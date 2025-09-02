Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Индивидуальный имплантат позвоночника
Индивидуальный имплантат позвоночника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:44

Революция в хирургии позвоночника: ИИ и 3D-печать против старых методов – что изменилось

Прорыв в медицине: искусственный интеллект создает идеальные имплантаты позвоночника

Хирурги Калифорнийского университета в Сан-Диего провели первую в мире операцию с полностью персонализированным имплантатом шейного отдела позвоночника. Устройство было создано с применением 3D-печати, технологий искусственного интеллекта и современных методов визуализации. Руководил операцией нейрохирург доктор Джозеф Осорио, и она стала прорывом в области индивидуализированной медицины.

Чем отличается новый подход

До сих пор при подобных операциях удаляли повреждённый диск и устанавливали стандартные имплантаты, которые применяются ещё с 1950-х годов. Эти универсальные устройства не всегда учитывают особенности пациента, что может приводить к проблемам с подвижностью, выравниванием позвоночника и замедленным восстановлением.

Новый титановый имплантат был создан индивидуально под пациента. Для этого специалисты провели детальное сканирование шеи, затем при помощи ИИ спроектировали устройство и напечатали его на 3D-принтере. Такой метод обеспечивает точное совпадение формы и размеров, улучшает фиксацию, снижает риск осложнений и ускоряет процесс заживления.

"Каждый позвоночник уникален, как отпечаток пальца. С помощью этой технологии мы можем создать имплантат специально для каждого пациента, вместо того чтобы заставлять тело адаптироваться к стандартному устройству. Это фундаментальный сдвиг в подходе к сложной хирургии позвоночника", — отметил Осорио.

Кому это особенно полезно

Персонализированные имплантаты могут стать спасением для пациентов со стенозом позвоночника, дегенеративными заболеваниями дисков и серьёзными деформациями. Такие устройства помогают сохранить естественную анатомию, уменьшают вероятность повторных операций и позволяют снизить болевой синдром после вмешательства.

Заведующий кафедрой нейрохирургии UC San Diego доктор Александр Халесси подчеркнул значимость новаторской операции:

"Это открывает новые возможности для персонализированной хирургии позвоночника и показывает, как современные технологии и опыт хирургов могут вместе помогать пациентам восстановить их здоровье".

Роль технологий 3D-печати и ИИ

Современные 3D-принтеры позволяют изготавливать медицинские имплантаты с точностью до миллиметра. Искусственный интеллект анализирует индивидуальные параметры организма и помогает смоделировать форму устройства так, чтобы оно идеально подошло пациенту. Это сокращает время операции, снижает вероятность ошибок и делает исход более предсказуемым.

Лидерство клиники

UC San Diego уже давно считается центром инноваций в области нейрохирургии. Программа по лечению заболеваний позвоночника здесь аккредитована Объединённой комиссией и входит в число лучших в США по версии News & World Report.

Осорио уверен, что за подобными технологиями будущее:

"Мы видим будущее, в котором каждый имплантат — позвоночник, бедро или колено — создается специально для одного человека, а не массово для всех. Для пациентов это значит меньше боли, быстрее восстановление и более функциональные результаты, превращая стандартную хирургическую процедуру в действительно индивидуальный подход".

Три интересных факта

  1. Первые медицинские имплантаты с использованием 3D-печати начали применять в хирургии менее 15 лет назад.
  2. Титан считается идеальным материалом для имплантатов, так как он совместим с тканями организма и устойчив к коррозии.
  3. Уже сегодня 3D-печать применяется не только для костных имплантатов, но и для создания биопротезов хряща и даже экспериментальных моделей органов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния сегодня в 1:16

7 сентября Луна изменит цвет и размер: фото будут впечатлять даже скептиков

Последнее летнее полнолуние станет Кукурузной Луной и принесёт зрелищное затмение. Узнайте, где его можно увидеть и когда ждать редкое явление.

Читать полностью » Археологи Университета Сан-Маркоса обнаружили в Перу захоронение с жертвами ритуалов сегодня в 0:27

Более 2000 лет назад в Андах проходили ритуалы — находка археологов ошеломила

В Перу археологи нашли захоронения с жертвами возрастом 2300 лет. Ученые уверены: странные позы тел и следы насилия указывают на ритуалы.

Читать полностью » Прививка от опоясывающего лишая снижает риск инфаркта на 18% — результаты исследования вчера в 23:56

Сердце под защитой от неожиданного врага — как связаны лишай и инфаркт

Международные ученые обнаружили, что вакцинация против опоясывающего лишая снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, открывая новые возможности для профилактики инфаркта и инсульта.

Читать полностью » Археологи нашли 3000-летний бронзовый топор из метеоритного металла на острове Борнео вчера в 23:51

Бронзовый топор из метеорита: сенсация, меняющая историю Индонезии

В Индонезии найден уникальный бронзовый топор возрастом более 3000 лет, возможно, изготовленный из метеоритного металла. Эта находка меняет представления о технологиях и культуре древних общин Борнео.

Читать полностью » Ученые описали новый род гигантских черепах из палеоцена Колорадо вчера в 22:45

Тайна палеоцена: как пресноводные черепахи выжили после катастрофы

Палеонтологи описали новый род гигантских пресноводных черепах из раннего палеоцена Колорадо, раскрывая важные детали выживания видов после массового вымирания.

Читать полностью » Анализ данных показал осложнения лечения COVID-19 превышают смертность от вируса вчера в 22:39

Когда лечение становится приговором: трагедия пандемии COVID-19

Исследование раскрывает: смертность от COVID-19 чаще вызывали осложнения лечения, а не вирус. Анализ 585 пациентов с ИИ-технологиями показывает шокирующие факты о рисках терапии — что это значит для медицины?

Читать полностью » Архивы раскрыли, что дом Шекспира унаследовал кузен, а не потомки вчера в 21:33

Дом Шекспира — не для семьи: как наследство великого драматурга обошло кровных родственников

В Национальном архиве Великобритании обнаружено завещание Шекспира 1642 года, раскрывающее неожиданные судебные баталии вокруг его дома Нью-Плейс и наследства.

Читать полностью » Учёные подтвердили нахождение подземного одеона в горах Турции вчера в 21:27

Загадочный одеон в горах — ключ к забытым ритуалам древних империй

В горах Турции археологи нашли гигантский одеон в Сагалассосе — третий по величине в стране. Это открытие раскрывает секреты древнего города и его роль в империи. Что ждет дальше?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России
Садоводство

Подготовка гортензии к зиме: почки повреждаются уже при -3 °C
Спорт и фитнес

Тренер Ольга Яблокова назвала правила безопасного бега в жаркую погоду
Красота и здоровье

Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания
Туризм

Треккинг в России: лучшие маршруты для любителей гор
Еда

Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке
Дом

Что делать жильцам, если тараканы идут из подвала
Садоводство

Узнайте кислотность почвы по листьям свеклы: простой тест для богатого урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet