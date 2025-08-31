Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белковый комплекс STAG3
Белковый комплекс STAG3
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:54

Учёные нашли способ перепрограммировать спинной мозг: секрет кроется в трёх революционных технологиях

Травмы спинного мозга больше не приговор: учёные впервые соединили повреждённые нейроны с помощью биопечати

Ещё недавно диагноз "травма спинного мозга" звучал как приговор: повреждённые нейроны не восстанавливались, а медицина могла лишь облегчать последствия. Однако исследователи из Университета Миннесоты представили метод, который объединяет 3D-печать, стволовые клетки и выращивание тканей, открывая путь к восстановлению утраченных функций.

Как работает технология

Учёные создали "каркас-органоид" при помощи 3D-принтера. В его микроканалы помещают предшественники нейронов, полученные из человеческих стволовых клеток. Эти клетки обладают уникальной способностью — делиться и превращаться в зрелые нервные клетки. Главное, что они растут строго в заданном направлении, формируя обходной путь вокруг повреждённого участка спинного мозга.

"Мы используем напечатанные на 3D-принтере каналы каркаса для направления роста стволовых клеток. Этот метод позволяет создать систему ретрансляции, которая при размещении в спинном мозге обходит повреждённый участок", — пояснил автор исследования Гебум Хан.

Результаты экспериментов

В опытах на крысах стволовые клетки успешно превратились в полноценные нейроны. Они сформировали отростки, соединив здоровые участки с двух сторон повреждения, и постепенно интегрировались в спинной мозг. Животные смогли восстановить утраченные функции — это стало убедительным доказательством работоспособности метода.

"Регенеративная медицина открыла новую эру в исследованиях повреждений спинного мозга. Мы ждём возможности изучить потенциал наших мини-спинальных мозгов для клинического применения", — отметила профессор нейрохирургии Университета Миннесоты Энн Парр.

Перспективы

Хотя исследования находятся на ранней стадии, возможности впечатляют. Учёные рассчитывают масштабировать методику, чтобы в будущем применять её у пациентов с тяжёлыми травмами. Если технология будет доведена до клинического использования, она способна изменить судьбы тысяч людей, дав им шанс снова ходить.

Три интересных факта по теме

  1. Первые эксперименты по пересадке стволовых клеток для восстановления нервной ткани начались в 1990-х, но тогда клетки не приживались из-за хаотичного роста.

  2. Современные 3D-биопринтеры позволяют печатать каркасы толщиной в десятки микрон — это сопоставимо с диаметром человеческого волоса.

  3. По данным ВОЗ, ежегодно в мире около 500 тысяч человек получают травмы спинного мозга, и лишь малая часть пациентов восстанавливает утраченные функции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Израиле зафиксировали 13 случаев острого повреждения почек после процедур с глиоксиловой кислотой — исследование сегодня в 0:26

После салонного выпрямления девушки оказались на капельницах: врачи в шоке от причины

Новые данные ставят под сомнение безопасность средств для выпрямления волос без формальдегида: выяснилось, что альтернатива может повредить почки.

Читать полностью » Кардиологи объяснили, как белки влияют на здоровье сердца после инфаркта вчера в 23:13

Сердце на грани: как операция может обернуться трагедией

Учёные выявили белок, усугубляющий повреждения сердца после операций. Блокировка его активности может стать прорывом в лечении инфаркта и снижении рисков для пациентов с диабетом.

Читать полностью » Археологи обнаружили золотое ожерелье готской эпохи в Калише вчера в 23:04

Волшебство древности: золотое ожерелье, которое расскажет свою историю

В лесах Калиша найдено уникальное золотое ожерелье, связанное с готами. Эта находка раскрывает тайны торговли и культурного обмена в раннем средневековье.

Читать полностью » Археологи обнаружили крупный центр производства бронзы в древнем городе Эль-Ахват вчера в 22:10

Тайны древних металлургов: Эль-Ахват и его нераскрытые секреты

Археологи из Израиля сделали удивительное открытие о производстве бронзы в Эль-Ахвате, ставя под сомнение устоявшиеся представления о металлургии раннего железного века.

Читать полностью » Учёные исключили кратер Луизианы из возможных следов удара, вызвавшего похолодание 12800 лет назад вчера в 22:01

Удар из космоса: как древняя катастрофа могла стереть целую цивилизацию с лица Земли

Учёные нашли кратер в Луизиане, подтверждающий гипотезу о древней катастрофе, погубившей цивилизацию. Что случилось 12 800 лет назад?

Читать полностью » Лечение рисдипламом демонстрирует повышение выживаемости моторных нейронов при СМА вчера в 21:58

Побеждая судьбу: как ранняя терапия рисдипламом меняет жизнь детей с СМА

Учёные доказали: лечение СМА до появления симптомов значительно улучшает двигательные функции у детей. Узнайте, как ранняя терапия меняет прогноз при этом тяжелом заболевании.

Читать полностью » Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала вчера в 21:07

Секреты римских легионеров: как обувь может изменить представление о прошлом

На севере Англии археологи нашли римскую обувь необычного размера, что ставит вопросы о жизни солдат и открывает новые горизонты для исследований.

Читать полностью » Открытие нового вида муравьев Basiceros enana в Карибах подтверждено учеными вчера в 20:50

Крошечный, но мощный: как Basiceros enana бросает вызов современным представлениям

Уникальное открытие муравья Basiceros enana в доминиканском янтаре раскрывает новые факты о биогеографии и эволюции насекомых в Карибском бассейне.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе с соевым соусом и медом
Дом

Как ухаживать за тюлем и лёгкими занавесками
Еда

Как приготовить куриную печень
Спорт и фитнес

Эксперт С. Джей Макшейн назвал правильную технику планки для кора и спины
Красота и здоровье

Бег для здоровья: как получить максимум пользы и избежать распространенных ошибок
Садоводство

Больше не теряйте время: прозрачные контейнеры – ваш личный органайзер в сарае
Садоводство

Греческий свиток за год может покрыть забор длиной до 10 метров
Авто и мото

"Автостат": к осени 2025 года складские запасы автомобилей в России снизятся до 350 тыс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru