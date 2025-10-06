Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Извержение вулкана и глубинная магма
Извержение вулкана и глубинная магма
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:04

30 тысяч лет тишины — и ни грамма опасности: чем потухший Лемптеги удивляет даже вулканологов

Французский вулкан Лемптеги признан уникальным объектом ЮНЕСКО и центром научного туризма

В самом сердце Франции, в регионе Пюи-де-Дом, находится вулкан Лемптеги - уникальный объект, сочетающий научную ценность, образовательную миссию и туристическую привлекательность. Этот моногенный вулкан давно стал своеобразной "открытой лабораторией" для геологов со всего мира, а его легко доступные недра позволяют изучать внутренние процессы Земли так, как это невозможно в большинстве других мест Европы.

Сравнение: чем Лемптеги отличается от других вулканов Европы

Вулкан Страна Тип Последнее извержение Особенности
Лемптеги Франция моногенный (однократное извержение) ~30 тыс. лет назад открыт для исследований, видны внутренние структуры
Везувий Италия стратовулкан 1944 год высокий риск активности, урбанизация вокруг
Этна Италия щитовой активен крупнейший в Европе, постоянные извержения
Кампи-Флегрей Италия кальдера периодическая активность сложный вулканический комплекс
Тейде Испания (Канары) стратовулкан XVIII век третий по высоте в мире океанический вулкан

Советы шаг за шагом: как попасть и что посмотреть

  1. Начните с музея вулканов Vulcania. Он находится неподалёку и служит интерактивным вступлением в тему геологии региона.

  2. Посетите центр "Вулкан Лемптеги". Здесь можно спуститься к корням вулкана, увидеть лавовые туннели и стенки кратера.

  3. Участвуйте в экскурсии с гидом. Опытные специалисты, включая сотрудников Университета Клермон-Овернь, проводят маршруты, где объясняют происхождение пород и их возраст.

  4. Планируйте поездку в тёплое время года. С апреля по октябрь экскурсии проходят чаще, а видимость в ясную погоду особенно впечатляет.

  5. Сочетайте с пешими маршрутами по цепи Пюи. Это целый вулканический хребет, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать Лемптеги как "туристический аттракцион".
    Последствие: упускаете научный контекст и глубину места.
    Альтернатива: изучите историю извержений и посетите полевой семинар, если есть возможность.

  • Ошибка: планировать поездку без предварительной записи.
    Последствие: летом места на экскурсии быстро заканчиваются.
    Альтернатива: бронируйте билеты онлайн за несколько дней.

  • Ошибка: недооценивать физическую нагрузку.
    Последствие: утомление, особенно при жаркой погоде.
    Альтернатива: наденьте удобную обувь и возьмите воду — маршруты проходят по неровной поверхности лавовых потоков.

А что если…

А что если Лемптеги станет моделью для создания международных геопарков, где объединятся наука, экотуризм и образование? Его формат — сплав научной площадки и природного парка — может стать примером для других стран.

А если расширить сотрудничество с университетами Мексики, Канады и Японии, о котором говорил Людовик Шандер, Лемптеги сможет стать не просто исследовательским объектом, а глобальной платформой для обмена опытом в области вулканологии.

Плюсы и минусы посещения Лемптеги

Плюсы Минусы
Уникальный доступ к внутренним слоям вулкана Требуется предварительная запись
Возможность увидеть реальные геологические процессы Перепады погоды в горах
Экскурсии с учёными и гидами Некоторые маршруты ограничены по сезонам
Научная и образовательная ценность Не подходит для людей с ограниченной подвижностью

FAQ

Почему вулкан Лемптеги считается уникальным?

Потому что его внутренние структуры открыты для наблюдения — редчайшая возможность в Европе изучать магматические слои без бурения.

Можно ли спуститься внутрь кратера?

Да, но только в сопровождении гида. Это безопасно и организовано с соблюдением всех норм.

Какой возраст у вулкана?

Около 30 тысяч лет, он относится к группе потухших вулканов цепи Пюи.

Работают ли там учёные постоянно?

Да, Лемптеги используется как учебно-полевой полигон для студентов Университета Клермон-Овернь и других научных центров.

Мифы и правда

  • Миф: Лемптеги — действующий вулкан.
    Правда: он давно потух, но прекрасно сохраняет структуру, что делает его ценным для науки.

  • Миф: туда нельзя попасть без специального разрешения.
    Правда: вулкан открыт для туристов, но на охраняемых маршрутах.

  • Миф: подобные объекты есть в каждой стране Европы.
    Правда: в большинстве регионов внутренние слои вулканов недоступны без бурения — Лемптеги исключение.

