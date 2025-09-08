Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Пять километров, которые меняют жизнь: секрет дистанции для каждого

American Heart Association назвала правила разминки и заминки перед 5K

Пробежать дистанцию в 5 километров может каждый, но для этого нужно немного подготовки и правильный настрой. Несмотря на то что это самый короткий формат среди массовых забегов, относиться к нему стоит серьёзно: неподготовленные мышцы и лёгкие быстро дадут о себе знать.

Почему именно 5 километров

Забеги на 5 км проводятся практически в каждом городе США и собирают самых разных участников: новичков, детей, опытных бегунов. Для многих это первая гонка, ведь подготовка к ней не требует месяцев изнурительных тренировок, как в случае с марафоном. Для занятых родителей, студентов и тех, кто совмещает спорт с работой, формат оказывается оптимальным. Одни ставят цель просто дойти до финиша, другие — уложиться в определённое время.

Сколько нужно тренироваться

Подготовка к 5 километрам зависит от уровня физической формы. По данным Mayo Clinic, новичку стоит выделить не меньше семи недель, чтобы постепенно наработать выносливость и без остановок пробежать полчаса — именно столько обычно длится дистанция у начинающих.

"Попытка уложиться в более короткий срок не даёт мышцам и лёгким достаточно времени на адаптацию", — отмечает Mayo Clinic.

Если же человек уже тренируется в других видах спорта, например плавает или катается на велосипеде, то освоить дистанцию можно и за 2-4 недели.

С чего начать

Перед стартом программы стоит проверить себя: получится ли пройти пешком 30 минут в темпе 15 минут на милю? Если да, значит, можно переходить к комбинированным тренировкам, где чередуются ходьба и лёгкий бег. Если нет — лучше сначала укрепить привычку к ходьбе.

Особое внимание стоит уделить разогреву и заминке. По данным American Heart Association, пять-десять минут ходьбы или лёгкой пробежки перед занятием запускают работу сердечно-сосудистой системы и готовят мышцы к нагрузке. После тренировки важно снизить темп до прогулочного, пока пульс не опустится ниже 120 ударов в минуту, и выполнить серию растяжек на ноги по 10-30 секунд.

Как строить план

• Начинайте с коротких пробежек по 1-2 минуты, перемежая их ходьбой.
• Постепенно увеличивайте долю бега и сокращайте интервалы отдыха.
• Не забывайте про силовые упражнения для ног и корпуса — они помогут избежать травм.
• Три тренировки в неделю достаточно, чтобы прогрессировать без перегрузки.

Популярность программ "с дивана к 5 км"

Мотивацию многим дают готовые планы "Couch to 5K", которые можно найти онлайн, в мобильных приложениях, подкастах и даже в смарт-часах.

"Цель этих программ — не просто заставить человека встать с дивана, но и сделать подготовку максимально безопасной", — пишет Harvard Health Publishing.

Подобные планы особенно ценны для новичков, которые могут потеряться в изобилии советов. Структурированные шаги помогают идти к цели без лишних рисков.

Польза выхода на дистанцию

Регулярные пробежки на 5 км укрепляют сердце, улучшают работу лёгких, ускоряют метаболизм и положительно влияют на психоэмоциональное состояние. Даже если не гнаться за рекордами, участие в забеге дарит чувство причастности к спортивному сообществу и уверенность в своих силах.

Садоводство

Опасность раннего укрытия: как не погубить розы и получить обильное цветение
Садоводство

Корбин Шольц: треснувший кочан капусты остаётся съедобным, но не хранится долго
Спорт и фитнес

Медики рассказали, сколько калорий сжигается при подъёме по лестнице за 30 минут
Еда

Французский соус писту: рецепт и особенности приготовления
Туризм

Франция и Бельгия признали комиксы частью культуры и называют их "девятым искусством"
Спорт и фитнес

Том Биггарт: ежедневные отжимания могут вызвать боль в плечах и шее
Питомцы

Ветеринар Зимбрес назвала признаки стресса у кошек и способы его снизить
Авто и мото

Автомобильные радиошоу США и Канады: история Under the Hood, CarPro и Greg Carrasco
