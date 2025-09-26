Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рентген с 3D-имплантатом
Рентген с 3D-имплантатом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:24

Будущее медицины наступило: кости можно заменить стеклом, которое растёт вместе с телом

В Китае создали биостекло для 3D-печати костных имплантатов

На первый взгляд стекло и кости кажутся материалами из разных миров. Но у них больше общего, чем можно подумать. И то, и другое хорошо выдерживает сжатие, но плохо переносит растяжение — благодаря своей кристаллической структуре. Учёные пошли дальше и создали новое биоактивное стекло, которое можно печатать на 3D-принтере и использовать в медицине для восстановления костей.

В чём новизна

Кости состоят из минералов, а стекло — из кремния, который легко принимает жидкую форму и может быть напечатан в любую нужную конфигурацию. Это позволяет точно повторять форму утраченного участка кости.

Проблема в том, что обычное стекло для 3D-печати требует либо токсичных пластификаторов, либо плавки при экстремальных температурах выше 1100 °C. Команда Цзяньру Сяо, Тао Чэня и Хуананя Вана решила разработать биостекло, которое можно формовать при более щадящих условиях.

Как это работает

Исследователи объединили:

  • положительно и отрицательно заряженные частицы кремния;

  • ионы кальция и фосфата, стимулирующие рост костной ткани.

В результате получился биоактивный стеклянный гель, пригодный для 3D-печати. После печати изделия подвергали закалке в печи при сравнительно низкой температуре 700 °C.

Эксперимент на животных

Учёные сравнили три варианта:

  • новое биостекло;

  • обычный силикагель, напечатанный на 3D-принтере;

  • коммерческий заменитель костной ткани.

Для теста они восстановили повреждения черепа у кроликов.

Результаты:

  • коммерческий материал стимулировал быстрый рост костей на старте;

  • биостекло дольше поддерживало рост клеток: через 8 недель оно оказалось наиболее эффективным;

  • обычное стекло практически не показало способности к регенерации.

Сравнение материалов

Материал Температура обработки Эффект на рост костей Перспективы
Коммерческий заменитель - Быстрый рост в начале Используется в медицине
Биостекло (новое) 700 °C Длительная поддержка роста Перспективный вариант
Обычное стекло >1100 °C Почти нет роста Практически бесполезно

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на стандартное стекло.
    → Последствие: отсутствие регенерации костной ткани.
    → Альтернатива: использовать биоактивное стекло с ионами кальция и фосфата.

  • Ошибка: добавлять токсичные пластификаторы.
    → Последствие: риск для здоровья пациента.
    → Альтернатива: печатать гель без добавок при низких температурах.

  • Ошибка: ограничиваться быстрым результатом.
    → Последствие: замедление восстановления кости в долгосрочной перспективе.
    → Альтернатива: выбирать материалы, поддерживающие рост клеток дольше.

А что если…

А что если в будущем врачи смогут печатать индивидуальные костные имплантаты прямо в клиниках — под конкретного пациента? Новое биостекло открывает именно такие перспективы: оно недорогое, простое в производстве и достаточно универсальное.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Доступный и дешёвый метод Пока протестировано только на животных
Возможность печатать имплантаты любой формы Неизвестны долгосрочные эффекты у людей
Поддержка роста костей в течение недель Не обеспечивает мгновенного результата

FAQ

Что такое биоактивное стекло?
Это стекло с добавками кальция и фосфата, способное стимулировать рост костной ткани.

Чем оно лучше коммерческих заменителей?
Оно дольше поддерживает рост костных клеток и легко печатается в нужной форме.

Когда появится в медицине?
Сначала материал должен пройти клинические испытания на людях.

Мифы и правда

  • Миф: стекло всегда хрупкое и бесполезное в медицине.
    Правда: специально разработанное биостекло помогает костям восстанавливаться.

  • Миф: кости нельзя заменить искусственными материалами.
    Правда: современные имплантаты успешно интегрируются в организм.

  • Миф: только металл годится для протезов.
    Правда: керамика, полимеры и стекло всё чаще применяются в хирургии.

3 интересных факта

  1. Первое биоактивное стекло было создано ещё в 1969 году, но не подходило для 3D-печати.

  2. В организме человека кальций и фосфат — ключевые элементы костной ткани, поэтому их добавляют в биостекло.

  3. Новый материал обрабатывается при 700 °C — в полтора раза ниже температуры плавки обычного стекла.

Исторический контекст

1960-е годы — появление первых биостеклянных материалов.

2000-е — развитие 3D-печати в медицине.

2020-е — создание биостекла для печати без токсичных добавок и экстремальных температур.

