах. В ведомстве отмечают, что рост числа чатов идёт параллельно с расширением пользовательской базы приложения, а сама функция постепенно становится стандартным инструментом для водителей, привыкших решать вопросы без звонков и личных встреч.