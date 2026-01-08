Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дети в масках у школы в Москве
Дети в масках у школы в Москве
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:52

39 градусов и пустой нос: грипп у детей запускается по сценарию, который легко пропустить

Насморк при гриппе у детей появляется обычно на третьи сутки болезни — Ирина Бабаченко

Высокая температура до 39-40 градусов, озноб и резкая слабость — грипп у ребёнка нередко начинается так, что родители путают его с обычной простудой. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на профессора кафедры инфекционных заболеваний у детей Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Ирину Бабаченко. Специалист подчёркивает: у детей болезнь может протекать тяжелее, а риск осложнений делает самолечение особенно опасным.

Как распознать грипп у ребёнка

По словам Ирины Бабаченко, грипп отличается характерным стартом: высокая температура часто сопровождается сильным ознобом. При этом насморка в первые два дня, как правило, нет — заложенность носа появляется обычно на третьи сутки от начала подъёма температуры. Это один из признаков, который позволяет отличить грипп от многих других ОРВИ.

Першение и сухость в горле могут возникнуть сразу, а затем перейти в кашель и боль при глотании. Ещё одна типичная черта — выраженная интоксикация: слабость, сонливость, потеря аппетита, тошнота и даже рвота. Если болезнь протекает без осложнений, острая фаза обычно длится около четырёх-пяти дней, после чего самочувствие постепенно улучшается.

Почему нельзя лечить грипп самостоятельно

Профессор подчёркивает, что грипп относится к опасным инфекциям, которые способны давать тяжёлые осложнения. Поэтому при появлении симптомов важно вызвать врача, чтобы терапия была назначена профессионально. В числе возможных назначений — противовирусный препарат осельтамивир, однако принимать его без контроля специалиста не следует.

"У детей грипп может протекать тяжелее, чем у взрослых, поскольку их иммунная система ещё не так "натренирована"", — говорит профессор Ирина Бабаченко.

Что делать дома и когда нужна срочная помощь

Помимо лекарственной терапии ребёнку необходимы отдых и обильное питьё. Врач советует предлагать воду, чай или компот, при этом не злоупотреблять магазинными соками. В качестве варианта она рекомендует домашний компот из сухофруктов — изюма и кураги, поскольку там много минералов. Также профессор предупреждает, что ребёнка не стоит "перекутывать": это может спровоцировать ещё более высокий подъём температуры.

Отдельное внимание — тревожным признакам. Если ребёнку становится тяжело дышать, появляется спутанность сознания, выраженная вялость, температура не снижается после жаропонижающих или любые изменения в поведении вызывают тревогу, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Оценить ситуацию, по словам врача, может только специалист.

Что известно о наличии осельтамивира в аптеках

Росздравнадзор сообщил, что препараты с международным непатентованным наименованием осельтамивир российского и иностранного производства, включая формы для детей, есть в наличии по всей стране. Производство, поставки и ввод в гражданский оборот идут в плановом режиме и соответствуют среднегодовым показателям.

В ноябре-декабре 2025 года в гражданский оборот были введены суспензия и порошок — более 85 тыс. и более 72 тыс. упаковок соответственно. В феврале и марте, по данным российских производителей, запланирован ввод ещё более 122 тыс. упаковок препарата в форме порошка. До конца января должны дополнительно поступить капсулы в дозировках 75, 45 и 30 мг — суммарно более 1,3 млн упаковок, а до конца февраля — ещё более 1 млн упаковок.

Если в аптеке нет суспензии или порошка, допускается использование капсул: их содержимое можно растворить в воде — это предусмотрено инструкцией по применению препарата.

