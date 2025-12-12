55 машин и десятки рабочих: как регион обеспечивает движение на ключевых трассах

Утром 12 декабря дорожная обстановка в Сахалинской области остаётся стабильной: основные магистрали региона открыты для движения, однако на отдельных участках продолжают действовать временные ограничения. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на данные дорожных служб области.

Состояние ключевых трасс

На трассе "Южно-Сахалинск — Оха" движение полностью восстановлено и осуществляется в обе стороны без каких-либо ограничений. Для обеспечения проезда задействованы 55 единиц техники и 63 дорожных рабочих. Специалисты продолжают проводить расчистку проблемных зон и контролировать состояние покрытия.

На участке трассы "Невельск — Шебунино" действует временное сужение: между 7+483 км и 7+578 км организовано однополосное движение. Ограничения введены для всех видов транспорта из-за необходимости проведения работ по обеспечению безопасности.

Подъезд к турбазе "Горный воздух" остаётся полностью закрытым как для автомобилей, так и для пешеходов. Перекрытие действует на участке с 2+147 км по 2+430 км, где дорожные службы продолжают восстановительные мероприятия.

Общая обстановка и прогноз

По информации дорожных служб, на остальных направлениях проезд осуществляется без перебоев. На данный момент сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в регионе не поступало. Службы продолжают мониторинг состояния дорог, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения погодных условий.

На ближайшие сутки запланировано задействовать 58 единиц дорожной техники и 34 рабочих. Такой режим позволяет поддерживать стабильную транспортную доступность, в том числе на участках, где возможны осложнения из-за снегопадов или гололедицы.