Тренировка в спортзале
Тренировка в спортзале
© unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:30

Маленький трюк в спортзале, превращающий полчаса занятий в марафон для организма

Физиолог Кэти Ричардс назвала самые эффективные упражнения для сжигания калорий за 30 минут

Большинство людей понимают: регулярные тренировки — важная часть здорового образа жизни и программы снижения веса. Но далеко не всегда удаётся найти время для долгих походов в спортзал. Хорошая новость в том, что получасовых занятий в большинстве случаев достаточно, если подойти к ним грамотно.

Почему важна интенсивность

Главный фактор, который определяет расход калорий за короткое время, — это интенсивность. Чем выше нагрузка и пульс, тем больше энергии тратит организм. Например, бег в умеренном темпе сжигает почти вдвое больше калорий, чем быстрая ходьба. По данным Американского совета по упражнениям, к самым энергозатратным видам активности относятся прыжки со скакалкой, спринты, кикбоксинг, велотренажёр, гребля и подъём по лестнице.

"Чтобы сжечь максимум калорий за 30 минут, ключевым фактором остаётся интенсивность", — сказала физиолог и тренер Кэти Ричардс.

Интервальные тренировки

Если вы пока не готовы к серьёзным нагрузкам, используйте чередование: умеренный темп плюс короткие ускорения. Такой метод известен как HIIT — высокоинтенсивные интервальные тренировки. Это может быть бег со спринтами, чередование прыжков и ходьбы или включение бурпи и прыжков из приседа. Исследования показывают: HIIT сопоставим по эффективности с обычным кардиотренингом, но требует меньше времени. Однако врачи советуют ограничивать такие занятия 2-3 разами в неделю, чтобы избежать перегрузки организма.

Минимум пауз — максимум движения

Сократив время отдыха между подходами, можно значительно увеличить общий объём работы. Обычно паузы составляют от 45 секунд до 2 минут, но для ускорения прогресса можно сократить их до 30 секунд. Ещё один приём — суперсеты: выполнение двух упражнений подряд без отдыха. Такой способ помогает уложиться в полчаса и сделать больше.

"Чем быстрее вы возвращаетесь к движению, тем выше суммарный расход калорий", — отметил физиолог Джим Уайт.

Силовые тренировки и утяжеление

Добавление веса усиливает эффект даже от привычных упражнений. Например, прогулка с жилетом, равным 15% массы тела, повышает энергозатраты примерно на 12%. При работе с отягощениями задействуется больше мышц, а значит, ускоряется обмен веществ. Силовые тренировки — это не только способ расходовать калории, но и инвестиция в мышцы, которые продолжают "работать" даже в состоянии покоя.

Комплексные движения

Для тех, кто располагает лишь 30 минутами, лучше выбирать многосуставные упражнения, задействующие сразу несколько мышечных групп. Приседания, выпады, становая тяга, отжимания, подтягивания, а также бурпи и "альпинисты" повышают нагрузку и ускоряют пульс. Такие движения экономят время и дают больший эффект.

Правильная техника

Важно помнить: скорость не должна вредить качеству. Неправильная техника снижает эффективность и повышает риск травмы. Выполняя упражнения медленнее, но правильно, вы дольше удерживаете мышцы в напряжении, что увеличивает расход энергии. Если есть сомнения в технике, стоит обратиться к тренеру или более опытному спортсмену.

Роль разминки

Даже при дефиците времени нельзя игнорировать разогрев. Несколько минут динамических растяжек подготавливают мышцы и суставы к нагрузке. Это помогает избежать травм и делает последующую работу эффективнее. Завершать тренировку также лучше заминкой и лёгкой растяжкой.

Получасовая тренировка способна дать значительный результат, если сделать упор на интенсивность и грамотную организацию процесса. Интервалы, сокращённые паузы, утяжеления и комплексные упражнения — простые способы сжечь больше калорий за короткое время. А правильная техника и разминка сохранят здоровье и помогут тренироваться стабильно.

