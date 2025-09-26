Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:11

Осень зовёт в дорогу: пять стран без виз и с массой впечатлений

Египет, Армения, Грузия: лучшие безвизовые направления для отдыха осенью

Осень — вовсе не повод сидеть дома и скучать. Напротив, именно в это время года можно отправиться в путешествие туда, где визы не нужны, а впечатлений будет более чем достаточно. Об этом пишет телеграм-канал "Тревел Тема".

Мы собрали пять направлений, куда можно улететь прямым рейсом без утомительных бюрократических процедур. И каждое из них подарит осенью что-то особенное: солнце, историю, кухню или море.

Египет: солнце и вечная классика

Если говорить о проверенных вариантах, Египет всегда занимает первое место. Осенью жара здесь уже не такая изнуряющая, а Красное море остаётся тёплым и гостеприимным. Туристы ценят страну за возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями к пирамидам и гробницам. Для многих это идеальное сочетание — несколько дней у бассейна и пара поездок по древним памятникам.

Армения: горы, Арарат и атмосфера древности

Те, кто тянется к истории и природе, влюбляются в Армению с первого взгляда. Вид на величественный Арарат, монастыри, будто выросшие из скал, и прогулки по Еревану создают впечатление, что время здесь идёт иначе. Осенью особенно приятно гулять по столице: мягкая погода, аромат кофе из уличных кофеен и гостеприимные люди.

Грузия: хинкали, хачапури и искренние улыбки

"Страна, где гостеприимство — это национальная идея, а хинкали и хачапури — религия", — так описывают Грузию сами путешественники. Здесь действительно не нужно много слов: атмосфера располагает к тому, чтобы наслаждаться моментом. Вино, музыка, живописные горы и непередаваемая теплота грузинских домов делают поездку незабываемой.

Сербия: крепости и термальные курорты

Для тех, кто ищет альтернативу популярным направлениям, отлично подойдёт Сербия. Белград встречает уютными улочками, старинными крепостями и атмосферой, в которой прошлое органично соседствует с современностью. А ещё здесь есть термальные курорты, по уровню ничуть не уступающие чешским. Это особенно актуально для осени, когда хочется совместить отдых с заботой о здоровье.

Таиланд: вечное лето в любое время года

И, наконец, выбор тех, кому без пальм и тёплого океана просто не обойтись, — Таиланд. Белоснежные пляжи, экзотическая кухня, яркие рынки и буддийские храмы позволяют забыть о времени года и перенестись в мир вечного лета. Для многих россиян это направление давно стало классикой, ведь именно здесь можно полностью перезагрузиться.

Почему стоит выбрать безвизовые страны?

  • Не нужно тратить время и деньги на оформление документов.
  • Можно планировать поездку спонтанно — хоть за неделю до вылета.
  • Выбор направлений довольно широк: от близких к России Армении и Грузии до далёкого, но всегда тёплого Таиланда.

Осень — лучшее время, чтобы позволить себе немного свободы и смены впечатлений. И, как показывает практика, не обязательно проходить через сложные визовые процедуры, чтобы подарить себе новые эмоции и заряд энергии.

