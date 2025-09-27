Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:31

384 млн рублей на школы и свалки: что Владивосток сделает с этим бонусом

Депутаты Владивостока утвердили корректировку бюджета на 2025 год с дефицитом в 637 млн рублей

Депутаты Думы Владивостока утвердили корректировку городского бюджета на 2025 год, увеличив расходную часть на 384,9 млн рублей. Это произошло за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов. Общий объем бюджета составит 36,4 млрд рублей по доходам и 37,05 млрд рублей по расходам, с дефицитом в 637 млн рублей.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока, прокомментировал, что дополнительные средства планируется направить на ряд ключевых мероприятий. Среди них — содержание городских территорий, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, вывоз твердых коммунальных отходов с островных территорий, ремонт школ, подключение общественных территорий к электроосвещению и видеонаблюдению.

Советы шаг за шагом

  1. Направление средств. Наибольшая часть дополнительных средств (410,7 млн рублей) пойдет на содержание городских территорий через МБУ "СГТ".

  2. Капремонт объектов. Для улучшения образовательной инфраструктуры выделено 25,9 млн рублей на капитальный ремонт школ.

  3. Работы по благоустройству. Включают ликвидацию несанкционированных свалок (15 млн рублей) и организацию уличного освещения на ключевых улицах.

  4. Вывоз отходов с островных территорий. На эти цели будет направлено 2 млн рублей.

  5. Финансовые льготы. Предоставление льготы по туристическому налогу для сотрудников образовательных учреждений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: неэффективное распределение бюджетных средств.
    Последствие: невозможность выполнения ключевых задач, таких как ремонт школ или уборка города.
    Альтернатива: распределение средств по приоритетным направлениям для обеспечения стабильного развития города.

  • Ошибка: недостаточная прозрачность расходования бюджета.
    Последствие: потеря доверия со стороны жителей и потенциальных инвесторов.
    Альтернатива: внедрение системы публичного контроля и регулярное информирование граждан о расходах.

  • Ошибка: игнорирование долгосрочных проектов и решений.
    Последствие: отсроченные результаты и ухудшение городской инфраструктуры.
    Альтернатива: включение долгосрочных стратегий в бюджетное планирование.

А что если…

А что если муниципалитет активнее вовлекает жителей города в процесс принятия решений? Разработка и утверждение бюджета через общественные слушания и инициативы поможет улучшить восприятие властей среди граждан и создать более точные приоритеты для городского развития.

FAQ

Какие основные направления выделения дополнительных средств в бюджет?
Основные направления — содержание городских территорий, ремонт школ, улучшение системы освещения и видеонаблюдения, ликвидация свалок и вывоз отходов с островных территорий.

Когда вступит в силу льгота по туристическому налогу для работников образовательных учреждений?
Льгота будет действовать с 1 января 2025 года.

Что будет сделано для улучшения городской безопасности?
Планируется улучшение уличного освещения, видеонаблюдения на улицах Тобольская, Ватутина и Кирова, а также в зоне отдыха Спортивная Гавань.

Мифы и правда

  • Миф: бюджет всегда распределяется без учета реальных потребностей жителей.
    Правда: на заседаниях принимаются решения, ориентированные на приоритетные нужды города, такие как ремонт школ и обеспечение безопасности.

  • Миф: все бюджетные средства тратятся только на административные нужды.
    Правда: значительная часть средств идет на улучшение городской инфраструктуры, таких как уличное освещение, видеонаблюдение и вывоз отходов.

  • Миф: утверждение бюджета — это простая процедура, не требующая обсуждения.
    Правда: корректировка бюджета требует внимательного анализа, обсуждений и утверждения на публичных слушаниях.

Исторический контекст

  1. В XIX веке городские бюджеты Владивостока формировались исключительно для нужд торговли и защиты. В наши дни они стали инструментом для развития инфраструктуры и социальной сферы.

  2. В последние десятилетия процессы бюджетного планирования в России стали более прозрачными, и все значимые решения обсуждаются с гражданами через публичные слушания.

  3. Поправки в Устав города Владивостока, касающиеся выбора главы муниципалитета, впервые были предложены в начале XXI века для повышения подотчетности местных властей.

Три интересных факта

  1. В 2020 году городской бюджет Владивостока впервые стал публично доступен в онлайн-формате для повышения прозрачности.

  2. В 2010 году был принят закон, который обязал местные органы власти Владивостока проводить публичные слушания при корректировке бюджета.

  3. Льготы по туристическому налогу были впервые введены в Владивостоке в 2015 году, чтобы стимулировать местный туризм.

