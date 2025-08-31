Учёные нашли способ перепрограммировать спинной мозг: секрет кроется в трёх революционных технологиях

Ещё недавно диагноз "травма спинного мозга" звучал как приговор: повреждённые нейроны не восстанавливались, а медицина могла лишь облегчать последствия. Однако исследователи из Университета Миннесоты представили метод, который объединяет 3D-печать, стволовые клетки и выращивание тканей, открывая путь к восстановлению утраченных функций.

Как работает технология

Учёные создали "каркас-органоид" при помощи 3D-принтера. В его микроканалы помещают предшественники нейронов, полученные из человеческих стволовых клеток. Эти клетки обладают уникальной способностью — делиться и превращаться в зрелые нервные клетки. Главное, что они растут строго в заданном направлении, формируя обходной путь вокруг повреждённого участка спинного мозга.

"Мы используем напечатанные на 3D-принтере каналы каркаса для направления роста стволовых клеток. Этот метод позволяет создать систему ретрансляции, которая при размещении в спинном мозге обходит повреждённый участок", — пояснил автор исследования Гебум Хан.

Результаты экспериментов

В опытах на крысах стволовые клетки успешно превратились в полноценные нейроны. Они сформировали отростки, соединив здоровые участки с двух сторон повреждения, и постепенно интегрировались в спинной мозг. Животные смогли восстановить утраченные функции — это стало убедительным доказательством работоспособности метода.

"Регенеративная медицина открыла новую эру в исследованиях повреждений спинного мозга. Мы ждём возможности изучить потенциал наших мини-спинальных мозгов для клинического применения", — отметила профессор нейрохирургии Университета Миннесоты Энн Парр.

Перспективы

Хотя исследования находятся на ранней стадии, возможности впечатляют. Учёные рассчитывают масштабировать методику, чтобы в будущем применять её у пациентов с тяжёлыми травмами. Если технология будет доведена до клинического использования, она способна изменить судьбы тысяч людей, дав им шанс снова ходить.

Три интересных факта по теме