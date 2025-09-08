Зрители приняли зомби за Киллиана Мерфи: ошибка, которая стала вирусной

Киллиан Мерфи неожиданно оказался в центре интернет-дискуссий после выхода первого трейлера фильма "28 лет спустя". В ролике зрители заметили худого зомби, поднимающегося с земли, и решили, что это сам актер, вернувшийся к своей культовой роли в новой части франшизы. Ошибка вызвала бурю мемов и догадок, а сам Мерфи узнал об этом только от сына.

"Здорово, что люди думают, будто я похож на зомби. Это очень лестно", — сказал актер Киллиан Мерфи.

Как возникла путаница

В декабре 2024 года поклонники с энтузиазмом обсуждали трейлер, пытаясь рассмотреть детали. Худощавый силуэт персонажа и его лицо показались знакомыми, особенно на фоне сообщений о строгой диете Мерфи для роли в "Оппенгеймере". Многие журналисты подхватили теорию фанатов, предположив, что именно актер исполнил эпизодическую роль.

Однако выяснилось, что зомби сыграл не Мерфи, а малоизвестный арт-дилер и модель Ангус Нилл. Режиссер Дэнни Бойл лично отобрал его, впечатлившись необычной внешностью. Ключевым фактором стала экстремально тонкая талия новичка — всего 28 дюймов, что идеально вписывалось в образ изможденного зараженного.

Реакция студии и намеки на камео

Интерес подогревали и заявления представителей Sony. В одном из интервью они намекнули, что участие Мерфи будет "неожиданным образом, который со временем разовьется". Эта фраза стала основой для многочисленных теорий и обсуждений, а публика с еще большим интересом пересматривала трейлер.

В итоге правда открылась: в кадре действительно не было Мерфи. Но слухи сыграли на руку создателям — внимание к проекту выросло, а трейлер стал предметом активного обсуждения в соцсетях.

Почему ожидания были столь высоки

Франшиза о зомби-апокалипсисе давно стала культовой. Первая часть "28 дней спустя" принесла Киллиану Мерфи мировую известность, а его герой Джим до сих пор считается одним из самых ярких образов в хоррор-кино. Поэтому многие поклонники ждали хотя бы небольшого появления актера в продолжении.

Что известно о будущем франшизы

Хотя в "28 лет спустя" Мерфи не участвовал, в следующем фильме — "28 лет спустя: Храм из костей" — он действительно появится. Его роль будет небольшой, но, по информации инсайдеров, именно она подготовит почву для более значимого участия в дальнейших частях.