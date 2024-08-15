в США роботы создают дома за считанные дни: 3D-печать захватывает стройку

В пригородах США происходит незаметная архитектурная революция, связанная с использованием технологий 3D-печати: в Техасе завершается строительство крупнейшего в мире микрорайона, возведенного с помощью роботов-строителей, сообщает New Atlas.
Проект под названием Wolf Ranch включает в себя 100 жилых домов, возведенных с использованием принтера Icon Vulcan, который способен строить дома площадью до 3000 кв. футов (279 кв. метров) с минимальным участием человека. Дома отличаются высоким классом исполнения, включают современные технологии и энергоэффективные решения, такие как солнечные панели и "умные" системы.
На сегодняшний день компания Icon завершила 98 из 100 домов, а цены на них начинаются от 400 000 долларов США.
В других частях Техаса также реализуются аналогичные проекты, включая застройку Уимберли Спрингс и отель-кемпинг El Cosmico.
3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.
Фото: iconbuild.com/Icon
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