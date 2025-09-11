Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:38

Больше не нужно тратить часы на шлифовку: производители в шоке от новинки Carbon

Carbon представит новую технологию постобработки 3D-печати на Formnext 2025 во Франкфурте

Индустрия 3D-печати продолжает стремительно развиваться, и компании стараются не только совершенствовать процесс производства, но и улучшать этапы постобработки, которые во многом определяют итоговое качество изделия. На международной выставке Formnext 2025 во Франкфурте компания Carbon представит новую технологию, призванную изменить подход к финишной обработке деталей, созданных методом аддитивного производства.

Что меняется в постобработке

Финишная обработка всегда считалась одним из самых трудоемких этапов 3D-печати. Именно она позволяет деталям обрести необходимую поверхность и точность, чтобы продукт можно было использовать в реальных условиях. Технология Carbon сокращает количество операций, делает процесс более быстрым и безопасным за счет минимизации применения растворителей. При этом достигается высокая точность очистки, что особенно ценно для изделий, которые идут в конечное использование — будь то медицинские устройства, элементы автомобилей или спортивное оборудование.

Материалы и отрасли применения

Carbon известна своими эластомерами, которые нашли применение в разных сферах. На стенде компании посетители смогут увидеть решения, используемые ведущими мировыми брендами. Эти материалы применяются в обуви, велосипедной экипировке, спортивных шлемах, медтехнике и автомобильных компонентах. Практичность и износостойкость сделали разработки компании популярными не только среди инженеров, но и в массовом производстве.

Особое внимание стоит уделить спорту. В 2025 году семь из десяти лучших гонщиков Тур де Франс использовали сёдла, изготовленные с применением технологий Carbon. В американском футболе шесть из восьми лидирующих защитных шлемов также оснащены компонентами, напечатанными с помощью решений компании. Это показатель того, что аддитивное производство становится частью профессионального спорта на высшем уровне.

Важность оптимизации процессов

"Оптимизация рабочих процессов критически важна для масштабирования и повышения эффективности 3D-печати, а также для внедрения этой технологии в новые категории продуктов и отрасли промышленности", — заявила вице-президента Carbon по глобальному переходу от проектирования к производству Кристи Смит.

Фактически, именно скорость и удобство постобработки определяют, насколько легко бизнес сможет масштабировать производство и внедрять новые изделия в серийный выпуск.

