Румынская тяга
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Три числа, которые могут полностью изменить тело и силу

Тренер Ноам Тамир объяснил принцип тренировки 6-12-25 для роста мышц

Методики тренировок с числами в названии уже несколько лет становятся настоящим трендом. 12-3-30 на беговой дорожке, система 3-2-8, подход 3-2-1 — примеров масса. Их популярность легко объяснить: такие схемы максимально понятны, ведь сразу ясно, сколько повторений и в каком порядке выполнять. Одной из набирающих популярность методик стал протокол 6-12-25, и специалисты уверены, что у него есть свои весомые преимущества.

Что представляет собой метод 6-12-25

Эта система была разработана известным канадским тренером по силовой подготовке Чарльзом Поликуином. Суть метода проста: одна мышечная группа прорабатывается тремя разными упражнениями подряд, почти без отдыха. За счёт смены числа повторений в каждом подходе достигается максимальная нагрузка на разные типы мышечных волокон.

• 6 повторений — тяжёлое базовое упражнение, развивающее силу и мощность.
• 12 повторений — упражнение средней сложности для увеличения объёма мышц.
• 25 повторений — более простое движение с лёгким весом для выносливости и "добивания" мышц.

После такого цикла рекомендуется отдохнуть 90-120 секунд, прежде чем повторить круг.

По словам сертифицированного специалиста по силовой и кондиционной подготовке и основателя студии TS Fitness Ноама Тамира, числа выбраны не случайно: они позволяют эффективно задействовать как быстрые, так и медленные мышечные волокна.

"6 повторений отвечают за силу, 12 — за рост мышц, а 25 — за выносливость и кровоснабжение", — пояснил Тамир.

Как правильно подобрать вес

Ошибки в выборе веса могут свести результат к нулю. Инструктор Ор Арци советует использовать принцип "повторов в запасе":

• Если на 6 повторениях остаётся сила на 3-4 дополнительных — вес слишком лёгкий.
• Если после 12 повторений вы могли бы выполнить ещё 15 — нужно добавить нагрузку.
• Если после 25 повторов вы чувствуете, что способны на большее, также увеличьте вес.

Преимущества метода

Программа 6-12-25 сочетает в себе сразу несколько плюсов:

  1. Прорабатывает силу, массу и выносливость одновременно.

  2. Экономит время: за короткий цикл мышцы получают серьёзную нагрузку.

  3. Делает тренировки разнообразными, снижая риск застоя и скуки.

  4. Гармонично сочетает интенсивность и общий объём нагрузки.

Возможные минусы

Методика подходит не всем. Эксперты обращают внимание на ряд ограничений:

• Для новичков протокол слишком сложен — высок риск перетренированности.
• Мышцы получают серьёзный стресс, поэтому крайне важно обеспечить полноценное восстановление.
• Из-за усталости к концу подходов техника может ухудшаться, что повышает вероятность травм.

"Чтобы избежать ошибок и травм, важно правильно подбирать упражнения под каждую фазу и следить за техникой до конца сета", — отметил Тамир.

Примеры тренировок 6-12-25

Фитнес-инструктор Ор Арци предлагает три варианта тренировок:

Грудь и руки

  1. Жим гантелей лёжа — 6 повторений.

  2. Сведение рук в кроссовере — 12 повторений.

  3. Разгибание рук на блоке с канатной рукоятью — 25 повторений.

Спина и руки

  1. Подтягивания — 6 повторений.

  2. Тяга прямыми руками на блоке сверху — 12 повторений.

  3. Сгибание рук на блоке со штангой — 25 повторений.

Ноги

  1. Тяга со штангой — 6 повторений.

  2. Болгарские выпады — 12 повторений на каждую ногу.

  3. Сгибания ног с гантелью лёжа — 25 повторений.

Протокол 6-12-25 — мощный инструмент для опытных атлетов, позволяющий одновременно развивать силу, массу и выносливость. Однако начинающим он не подойдёт: без правильной техники и контроля нагрузки легко получить травму. Поэтому перед тем как попробовать методику, стоит проконсультироваться с тренером или врачом, особенно если есть хронические болезни или вы только возвращаетесь к тренировкам после перерыва.

