в США роботы создают дома за считанные дни: 3D-печать захватывает стройку

В пригородах США происходит незаметная архитектурная революция, связанная с использованием технологий 3D-печати: в Техасе завершается строительство крупнейшего в мире микрорайона, возведенного с помощью роботов-строителей, сообщает New Atlas.

Проект под названием Wolf Ranch включает в себя 100 жилых домов, возведенных с использованием принтера Icon Vulcan, который способен строить дома площадью до 3000 кв. футов (279 кв. метров) с минимальным участием человека. Дома отличаются высоким классом исполнения, включают современные технологии и энергоэффективные решения, такие как солнечные панели и "умные" системы.

На сегодняшний день компания Icon завершила 98 из 100 домов, а цены на них начинаются от 400 000 долларов США.

В других частях Техаса также реализуются аналогичные проекты, включая застройку Уимберли Спрингс и отель-кемпинг El Cosmico.

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.

Фото: iconbuild.com/Icon