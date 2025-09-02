Революция в хирургии позвоночника: ИИ и 3D-печать против старых методов – что изменилось

Хирурги Калифорнийского университета в Сан-Диего провели первую в мире операцию с полностью персонализированным имплантатом шейного отдела позвоночника. Устройство было создано с применением 3D-печати, технологий искусственного интеллекта и современных методов визуализации. Руководил операцией нейрохирург доктор Джозеф Осорио, и она стала прорывом в области индивидуализированной медицины.

Чем отличается новый подход

До сих пор при подобных операциях удаляли повреждённый диск и устанавливали стандартные имплантаты, которые применяются ещё с 1950-х годов. Эти универсальные устройства не всегда учитывают особенности пациента, что может приводить к проблемам с подвижностью, выравниванием позвоночника и замедленным восстановлением.

Новый титановый имплантат был создан индивидуально под пациента. Для этого специалисты провели детальное сканирование шеи, затем при помощи ИИ спроектировали устройство и напечатали его на 3D-принтере. Такой метод обеспечивает точное совпадение формы и размеров, улучшает фиксацию, снижает риск осложнений и ускоряет процесс заживления.

"Каждый позвоночник уникален, как отпечаток пальца. С помощью этой технологии мы можем создать имплантат специально для каждого пациента, вместо того чтобы заставлять тело адаптироваться к стандартному устройству. Это фундаментальный сдвиг в подходе к сложной хирургии позвоночника", — отметил Осорио.

Кому это особенно полезно

Персонализированные имплантаты могут стать спасением для пациентов со стенозом позвоночника, дегенеративными заболеваниями дисков и серьёзными деформациями. Такие устройства помогают сохранить естественную анатомию, уменьшают вероятность повторных операций и позволяют снизить болевой синдром после вмешательства.

Заведующий кафедрой нейрохирургии UC San Diego доктор Александр Халесси подчеркнул значимость новаторской операции:

"Это открывает новые возможности для персонализированной хирургии позвоночника и показывает, как современные технологии и опыт хирургов могут вместе помогать пациентам восстановить их здоровье".

Роль технологий 3D-печати и ИИ

Современные 3D-принтеры позволяют изготавливать медицинские имплантаты с точностью до миллиметра. Искусственный интеллект анализирует индивидуальные параметры организма и помогает смоделировать форму устройства так, чтобы оно идеально подошло пациенту. Это сокращает время операции, снижает вероятность ошибок и делает исход более предсказуемым.

Лидерство клиники

UC San Diego уже давно считается центром инноваций в области нейрохирургии. Программа по лечению заболеваний позвоночника здесь аккредитована Объединённой комиссией и входит в число лучших в США по версии News & World Report.

Осорио уверен, что за подобными технологиями будущее:

"Мы видим будущее, в котором каждый имплантат — позвоночник, бедро или колено — создается специально для одного человека, а не массово для всех. Для пациентов это значит меньше боли, быстрее восстановление и более функциональные результаты, превращая стандартную хирургическую процедуру в действительно индивидуальный подход".

Три интересных факта