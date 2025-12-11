Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина в аэропорту
© https://pixabay.com by JESHOOTS-com is licensed under Free
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:26

287 дронов и одна ночь беспокойства: столичные пассажиры застряли между вылетом и неопределённостью

В Москве отменили и задержали более 130 рейсов из-за атаки БПЛА — Минобороны РФ

Ночная ситуация в московских аэропортах обернулась серьёзными перебоями в расписании после масштабной атаки беспилотников, затронувшей столичный регион. Об этом сообщает Турпром. Более 130 авиарейсов оказались отменены, задержаны или перенаправлены в другие города, а пассажиры провели часы в ожидании вылета в условиях неопределённости.

Хронология ночных событий

По данным Минобороны РФ, атака началась около 00:30. Всего было перехвачено 287 украинских БПЛА самолётного типа, из которых 40 — над Московским регионом. Такие обстоятельства вынудили ввести временные ограничения на выполнение полётов в четырёх крупных аэропортах столицы: Жуковском, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Ограничения вступили в силу в 01:54, что повлияло на график ночных и утренних рейсов.

Несколько самолётов, направлявшихся в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Санкт-Петербурге. Пассажиры отмечают длительные задержки и необходимость ожидать информации о новых маршрутах и времени вылета, что усугубляло напряжённую атмосферу в терминалах.

Ситуация в регионах

Атака оказала влияние не только на столицу. Сообщалось о взрывах в Туле и Алексине, а силы ПВО отражали налёты беспилотников над Ярославлем. Жители Великого Новгорода сообщили о пожаре в городской черте. Эти эпизоды стали частью общей картины ночных событий, затронувших сразу несколько регионов.

По информации Турпрома, пассажиры отменённых и задержанных рейсов оказались в сложном положении. Многие были вынуждены ночевать в аэропортах, используя туристические коврики, картон и скамейки. Части людей приходилось многократно уточнять статус своих рейсов у перевозчиков, ожидая восстановления воздушного сообщения.

Права пассажиров при задержке рейсов

Турпром напоминает, что при задержке или отмене рейса пассажир имеет право на получение услуг и компенсаций, предусмотренных Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания обязана предоставить питание, комнату матери и ребёнка, возможность связи, а при длительных задержках — гостиничное размещение и трансфер.

В подобных ситуациях важную роль играет информирование пассажиров: перевозчики должны своевременно сообщать об изменениях в расписании и предоставлять актуальные данные о дальнейших действиях. Это позволяет людям минимизировать неудобства и понимать, какие меры поддержки доступны.

Турпром подчёркивает, что подробная информация о правах пассажиров размещена на специальной странице портала, доступной для ознакомления.

