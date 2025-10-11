Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G
Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-07-21_-_Vodafone_5G_Standort_Hattstedt1.jpg by Fabian Horst
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:48

Прощай, 3G: МТС вырубает старую связь, и это изменит работу вашего телефона

МТС полностью отключит сеть 3G к 2027 году и переведёт частоты на LTE — Интерфакс

Один из крупнейших операторов страны — МТС — объявил о поэтапном завершении работы сетей третьего поколения. К 2027 году компания полностью выведет 3G из эксплуатации, а освободившиеся частоты направит на развитие более современных технологий — 4G и LTE. По данным "Интерфакса", соответствующий план уже утверждён и активно реализуется.

Почему МТС отказывается от 3G

Переход от 3G к LTE — это часть глобального тренда. В большинстве стран мира сети третьего поколения либо уже отключены, либо используются только для обслуживания старых устройств. Основная причина — неэффективность технологии: она потребляет больше энергии, медленнее передаёт данные и не поддерживает современные цифровые сервисы.

Кроме того, с ростом числа пользователей мобильного интернета нагрузка на частоты увеличивается. Перевод диапазонов на LTE позволяет повысить пропускную способность сети и улучшить качество связи даже при большом количестве абонентов.

Этапы отключения

МТС реализует проект поэтапно. Большинство базовых станций 3G планируется вывести из эксплуатации к концу 2026 года. Уже в третьем квартале 2025 года связь этого стандарта перестала работать в девяти городах: Майкопе, Приморско-Ахтарске, Аше, Переславле-Залесском, Артёме, Комсомольске-на-Амуре, Черняховске, Чапаевске и Кинеле.

До конца октября 2025 года к ним присоединятся Великие Луки, Златоуст и Ярославль, а к завершению года — Сочи и весь черноморский регион. К этому времени оператор планирует вывести из строя половину всех оставшихся базовых станций 3G. На данный момент выполнено около 20% плана, а к концу года этот показатель достигнет 50%.

Совместный проект с "Билайном"

МТС не действует в одиночку. Совместно с "Вымпелкомом" (бренд "Билайн") оператор намерен отключить примерно 36 тысяч радиоэлектронных средств (РЭС) 3G уже в 2025 году. Это значительная часть от общего числа — по состоянию на март 2025 года в стране насчитывалось около 240 тысяч подобных устройств.

Параллельно компания активно развивает инфраструктуру LTE. На конец 2024 года парк МТС составлял свыше 312 тысяч базовых станций, и эта цифра продолжает расти.

Отечественные технологии и импортозамещение

МТС делает ставку на российские решения. Вместо старого оборудования устанавливаются базовые станции LTE собственного производства — от компании "Иртей". В конце 2024 года было развернуто около 200 таких станций в 37 регионах страны, а в течение 2025 года планируется добавить ещё тысячу.

Эти установки не только поддерживают современные стандарты связи, но и отличаются энергоэффективностью и устойчивостью к высоким нагрузкам. Использование отечественного оборудования снижает зависимость от зарубежных поставок и укрепляет технологический суверенитет отрасли.

Что получат пользователи

Для большинства абонентов изменения пройдут незаметно. Как отмечают в МТС, доля устройств, работающих исключительно в сетях 3G, сегодня крайне мала. Большинство смартфонов давно поддерживают стандарты LTE и VoLTE — технологию, которая позволяет передавать голосовые вызовы через сеть 4G.

Переход принесёт несколько ощутимых преимуществ:

  1. Скорость. Интернет станет быстрее на 20-25%.

  2. Стабильность. Меньше разрывов соединений и потерь сигнала.

  3. Качество звонков. Звук в VoLTE чище и стабильнее, а соединение устанавливается почти мгновенно.

  4. Энергоэффективность. Новое оборудование потребляет меньше электроэнергии, снижая нагрузку на сеть.

  5. Доступ к современным сервисам. LTE поддерживает стриминг, видеозвонки и IoT-технологии.

Сравнение технологий

Параметр 3G 4G/LTE
Максимальная скорость передачи данных до 42 Мбит/с до 300 Мбит/с
Задержка сигнала 100-150 мс 30-50 мс
Энергоэффективность низкая высокая
Поддержка голосовых технологий только CS Voice VoLTE
Совместимость с IoT ограниченная полная

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: продолжать использовать смартфон без поддержки LTE.
    Последствие: потеря мобильного интернета после отключения 3G.
    Альтернатива: обновить устройство до модели с поддержкой 4G/VoLTE.

  2. Ошибка: не обновлять SIM-карту старого образца.
    Последствие: невозможность подключиться к LTE.
    Альтернатива: заменить SIM-карту на новую, поддерживающую 4G.

  3. Ошибка: не проверить настройки сети.
    Последствие: устройство может по-прежнему подключаться к устаревшему стандарту.
    Альтернатива: включить в настройках смартфона автоматический выбор между 4G и 5G.

А что если у вас старый телефон?

Если ваш аппарат поддерживает только 3G, после отключения сети он сможет работать лишь с 2G. Это значит, что останутся только голосовые вызовы и SMS, но мобильный интернет станет недоступен. Чтобы избежать неудобств, стоит заранее перейти на LTE-смартфон. Сегодня даже бюджетные модели поддерживают 4G и VoLTE, а в некоторых регионах уже тестируются сети пятого поколения.

Плюсы и минусы отказа от 3G

Плюсы Минусы
Повышение скорости интернета Необходимость обновления старых телефонов
Энергоэффективность и снижение расходов Возможные перебои при переходе
Расширение покрытия LTE Устаревшие устройства остаются без интернета
Возможность внедрения 5G Требуется адаптация сетей и пользователей

FAQ

Когда МТС полностью отключит 3G?
По плану, процесс завершится к 2027 году. Основная часть базовых станций будет отключена уже к концу 2026 года.

