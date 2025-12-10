Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
суд
суд
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:11

46 миллионов ушли в песок: приговор по делу о фиктивном строительстве поставил точку в долгой афере

Предпринимателя осудили за мошенничество при строительстве домов — прокуратура

В Южно-Сахалинске завершилось одно из самых громких судебных разбирательств последних лет: предпринимателя, обвинённого в крупном мошенничестве при строительстве частных домов, приговорили к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные прокуратуры Сахалинской области.

Подробности уголовного дела

По информации ведомства, рассмотрение уголовного дела проходило в Южно-Сахалинском городском суде, где предпринимателю инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что с 2020 по 2023 год обвиняемый заключал договоры подряда на строительство восьми жилых домов, однако умышленно не исполнял свои обязательства. Он создавал видимость проводимых работ, получал оплату, но не завершал строительство.

Пострадавшими оказались семьи, среди которых были многодетные и воспитывающие детей-инвалидов. Суммарный ущерб превысил 46 млн рублей. Следствие пришло к выводу, что действия предпринимателя носили систематический и умышленный характер, что позволило квалифицировать их как тяжкое преступление.

"Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). <…> С учетом высокой степени общественной опасности деяний… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет…", — говорится в сообщении прокуратуры Сахалинской области.

Возмещение ущерба и меры пресечения

В ходе следствия и судебного разбирательства предприниматель вернул лишь незначительную часть средств — 190 тыс. рублей двум потерпевшим. Суд признал этот объём компенсации несоразмерным общей сумме ущерба, поэтому принял решение об аресте денежных средств и квартиры осуждённого. Это позволит частично выполнить гражданские иски, поданные потерпевшими.

Часть требований была удовлетворена, что создаёт основание для дальнейшего взыскания ущерба в рамках исполнительного производства. Судебное решение включает строгое наказание — 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, что соответствует тяжести совершённого преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу, и стороны сохраняют право на апелляцию. Тем не менее позиция обвинения остаётся неизменной: ущерб признан масштабным, а деяния — социально опасными, особенно учитывая категорию пострадавших.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путин утвердил призыв запасников на военные сборы в 2026 году 08.12.2025 в 23:50
Россия готовит резерв к новому циклу: военные сборы 2026 года станут самыми масштабными за последние годы

Путин подписал указ о плановых военных сборах запасников на 2026 год: документ определяет ведомства, где россияне пройдут подготовку, и подтверждает ежегодный характер программы.

Читать полностью » Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток 08.12.2025 в 19:32
Схемы рушатся одна за другой: следствие получает инструменты, от которых не уйдет ни один рубль

Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток скрывать незаконные активы и рассказал, как технологии и профилактика усиливают возможности следствия в борьбе с коррупцией.

Читать полностью » Игнорирование личностного роста замедляет карьеру — хедхантер Кантемирова 08.12.2025 в 19:08
Работаете идеально, но стоите на месте? Возможно, вы застряли в уютной ловушке

Хедхантер рассказала MosTimes, какие ошибки в поведении и мышлении мешают карьерному росту, и почему репутация и нетворкинг важнее резюме.

Читать полностью » Кандидаты уточняют полномочия и зоны ответственности — Ирина Смирнова 08.12.2025 в 18:56
Кандидаты выходят из тени: собеседования становятся ареной для сильных

Почему на собеседовании стоит проявлять инициативу и какие вопросы помогут кандидату понять, подходит ли ему данная компания.

Читать полностью » Сняла с селёдки шубу — от бабушкиного рецепта уже тошнит: неожиданный ингредиент в составе изменил всё 08.12.2025 в 18:45

Новый салат, который может стать альтернативой традиционной "Селедке под шубой", поразит гостей необычным вкусом и ярким оформлением. Отличный выбор для праздничного стола.

Читать полностью » Португальский язык повысил шансы россиян на трудоустройство — Альфред Авчян 08.12.2025 в 18:14
Редкий язык дороже диплома: новая валюта карьерного будущего

Китайский, испанский и португальский языки становятся новым ориентиром для тех, кто ищет востребованную профессию и международные перспективы.

Читать полностью » Путин поручил развивать меры поддержки не только материнства, но и отцовства 08.12.2025 в 17:18
Россия делает ставку на отцов:новые инициативы обещают встряхнуть падающую рождаемость

Президент обозначил обновлённый подход к поддержке семей, связав меры для родителей с задачами демографии и заявив о необходимости усиливать участие отцов.

Читать полностью » Фэтбайк подходит для зимних поездок и катания летом по песку — эксперт Синельников 08.12.2025 в 16:07
Замёрзшая дорога не проблема: как безопасно кататься зимой, избегая всех рисков

Как безопасно кататься на велосипеде зимой? Эксперт Игорь Синельников делится советами по выбору оборудования и предотвращению травм.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Расход топлива можно снизить подобрав оптимальную скорость — автоэксперт
Еда
Гороховый суп на бульоне из свиных языков получается более густым и насыщенным — повара
Экономика
Спрос на специалистов по робототехнике стремительно растёт — Мария Игнатова
Происшествия
Толчок у Тонгатапу произошёл на глубине 10 км — австралийское геобюро
Мир
Хоккайдо расширяет инфраструктуру безопасности для реактора — ТАСС
ДФО
В едином режиме ДФО и Арктики появится порог рентабельности — Трутнев
Наука
Исследователи подтвердили ритуальное назначение древней лодки — National Geographic España
Спорт и фитнес
Физическая активность помогает сохранять подвижность в пожилом возрасте – Том Харрисон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet