3-2-1 — тренировка, которая обещает минус вес и плюс энергия без изнуряющих марафонов

Методики тренировок с "говорящими" цифрами быстро становятся вирусными в соцсетях. После диеты 90-30-50 и беговой схемы 12-3-30 на TikTok набирает популярность так называемый метод 3-2-1. Его суть проста: три дня силовых тренировок, два дня пилатеса и один день кардио в неделю.

На первый взгляд, шесть дней занятий могут показаться чрезмерными. Но специалисты отмечают: при правильном подходе методика способна помочь сбросить вес, укрепить мышцы и улучшить общее самочувствие. Важно лишь учитывать индивидуальные особенности и уровень подготовки.

Соответствие рекомендациям

Американские рекомендации по физической активности предполагают минимум два занятия силовыми нагрузками в неделю. Методика 3-2-1 эту норму перекрывает. Пилатес тоже относится к силовым тренировкам, ведь он задействует вес собственного тела или тренажёр Reformer.

Для кардионагрузки эксперты советуют от 150 до 300 минут умеренной активности или 75-150 минут интенсивной в неделю. Один день кардио в схеме может оказаться недостаточным, особенно если тренировка короткая или человек ведёт малоподвижный образ жизни.

Чем полезен метод 3-2-1

По словам спортивного диетолога и тренера Умо Каллинс, разнообразие форматов делает методику эффективной для похудения, улучшения состава тела и здоровья в целом.

• Силовые тренировки помогают сжигать жир и сохранять мышечную массу, а значит, ускоряют обмен веществ даже в покое. Это особенно важно при снижении веса, подчёркивает нутрициолог и тренер Кэти Лабелла.

• Пилатес повышает гибкость, силу, мобильность, баланс и даже показатели дыхания. Кроме того, он подходит людям любого возраста и комплекции.

"Два дня пилатеса дают передышку от силовых нагрузок, но при этом продолжают развивать силу и функциональные движения", — отметила тренер Умо Каллинс.

• Кардио укрепляет сердце, лёгкие, сосуды, положительно влияет на настроение, сон и уровень энергии. А ещё помогает тратить калории и развивать выносливость.

Влияние на снижение веса

Методика может способствовать похудению, но не является универсальным решением. Всё зависит от исходной активности, питания и образа жизни.

"Мне нравится методика, потому что она сочетает разные форматы с пользой для снижения веса, набора мышц и сжигания жира", — сказала Умо Каллинс.

Кэти Лабелла добавляет: главное — чтобы нагрузка была больше, чем прежде, и сопровождалась сбалансированным питанием с достаточным количеством белка и воды. Также стоит помнить о сне и отдыхе: без восстановления мышцы не будут расти, а организм рискует перегрузиться.

Подходит ли людям с лишним весом

Эксперты считают, что метод 3-2-1 может быть полезен и для людей с ожирением. Но в таком случае план тренировок нужно корректировать под возможности организма и медицинские рекомендации.

"Важно пройти оценку у квалифицированного специалиста, чтобы подобрать индивидуальную программу", — пояснила Умо Каллинс.

Научные обзоры подтверждают: пилатес и комбинация силовых нагрузок с кардио действительно снижают процент жира и массу тела у людей с лишним весом, особенно в сочетании с ограничением калорийности питания.

Пример расписания

Кэти Лабелла предлагает следующий план:

• Понедельник — пилатес

• Вторник — грудь и плечи с упражнениями на пресс

• Среда — ноги (квадрицепсы, бёдра, ягодицы, икры)

• Четверг — пилатес

• Пятница — спина, бицепсы, трицепсы + пресс

• Суббота — бег, быстрая ходьба или велосипед

• Воскресенье — отдых

Новичкам она рекомендует ограничиться одним днём пилатеса, лёгкими весами и небольшим числом повторений. Даже 5-10 минут кардио в спокойном темпе будут полезны. Более опытные спортсмены могут увеличивать количество подходов, выбирать сложные упражнения и повышать интенсивность кардионагрузок.

Гибкость и модификации

Если пилатес не нравится, его можно заменить на йогу, барре, тай-чи или растяжку. Кардио тоже стоит выбирать по душе — ходьба, плавание, танцы или велопрогулки дадут не меньший эффект.

Эксперты советуют добавлять короткие кардио-вставки даже во время силовых тренировок: шаги на месте или динамическая растяжка между подходами помогут увеличить общую активность.

Метод 3-2-1 даёт сбалансированную систему для тех, кто хочет похудеть, укрепить мышцы и разнообразить тренировки. Однако шесть занятий в неделю подходят не всем, и лучше адаптировать схему под себя. Максимальный эффект достигается в сочетании с правильным питанием, полноценным сном и разумным восстановлением.