Что делать, если мой телефон не поддерживает 4G?
В этом случае стоит обновить устройство. Без LTE после отключения 3G останутся только голосовые вызовы через 2G.

Как узнать, поддерживает ли мой смартфон VoLTE?
Эта информация указана в настройках телефона или в технических характеристиках модели на сайте производителя.

Будет ли 5G доступен после отключения 3G?
Да, освобожденные частоты в будущем могут быть перераспределены под 5G-сети, особенно в крупных городах.

Мифы и правда

Миф: отключение 3G ухудшит качество связи.
Правда: LTE обеспечивает более стабильную и быструю передачу данных, а звонки в VoLTE звучат чётче.

Миф: пользователи потеряют интернет.
Правда: устройства с поддержкой 4G автоматически переключатся на новую сеть.

Миф: переход на LTE повлечёт дополнительные расходы.
Правда: обновление SIM-карты и настройка сети бесплатны, а тарифы не меняются.

Исторический контекст

3G-сети появились в России в середине 2000-х и стали первым шагом к мобильному интернету. Однако за два десятилетия технологии шагнули далеко вперёд. LTE стал стандартом де-факто, а 5G уже на подходе. Таким образом, отказ от 3G — не конец, а логичное продолжение технологического развития связи в стране.

3 интересных факта

• МТС стала первым российским оператором, начавшим массовое внедрение VoLTE в 2017 году.
• За один месяц трафик в сетях LTE превышает весь объём данных, переданных по 3G за год.
• По оценкам компании, модернизация позволит сократить энергопотребление сети на 15-20%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft выпустила обновление Copilot 1.25095.161.0 с поддержкой Google-сервисов вчера в 19:16
Презентация за минуту и план встреч из ниоткуда: как Copilot сливает все сервисы в один экран

Microsoft выпустила обновление Copilot с функциями Connections и экспорта документов. Теперь ИИ может объединять сервисы Google и Microsoft и создавать файлы Office по одному запросу.

Читать полностью » Apple увеличила выплаты за найденные уязвимости до 5 миллионов долларов — Иван Крстич вчера в 18:52
Охота за миллионами в коде: как Apple превратила поиск уязвимостей в золотую жилу для хакеров

Apple предложила крупнейшие выплаты за найденные уязвимости — теперь эксперты по безопасности могут заработать миллионы, помогая укреплять цифровую защиту бренда.

Читать полностью » Поддельные приложения Sora появились в App Store после запуска сервиса OpenAI вчера в 17:16
Новая напасть в App Store: как фейковая Sora пробралась в каждый третий айфон

После запуска видеогенератора Sora в App Store появились десятки поддельных приложений с тем же названием. Как они обошли модерацию Apple и чего теперь опасаться пользователям?

Читать полностью » NotebookCheck: установка Windows 11 возможна через консоль после отключения интернета вчера в 16:30
Microsoft опять промахнулась: новые лазейки ставят под сомнение всю стратегию безопасности

Новые приёмы позволяют установить Windows 11 без учётной записи Microsoft: какие методы работают сейчас, какие риски они несут и какие есть безопасные альтернативы.

Читать полностью » Similarweb: ChatGPT обогнал TikTok и занял пятое место в мировом рейтинге вчера в 15:16
ИИ уже в топе мира: сайт ChatGPT обогнал TikTok и догоняет YouTube

ChatGPT стал пятым по посещаемости сайтом в мире, единственным из топ-10, кто вырос в сентябре. Почему аудитория OpenAI настолько лояльна — и кто пытается догнать?

Читать полностью » В России публичные сети Wi-Fi защищены протоколами HTTPS и системой DPI — Дом.ру вчера в 14:38
Он выглядит как городской Wi-Fi, но тянет деньги с карты — как не попасться

Многие по-прежнему боятся пользоваться городским Wi-Fi. Эксперты объяснили, почему эти страхи безосновательны и как действительно защитить свои данные.

Читать полностью » Google расширила Developer Program: ежемесячные подписки доступны в 13 странах вчера в 13:16
Google открывает двери: теперь войти в мир ИИ и облаков можно за $25

Google открывает Developer Program для Китая и вводит ежемесячные тарифы от $25. Теперь разработчики по всему миру получат гибкий доступ к инструментам Gemini и Firebase.

Читать полностью » OpenAI приобрела финтех-стартап Roi для интеграции инвестиционного анализа в ChatGPT вчера в 12:16
Уолл-стрит напряглась: ChatGPT начинает давать советы по инвестициям

OpenAI покупает Roi — приложение с ИИ, которое умеет анализировать инвестиции. Теперь ChatGPT готов стать вашим личным финансовым аналитиком и помощником по капиталу.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Как правильно пить алкоголь, чтобы не повлиять на результаты тренировок
Садоводство
Садовод Яков Ментлик советует прекращать полив плодовых деревьев после промерзания почвы
Еда
Фаршированные блины получается сытными
Еда
Перепела, запечённые в духовке с картофелем, сохраняют сочность мяса при правильной температуре
Питомцы
Ветеринар: частые прогулки помогают предотвратить воспаление мочевого пузыря у собак
Туризм
Ржев: мемориал Советскому солдату и достопримечательности города на Волге
Дом
Эксперты предупредили, что одна губка для всей кухни распространяет бактерии
Наука
Фонд Шампалимо: ИИ смог определить стратегии мышей по выражению лиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet