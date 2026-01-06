51 миллиард рублей внебюджетных инвестиций: как ПИШ меняют российское образование и промышленность

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что в 2025 году передовые инженерные школы (ПИШ) привлекли более 51 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Эти средства предназначены для поддержки образовательных программ и научных разработок, которые способствуют развитию российского бизнеса и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Развитие ПИШ осуществляется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". На данный момент в 23 российских регионах работают 50 школ, и к 2030 году планируется увеличение их числа до 100. Пресс-служба отметила, что в 2025 году на каждый бюджетный рубль ПИШ удалось привлечь 2,8 рубля из внебюджетных источников, что значительно превышает показатель 2024 года (1,2 рубля). В проекте участвуют более 350 крупнейших российских компаний, включая Росатом, Роскосмос, Ростех, "Сибур холдинг" и "Газпром нефть".

Развитие образовательных программ

В 2025 году ПИШ реализуют более 1 500 образовательных программ, что на 300 программ больше, чем в 2024 году. Эти курсы активно разрабатываются с участием бизнеса, что позволяет более точно соответствовать потребностям различных отраслей промышленности. Среди востребованных направлений подготовки — радиофизика, электроника, системы управления технологическими процессами, нефтегазовая геология и инфокоммуникации.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что в текущем учебном году в ПИШ обучается более 8 тыс. студентов, что на 1 тыс. человек больше, чем в 2024 году. Число студентов продолжает расти благодаря тесному сотрудничеству с крупными российскими и международными компаниями, которые участвуют в разработке образовательных программ и предоставлении практических навыков.

Инновации и значимые разработки

Среди значительных разработок, представленных в рамках ПИШ, можно выделить несколько проектов, которые обещают оказать влияние на различные отрасли. Одним из них является бионическая перчатка с нейроинтерфейсом, созданная для реабилитации после инсульта. Проект был разработан Донским государственным техническим университетом и может существенно повысить качество жизни пациентов.

Другим важным проектом стал костюм-тренажер с электростимуляцией, разработанный Самарским государственным медицинским университетом для реабилитации и спортивных тренировок. Этот костюм открывает новые возможности как для медицинской практики, так и для тренировки спортсменов.

Важным достижением является также создание отечественного аналога геномной ДНК, разработанного в Ульяновском государственном университете для медицинской диагностики.

"В 2025 году ПИШ привлекли 51 млрд рублей внебюджетных инвестиций, что значительно превышает показатели предыдущего года", — отмечается в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Этот проект представляет собой значительный шаг в биотехнологиях и позволяет расширить возможности диагностики и лечения заболеваний.