46 миллионов ушли в песок: приговор по делу о фиктивном строительстве поставил точку в долгой афере

В Южно-Сахалинске завершилось одно из самых громких судебных разбирательств последних лет: предпринимателя, обвинённого в крупном мошенничестве при строительстве частных домов, приговорили к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные прокуратуры Сахалинской области.

Подробности уголовного дела

По информации ведомства, рассмотрение уголовного дела проходило в Южно-Сахалинском городском суде, где предпринимателю инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что с 2020 по 2023 год обвиняемый заключал договоры подряда на строительство восьми жилых домов, однако умышленно не исполнял свои обязательства. Он создавал видимость проводимых работ, получал оплату, но не завершал строительство.

Пострадавшими оказались семьи, среди которых были многодетные и воспитывающие детей-инвалидов. Суммарный ущерб превысил 46 млн рублей. Следствие пришло к выводу, что действия предпринимателя носили систематический и умышленный характер, что позволило квалифицировать их как тяжкое преступление.

"Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). <…> С учетом высокой степени общественной опасности деяний… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет…", — говорится в сообщении прокуратуры Сахалинской области.

Возмещение ущерба и меры пресечения

В ходе следствия и судебного разбирательства предприниматель вернул лишь незначительную часть средств — 190 тыс. рублей двум потерпевшим. Суд признал этот объём компенсации несоразмерным общей сумме ущерба, поэтому принял решение об аресте денежных средств и квартиры осуждённого. Это позволит частично выполнить гражданские иски, поданные потерпевшими.

Часть требований была удовлетворена, что создаёт основание для дальнейшего взыскания ущерба в рамках исполнительного производства. Судебное решение включает строгое наказание — 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, что соответствует тяжести совершённого преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу, и стороны сохраняют право на апелляцию. Тем не менее позиция обвинения остаётся неизменной: ущерб признан масштабным, а деяния — социально опасными, особенно учитывая категорию пострадавших.