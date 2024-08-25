Новые горизонты в лечении ишемического инсульта: биополимерные стенты от учёных Пермского Политеха

Ишемический инсульт, вызванный сужением или полной блокировкой кровеносного сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой, остаётся одной из ведущих причин смертности по всему миру.

Для восстановления кровотока используется стентирование сосудов, при котором в суженные участки артерий устанавливают стент — гибкую сетчатую конструкцию, расширяющую просвет сосуда. Традиционно такие импланты изготавливаются из металлов, однако они имеют свои ограничения.

В связи с этим, всё больше внимания уделяется изучению стентов из полимерных материалов. Ученые Пермского Политеха разрабатывают отечественную методику проектирования и 3D-печати индивидуализированных коронарных стентов из биосовместимых полимеров.

Исследовательская команда из Пермского Политеха добилась значительных успехов, став победителем конкурса "Студенческий стартап", организованного Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

В лаборатории биожидкостей Пермского Политеха активно развивается технология, включающая проектирование, расчёт и изготовление персонализированных коронарных стентов из поли-л-молочной кислоты — биодеградируемого полимера, способного разлагаться до нетоксичных продуктов, которые естественным образом выводятся из организма.

Процесс разработки охватывает исследования механических свойств образцов и стентов из биоразлагаемого полимера, 3D-печать различных моделей протезов и математическое моделирование их поведения в сосудистой системе человека.

Это позволяет подбирать оптимальную конструкцию для каждого конкретного случая.

Особое внимание учёные уделяют применению биоразлагаемых стентов в детской сердечно-сосудистой хирургии, где требуется краткосрочное или среднесрочное стентирование без необходимости последующего удаления конструкции.

Использование металлических стентов в таких случаях сталкивается с рядом ограничений, которые можно преодолеть благодаря биодеградируемым материалам.

Заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ, доктор физико-математических наук Алексей Кучумов, отметил, что подбор режимов печати играет ключевую роль в создании сетчатых конструкций из полимеров, оказывая значительное влияние на их механические свойства. Одним из важнейших параметров является радиальная жёсткость протеза, что учитывается при выборе оптимальной конструкции. Для проверки этого параметра команда провела серию механических испытаний на изгиб стентов из поли-л-молочной кислоты.

Разрабатываемая в ПНИПУ технология проектирования, моделирования и 3D-печати индивидуализированных коронарных стентов из биоразлагаемых полимеров открывает новые возможности для создания более эффективных конструкций, адаптированных под разнообразные клинические потребности.

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