Исторический контекст

Вулкан Лемптеги образовался в результате однократного извержения примерно 30 тысяч лет назад. Он стал частью цепи Пюи — уникальной вулканической дуги, насчитывающей более 80 кратеров, куполов и лавовых конусов. С конца XX века этот регион активно исследуется геологами, а в 2002 году здесь открылся интерактивный центр для посетителей. Сегодня Лемптеги объединяет научные экспедиции, образовательные программы и туристические маршруты, становясь моделью устойчивого взаимодействия человека и природы.

Три интересных факта

  1. Лемптеги — один из немногих вулканов, где можно увидеть магматические жилы "в разрезе".

  2. В 2018 году цепь Пюи, включая Лемптеги, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  3. Во время экскурсий используются VR-технологии, позволяющие "наблюдать" древние извержения в дополненной реальности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NASA: Урожайная Луна станет первым суперлунием 2025 года сегодня в 2:25
Луна, которая завершает лето: почему октябрьское суперлуние особенное

В начале октября небо озарит первое суперлуние года — Урожайная Луна. Почему она кажется больше, как её наблюдать и что ещё интересного ждёт нас в октябре?

Читать полностью » Группа учёных Канады впервые применила ферменты для создания универсального органа сегодня в 1:22
Учёные стерли границы крови: донорскую почку сделали универсальной

Учёные научились превращать донорскую почку в универсальный орган, пригодный для пересадки любому человеку. Эксперимент уже изменил представление о трансплантологии

Читать полностью » Учёные Великобритании предупредили о риске изменения климата из-за Атлантики сегодня в 0:27
Климат планеты может сорваться в штопор — океан подаёт тревожный сигнал

Учёные нашли тревожные сигналы в раковинах моллюсков: североатлантический круговорот теряет устойчивость и может изменить климат Европы.

Читать полностью » Телескоп Gemini South зафиксировал формирование хвоста у межзвёздной кометы 3I/ATLAS вчера в 23:41
Астрономы не верили глазам: межзвёздная комета ожила и заиграла по земным правилам

Межзвёздная комета 3I/ATLAS сбросила ореол таинственности: вместо корабля инопланетян она проявила хвост и ведёт себя как "обычная" комета.

Читать полностью » В Египте обнаружена уникальная стела с иероглифическим текстом Канопского указа вчера в 23:18
Египетский артефакт века: как одна стела изменила всё, что мы знали о древнем календаре

В Египте нашли полную версию Канопского указа Птолемея III — уникальную стелу только с иероглифами, впервые за 150 лет открывающую новые горизонты египтологии.

Читать полностью » В Мандурии обнаружена эллинистическая гробница IV века до н. э. вчера в 22:45
Древние тайны выходят на свет: в Италии раскопали гробницу, которой нет равных в Европе

В Мандурии археологи нашли эллинистическую гробницу IV века до н. э. — свидетельство богатой погребальной традиции мессапов и культурного синтеза с Грецией.

Читать полностью » Учёные определили химический состав феромонов чёрной вдовы, привлекающих самцов вчера в 22:12
Запах немытых ног спасает жизнь: чёрные вдовы раскрыли свой секрет выживания

Учёные выяснили, что самки чёрных вдов привлекают самцов запахом, напоминающим немытые ноги, — ключевой феромон помогает паукам выживать после спаривания.

Читать полностью » Компьютерная модель показала десятикратную разницу содержания воды в атмосфере Юпитера вчера в 21:58
Атмосфера Юпитера играет в прятки с водой: концентрация различается в 10 раз

Новая модель показала: вода в атмосфере Юпитера распределена неравномерно. Вихри и дожди делают её содержание в одних областях в 10 раз выше, чем в других.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Боец Джефф Монсон признался, что не может видеться с детьми после переезда из США
Туризм
В центре Выборга до сих пор пекут пряные крендели по рецептам XIV века
Технологии
Во Флориде арестовали школьника после запроса в ChatGPT о том, как убить друга
Дом
Гардеробная в прихожей: 7 решений для удобного хранения одежды и обуви
Садоводство
Учёные: более 50 видов каланхоэ применяются в медицине при воспалениях и ожогах
Красота и здоровье
Врач Ширшова: осенью большинству людей требуется дополнительный приём витамина D3
Красота и здоровье
Чернослив полезен для сердца, сосудов и пищеварения при умеренном употреблении
Садоводство
Неправильное соседство с чесноком делает яблоки горькими и снижает качество плодов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet