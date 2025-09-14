От V8 к гибриду: как Mercedes-AMG поставил под угрозу легенду C63

Mercedes-AMG C63 — это автомобиль, который всегда был синонимом мощных двигателей, спортивных характеристик и уникального звучания. Одним из самых ярких элементов, отличавших его от конкурентов, был атмосферный V8, который обеспечивал не только отличную динамику, но и характерный звуковой фон. Однако с переходом к новому поколению в 2024 году, AMG принял решение отказаться от традиционного V8, выбрав гибридную систему с 2-литровым 4-цилиндровым турбомотором и электродвигателем. Это стало значительным шагом для марки, которая на протяжении многих лет ассоциировалась с крупными атмосферными моторами.

Гибридная трансформация C63

Новый гибридный C63 стал первым автомобилем в линейке, в котором применена такая схема. Это был 2-литровый турбированный двигатель, работающий в сочетании с электродвигателем. Суммарная мощность системы составила 671 л. с., что является серьезным достижением для гибрида, но в то же время автомобиль стал заметно тяжелее. В результате всех изменений машина прибавила почти 400 кг в весе, что затруднило ее управление и повлияло на динамику.

Стандартная версия C63 теперь оснащена 2-литровым гибридным мотором, который развивает 469 л. с. при 6750 об/мин, а крутящий момент достигает 545 Нм при 5000 об/мин. Несмотря на такие впечатляющие характеристики, реакция покупателей оказалась сдержанной. Новинка не вызвала тех эмоций, которые были свойственны предыдущим поколениям. Бывшие поклонники V8 начали проявлять сомнения в новом подходе, и слухи о том, что продажи оставляют желать лучшего, начали появляться достаточно быстро. Многие решили отказаться от модели, что, в свою очередь, привело к переполнению дилерских стоянок.

Поворот к 6-цилиндровым моторам

На фоне не самых лучших продаж и отклика от покупателей, представитель Mercedes-AMG в недавнем интервью намекнул, что в будущем C63 может вернуться к использованию рядных 6-цилиндровых моторов. Это подтверждает слухи о возможном уходе 4-цилиндровых версий и появлении новой модели C53. Такой шаг кажется вполне логичным, ведь первый AMG C-класса, C36, был оснащен именно 6-цилиндровым мотором, и возвращение к этому типу двигателей воспринимается как возвращение к корням.

AMG уже использует рядные 6-цилиндровые турбомоторы в других моделях, таких как CLE 53, который развивает 443 л. с., и в E53, где гибридная система позволяет достичь 603 л. с. В связи с этим есть основания полагать, что новые версии C63 с 6-цилиндровым мотором могут стать мощными и эффективными, не уступая при этом прежним моделям по динамике и характеру.

Шансы на возвращение V8

Для поклонников традиционного V8 также есть надежда. По слухам, Mercedes-AMG работает над новым купе CLE, который будет оснащен обновленным V8 с мягкой гибридной системой. Ожидается, что мощность этого мотора может превысить 585 л. с., что сделает модель достойной конкуренции в своем сегменте.