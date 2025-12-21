450 тысяч больше не ориентир: ипотечную поддержку многодетных предлагают пересчитать

Поддержка многодетных семей при выплате ипотеки может быть существенно пересмотрена с учетом роста цен на жилье и увеличения кредитной нагрузки. В Госдуму готовятся внести законопроект, который меняет сам принцип расчета государственной помощи, делая его более гибким и привязанным к реальным обязательствам заемщиков. Об этом сообщает URA.RU.

Новый механизм господдержки

Согласно инициативе, размер выплаты при рождении третьего или последующего ребенка предлагается рассчитывать исходя из суммы ипотечного кредита. Государственная помощь будет составлять не более 6,4% от размера ипотеки, но при этом не может быть ниже 550 тысяч рублей. Таким образом, для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум, а для заемщиков с высокой ипотечной нагрузкой поддержка станет ощутимее.

В настоящее время выплата является фиксированной и составляет 450 тысяч рублей, вне зависимости от суммы кредита. Авторы законопроекта считают, что такой подход перестал соответствовать ситуации на рынке жилья.

Позиция авторов инициативы

Разработчики подчеркивают, что новая схема призвана учитывать инфляцию и подорожание недвижимости, не создавая при этом резкого увеличения бюджетных расходов. База для расчета выплаты, как следует из текста законопроекта, будет определяться исходя из фактического размера ипотечной задолженности семьи на момент обращения за поддержкой.

"Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам", — заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Контекст появления законопроекта

По словам Дмитрия Гусева, документ был подготовлен межфракционно по итогам прямой линии президента. Инициатива направлена на адаптацию уже действующей меры поддержки к текущим экономическим условиям и тем сложностям, с которыми сталкиваются многодетные семьи при обслуживании ипотечных кредитов.

В случае принятия законопроекта механизм помощи станет более дифференцированным и будет учитывать реальную финансовую нагрузку заемщиков, а не только формальный факт наличия ипотеки.