Прощай, 3G: МТС вырубает старую связь, и это изменит работу вашего телефона

Один из крупнейших операторов страны — МТС — объявил о поэтапном завершении работы сетей третьего поколения. К 2027 году компания полностью выведет 3G из эксплуатации, а освободившиеся частоты направит на развитие более современных технологий — 4G и LTE. По данным "Интерфакса", соответствующий план уже утверждён и активно реализуется.

Почему МТС отказывается от 3G

Переход от 3G к LTE — это часть глобального тренда. В большинстве стран мира сети третьего поколения либо уже отключены, либо используются только для обслуживания старых устройств. Основная причина — неэффективность технологии: она потребляет больше энергии, медленнее передаёт данные и не поддерживает современные цифровые сервисы.

Кроме того, с ростом числа пользователей мобильного интернета нагрузка на частоты увеличивается. Перевод диапазонов на LTE позволяет повысить пропускную способность сети и улучшить качество связи даже при большом количестве абонентов.

Этапы отключения

МТС реализует проект поэтапно. Большинство базовых станций 3G планируется вывести из эксплуатации к концу 2026 года. Уже в третьем квартале 2025 года связь этого стандарта перестала работать в девяти городах: Майкопе, Приморско-Ахтарске, Аше, Переславле-Залесском, Артёме, Комсомольске-на-Амуре, Черняховске, Чапаевске и Кинеле.

До конца октября 2025 года к ним присоединятся Великие Луки, Златоуст и Ярославль, а к завершению года — Сочи и весь черноморский регион. К этому времени оператор планирует вывести из строя половину всех оставшихся базовых станций 3G. На данный момент выполнено около 20% плана, а к концу года этот показатель достигнет 50%.

Совместный проект с "Билайном"

МТС не действует в одиночку. Совместно с "Вымпелкомом" (бренд "Билайн") оператор намерен отключить примерно 36 тысяч радиоэлектронных средств (РЭС) 3G уже в 2025 году. Это значительная часть от общего числа — по состоянию на март 2025 года в стране насчитывалось около 240 тысяч подобных устройств.

Параллельно компания активно развивает инфраструктуру LTE. На конец 2024 года парк МТС составлял свыше 312 тысяч базовых станций, и эта цифра продолжает расти.

Отечественные технологии и импортозамещение

МТС делает ставку на российские решения. Вместо старого оборудования устанавливаются базовые станции LTE собственного производства — от компании "Иртей". В конце 2024 года было развернуто около 200 таких станций в 37 регионах страны, а в течение 2025 года планируется добавить ещё тысячу.

Эти установки не только поддерживают современные стандарты связи, но и отличаются энергоэффективностью и устойчивостью к высоким нагрузкам. Использование отечественного оборудования снижает зависимость от зарубежных поставок и укрепляет технологический суверенитет отрасли.

Что получат пользователи

Для большинства абонентов изменения пройдут незаметно. Как отмечают в МТС, доля устройств, работающих исключительно в сетях 3G, сегодня крайне мала. Большинство смартфонов давно поддерживают стандарты LTE и VoLTE — технологию, которая позволяет передавать голосовые вызовы через сеть 4G.

Переход принесёт несколько ощутимых преимуществ:

Скорость. Интернет станет быстрее на 20-25%. Стабильность. Меньше разрывов соединений и потерь сигнала. Качество звонков. Звук в VoLTE чище и стабильнее, а соединение устанавливается почти мгновенно. Энергоэффективность. Новое оборудование потребляет меньше электроэнергии, снижая нагрузку на сеть. Доступ к современным сервисам. LTE поддерживает стриминг, видеозвонки и IoT-технологии.

Сравнение технологий

Параметр 3G 4G/LTE Максимальная скорость передачи данных до 42 Мбит/с до 300 Мбит/с Задержка сигнала 100-150 мс 30-50 мс Энергоэффективность низкая высокая Поддержка голосовых технологий только CS Voice VoLTE Совместимость с IoT ограниченная полная

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать использовать смартфон без поддержки LTE.

Последствие: потеря мобильного интернета после отключения 3G.

Альтернатива: обновить устройство до модели с поддержкой 4G/VoLTE. Ошибка: не обновлять SIM-карту старого образца.

Последствие: невозможность подключиться к LTE.

Альтернатива: заменить SIM-карту на новую, поддерживающую 4G. Ошибка: не проверить настройки сети.

Последствие: устройство может по-прежнему подключаться к устаревшему стандарту.

Альтернатива: включить в настройках смартфона автоматический выбор между 4G и 5G.

А что если у вас старый телефон?

Если ваш аппарат поддерживает только 3G, после отключения сети он сможет работать лишь с 2G. Это значит, что останутся только голосовые вызовы и SMS, но мобильный интернет станет недоступен. Чтобы избежать неудобств, стоит заранее перейти на LTE-смартфон. Сегодня даже бюджетные модели поддерживают 4G и VoLTE, а в некоторых регионах уже тестируются сети пятого поколения.

Плюсы и минусы отказа от 3G

Плюсы Минусы Повышение скорости интернета Необходимость обновления старых телефонов Энергоэффективность и снижение расходов Возможные перебои при переходе Расширение покрытия LTE Устаревшие устройства остаются без интернета Возможность внедрения 5G Требуется адаптация сетей и пользователей

FAQ

Когда МТС полностью отключит 3G?

По плану, процесс завершится к 2027 году. Основная часть базовых станций будет отключена уже к концу 2026 года.

Что делать, если мой телефон не поддерживает 4G?

В этом случае стоит обновить устройство. Без LTE после отключения 3G останутся только голосовые вызовы через 2G.

Как узнать, поддерживает ли мой смартфон VoLTE?

Эта информация указана в настройках телефона или в технических характеристиках модели на сайте производителя.

Будет ли 5G доступен после отключения 3G?

Да, освобожденные частоты в будущем могут быть перераспределены под 5G-сети, особенно в крупных городах.

Мифы и правда

Миф: отключение 3G ухудшит качество связи.

Правда: LTE обеспечивает более стабильную и быструю передачу данных, а звонки в VoLTE звучат чётче.

Миф: пользователи потеряют интернет.

Правда: устройства с поддержкой 4G автоматически переключатся на новую сеть.

Миф: переход на LTE повлечёт дополнительные расходы.

Правда: обновление SIM-карты и настройка сети бесплатны, а тарифы не меняются.

Исторический контекст

3G-сети появились в России в середине 2000-х и стали первым шагом к мобильному интернету. Однако за два десятилетия технологии шагнули далеко вперёд. LTE стал стандартом де-факто, а 5G уже на подходе. Таким образом, отказ от 3G — не конец, а логичное продолжение технологического развития связи в стране.

3 интересных факта

• МТС стала первым российским оператором, начавшим массовое внедрение VoLTE в 2017 году.

• За один месяц трафик в сетях LTE превышает весь объём данных, переданных по 3G за год.

• По оценкам компании, модернизация позволит сократить энергопотребление сети на 15-20%.