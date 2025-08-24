Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Всего четыре движения — и руки выглядят так, будто вы часами в зале

Тренер Кемма Каннингем назвала эффективную 5-минутную тренировку для рук

Что, если я скажу, что всего пять минут в день могут сделать ваши руки заметно сильнее — и для этого не нужны ни гантели, ни тренажёрный зал? Быстрые, но эффективные тренировки с собственным весом дают отличный результат, и именно такую программу предложила сертифицированный тренер по фитнесу и инструктор групповых занятий Кемма Каннингем из Life Time Bridgewater.

Почему работает короткая тренировка

Ключ к успеху в том, чтобы работать не дольше, а умнее. Пяти минут достаточно, чтобы включить в работу плечи, бицепсы и трицепсы одновременно. Кроме того, из-за компактности тренировки её можно выполнять каждый день — мышцы будут укрепляться, но без чрезмерной нагрузки и болезненной крепатуры.

Как построить занятие

Упражнения можно выполнять двумя способами:

  • делать 12 повторений каждого движения, стараясь пройти как можно больше кругов за 5 минут (формат AMRAP);
  • либо выделить по одной минуте на каждое упражнение, оставив несколько секунд на переход.

Такой подход экономит время и помогает поддерживать ритм, а постоянство становится главным союзником в прогрессе.

Разбор упражнений

1. Круги руками

Встаньте прямо, напрягите пресс и вытяните руки в стороны. Делайте плавные круговые движения руками вперёд, затем назад — всего 12 раз или 30 секунд. Несмотря на простоту, упражнение быстро вызывает жжение и отлично разогревает мышцы.

2. "Гусеница"

Наклонитесь вперёд, дотроньтесь руками до пола и шагайте ладонями вперёд, пока не окажетесь в позиции планки. Задержитесь, а затем возвращайтесь в исходное положение. Движение развивает плечи, укрепляет руки и при этом растягивает заднюю поверхность бедра.

3. Планка с касанием плеча

Примите упор лёжа, тело должно быть прямым. Перенесите вес на одну руку и другой ладонью коснитесь противоположного плеча. Повторяйте поочерёдно, удерживая корпус неподвижным. Это упражнение формирует стабильность корпуса и помогает улучшить осанку.

4. "Коммандо" (планка на предплечьях с подъёмом)

Начните в положении высокой планки. Сначала опустите одно предплечье на пол, затем другое — окажетесь в планке на локтях. После этого вернитесь обратно, упираясь ладонями. На каждом повторе чередуйте руку, с которой начинаете движение. Это упражнение одновременно развивает грудные мышцы, плечи и руки.

Интересный факт

Подобные короткие тренировки относят к микро-воркаутам. По данным Американского колледжа спортивной медицины, даже 5-10 минут активных упражнений способны заметно улучшать тонус мышц и ускорять обмен веществ, если выполнять их регулярно.

Итог
Всего четыре упражнения и пять минут в день — и ваши руки будут крепнуть без всякого спортивного инвентаря. Главное — делать это систематически и с правильной техникой.

