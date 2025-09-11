Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жим штанги стоя
Жим штанги стоя
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:45

Тренировка, которая прокачивает не только мышцы, но и нервную систему

Программа тренировок 5×5: как работает метод и кому он подходит

После долгих тренировок в стиле "3x12" мышцы привыкают и перестают активно расти. В этот момент на помощь приходит простая и эффективная программа 5x5. Она помогает безопасно перейти к тяжёлым весам, развить силу и обрести настоящую уверенность в базовых упражнениях.

Суть программы 5x5

Метод построен на предельно понятной схеме:
• 5 повторений;
• 5 подходов;
• отдых между сетами от 2 до 5 минут;
• работа с весом в диапазоне 70-85% от вашего 1ПМ (одноповторного максимума).

В центре программы — многосуставные движения со штангой: приседания, жим лёжа, становая тяга, тяга штанги в наклоне. Эти упражнения включают в работу сразу несколько суставов и мышечных групп, развивают координацию и дают максимальный результат.

"Вы действительно тренируете свою нервную систему, чтобы она работала более функционально, и можете поднимать более тяжёлые веса с помощью многосуставных движений", — сказала физиотерапевт и тренер по силовой подготовке Меган Сак-Окбина.

В чём преимущества

Главная особенность — сочетание высокой интенсивности и достаточного объёма. Пять подходов по пять повторений позволяют проработать мышцы глубже, чем традиционные "сеты на памп".

"Очень легко измерять рост силы на базовых подъёмах", — отметила тренер по силовой и пауэрлифтингу Лаура Су.

Методика создаёт условия для прогрессивной перегрузки: если вес перестал быть вызовом и вы чувствуете, что можете выполнить больше повторений, увеличивайте нагрузку на 5-10%.

"Я считаю, что просто становиться лучше в движении — это сильно недооценённый способ прогрессивной перегрузки", — пояснила тренер Лаура Су.

Для кого подходит

Программа 5x5 особенно полезна тем, кто уже имеет базовый опыт в силовом тренинге и хочет перейти к серьёзным весам. Она помогает избежать соблазна "эго-лифтинга" — слишком тяжёлых попыток ради одного повторения, когда техника страдает.

"Пятёрки — отличное количество повторений… оно даёт возможность практиковать технику и форму", — считает тренер Лаура Су.

Ограничения и нюансы

Программа не лишена минусов:
• требует много времени — отдых между подходами обязателен;
• не развивает скорость и ловкость;
• мало внимания уделяется изолированным упражнениям и мелким мышцам;
• гантели быстро станут неудобными — лучше работать со штангой.

"Вы, вероятно, не сможете выжать максимум интенсивности, который нужен для роста силы и мышц", — сказала тренер Лаура Су.

Как встроить 5x5 в тренировку

Лучше использовать схему для 1-2 главных упражнений, а затем добавлять "акцессуары" — движения на 8-12 повторов для проработки слабых мест.

Пример:

  1. Разминка и прыжки на тумбу (для активации нервной системы).

  2. Приседания по схеме 5x5.

  3. Выпады с гантелями, гиперэкстензии и планка по 3x10-12.

"Вы фактически двигаетесь от самых рискованных упражнений к наименее рискованным в рамках одной тренировки", — объяснила физиотерапевт Меган Сак-Окбина.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простая схема, легко отслеживать прогресс Долгие тренировки из-за пауз
Быстрый рост силы и массы Игнорируются мелкие мышцы
Отлично подходит новичкам в тяжёлых весах Не развивает скорость и координацию
Лёгкая прогрессия за счёт блинов 1,25-2,5 кг Требуется штанга и стойки

Сравнение с другими схемами

Программа Цель Интенсивность Для кого
5x5 Сила и масса Высокая Для тех, кто готов к тяжёлым весам
3x12 Выносливость и тонус Средняя Для начинающих и фитнеса
Пирамиды (5-3-1) Пик силы Очень высокая Для опытных атлетов

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте технику базовых упражнений.

  2. Начинайте с 70% от 1ПМ.

  3. Делайте разминку с постепенным повышением веса.

  4. Используйте схему 5x5 только на 1-2 упражнения.

  5. Отдыхайте не меньше 2 минут.

  6. Ведите тренировочный дневник.

  7. Повышайте вес на 2,5-5 кг при уверенном выполнении.

  8. Добавляйте упражнения на корпус и стабилизацию.

  9. Следите за питанием и сном.

  10. Планируйте восстановление 48-72 часа между одинаковыми движениями.

Мифы и правда

Миф: 5x5 только для пауэрлифтеров.
Правда: подойдёт любому, кто хочет стать сильнее.

Миф: прогресс только в добавлении веса.
Правда: техника и контроль движения — тоже прогресс.

Миф: гантели полностью заменят штангу.
Правда: шаг нагрузки у гантелей слишком крупный.

FAQ

Сколько раз в неделю делать?
2-3 раза, разделяя тренировки по движениям или мышечным группам.

Сколько длится занятие?
60-90 минут, включая паузы.

Когда повышать вес?
Когда все 25 повторов выполнены чисто и техника стабильна.

Что делать при плато?
Смените формат: 5x3, фронт-присед вместо классического, сумо-тяга вместо классики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать отдых → упадок силы → таймер на 2-5 минут.

  • Делать 5x5 на всё подряд → перетрен → 1-2 базовых движения по схеме.

  • Поднимать вес ценой техники → травмы → акцент на форму.

  • Игнорировать односторонние упражнения → дисбаланс → выпады, планка, тяга одной рукой.

А что если…

Если прогресс остановился, попробуйте сделать "откат" — уменьшите вес на 10%, проработайте технику, затем снова повышайте нагрузку.

Интересные факты

  1. Первые схемы 5x5 применялись ещё в олимпийской тяжёлой атлетике середины XX века.

  2. Маленькие блины по 1,25 кг — лучший способ прогрессировать постепенно.

  3. В Японии металлические вентили входят в стандарт на авто, а в спорте — микрошаг веса считается золотым правилом.

