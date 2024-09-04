Рэпер 50 Cent рассказал, что часто судился просто ради развлечения, потратив на адвокатов 24 млн долларов

В интервью Entertainment Weekly рэпер 50 Cent рассказал о своих расходах на адвокатов, которые помогали ему в судебных разбирательствах на протяжении его карьеры. Он отметил, что часто судится, иногда даже просто ради развлечения.
Музыкант заявил, что потратил на защиту своих интересов в судах более 24 миллионов долларов. Он не боится судебных разбирательств и иногда даже намеренно их инициирует для развлечения. Сейчас он ждёт, когда наконец сможет пополнить свою кассу и потратить её на что-то полезное.
50 Cent известен своей активностью в судебных процессах. Он был замешан во множестве судебных разбирательств, от мелких до невероятно крупных.
В настоящее время исполнитель хита «In Da Club» судится с радиоведущей Брианой Монегейн. Женщина подала на 50 Cent заявление в полицию за то, что он попал ей в голову микрофоном во время одного из своих выступлений.
В момент происшествия рэперу вручили несколько неработающих микрофонов, после чего он разозлился и кинул один из них в зрителей. Адвокат исполнителя Скотт Лемон заверил, что музыкант кинул в девушку микрофон непреднамеренно. Женщина же утверждает, что поступок был совершён намеренно, поскольку в момент происшествия рэпер смотрел прямо на неё.
В целом судебные разбирательства 50 Cent стали частью его публичного образа. Он не боится конфликтов и готов защищать свои интересы в суде, даже если это требует значительных материальных затрат.
Фото: Wikimedia Commons'tan/ Office of Speaker Mike Johnson (public domain)
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