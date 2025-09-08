Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
© commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:25

Зрители приняли зомби за Киллиана Мерфи: ошибка, которая стала вирусной

Киллиан Мерфи опроверг участие в трейлере фильма "28 лет спустя"

Киллиан Мерфи неожиданно оказался в центре интернет-дискуссий после выхода первого трейлера фильма "28 лет спустя". В ролике зрители заметили худого зомби, поднимающегося с земли, и решили, что это сам актер, вернувшийся к своей культовой роли в новой части франшизы. Ошибка вызвала бурю мемов и догадок, а сам Мерфи узнал об этом только от сына.

"Здорово, что люди думают, будто я похож на зомби. Это очень лестно", — сказал актер Киллиан Мерфи.

Как возникла путаница

В декабре 2024 года поклонники с энтузиазмом обсуждали трейлер, пытаясь рассмотреть детали. Худощавый силуэт персонажа и его лицо показались знакомыми, особенно на фоне сообщений о строгой диете Мерфи для роли в "Оппенгеймере". Многие журналисты подхватили теорию фанатов, предположив, что именно актер исполнил эпизодическую роль.

Однако выяснилось, что зомби сыграл не Мерфи, а малоизвестный арт-дилер и модель Ангус Нилл. Режиссер Дэнни Бойл лично отобрал его, впечатлившись необычной внешностью. Ключевым фактором стала экстремально тонкая талия новичка — всего 28 дюймов, что идеально вписывалось в образ изможденного зараженного.

Реакция студии и намеки на камео

Интерес подогревали и заявления представителей Sony. В одном из интервью они намекнули, что участие Мерфи будет "неожиданным образом, который со временем разовьется". Эта фраза стала основой для многочисленных теорий и обсуждений, а публика с еще большим интересом пересматривала трейлер.

В итоге правда открылась: в кадре действительно не было Мерфи. Но слухи сыграли на руку создателям — внимание к проекту выросло, а трейлер стал предметом активного обсуждения в соцсетях.

Почему ожидания были столь высоки

Франшиза о зомби-апокалипсисе давно стала культовой. Первая часть "28 дней спустя" принесла Киллиану Мерфи мировую известность, а его герой Джим до сих пор считается одним из самых ярких образов в хоррор-кино. Поэтому многие поклонники ждали хотя бы небольшого появления актера в продолжении.

Что известно о будущем франшизы

Хотя в "28 лет спустя" Мерфи не участвовал, в следующем фильме — "28 лет спустя: Храм из костей" — он действительно появится. Его роль будет небольшой, но, по информации инсайдеров, именно она подготовит почву для более значимого участия в дальнейших частях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики предупредили об угрозе инсульта и слепоты у Бари Алибасова вчера в 17:28

"На кону зрение и жизнь": драматическая развязка для Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов обратился к врачам с острой болью. Врачи сделали тревожные прогнозы и настоятельно потребовали изменить образ жизни.

Читать полностью » Рик Дэвис, один из основателей Supertramp, скончался после долгой болезни вчера в 16:23

Пианино замолчало: "сердце" Supertramp остановилось на 82-м году

Легендарный музыкант, чьи песни стали символом целой эпохи, ушёл после долгой борьбы с болезнью. Его история — это путь стойкости и музыки.

Читать полностью » Олег Газманов получил травму пальца после концерта на Камчатке вчера в 15:11

Газманов покинул сцену с болью: что произошло на ярмарке на Камчатке

Народный артист России оказался в центре внимания на Камчатке не только из-за концерта. Что случилось с Газмановым после выступления?

Читать полностью » В архивах Дэвида Боуи нашли материалы незавершённого мюзикла XVIII века вчера в 14:07

Последний секрет Боуи: что скрывают найденные в архивах заметки

В архивах Дэвида Боуи нашли следы его последнего проекта — мюзикла о Лондоне XVIII века. Почему он так и не был поставлен и при чём тут Джек Шеппард?

Читать полностью » Продюсер Рудченко назвал Полину Гагарину лидером по гонорарам на закрытых концертах вчера в 13:10

Спела два хита — купила квартиру: как устроена музыкальная экономика корпоративов

Продюсер рассказал, какие суммы звёзды требуют за частные выступления и кто сегодня лидирует по гонорарам на российских корпоративах.

Читать полностью » Остина Батлера и Эмили Ратаковски заметили вместе в баре Нью-Йорка — TMZ вчера в 12:54

Тайный вечер в баре Waverly Inn: что скрывают Батлер и Ратаковски

Эмили Ратаковски и Остина Батлера застали вместе в нью-йоркском баре — поклонники тут же начали строить догадки о возможном романе.

Читать полностью » Леди Гага и Ариана Гранде стали главными победительницами MTV VMA 2025 в Нью-Йорке вчера в 11:58

От Гаги до Гранде: ночь, когда королевы сцены устроили битву за статуэтки MTV

Ариана Гранде, Леди Гага и Сабрина Карпентер стали главными звёздами MTV VMA 2024, но сюрпризы церемонии вышли далеко за рамки ожидаемого.

Читать полностью » Сидни Суини сосредоточилась на карьере после расставания с Джонатаном Давино — инсайдер вчера в 10:45

Голливудская сказка с подвохом: чем может обернуться союз Суини и Брауна

Слухи о связи Сидни Суини и Скутера Брауна набирают обороты, но актриса делает ставку на карьеру. Чем может обернуться эта история?

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты рассказали, как ухаживать за комнатными растениями осенью
Наука и технологии

В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии
Авто и мото

Эксперты назвали самые доступные автомобили с автоматом в России до 2,5 млн рублей
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу назвали 7 упражнений с гантелями для рук и плечевого пояса
Авто и мото

Porsche: 911 Turbo S нового поколения стал самым быстрым серийным авто марки
Спорт и фитнес

Как коврик и фитбол помогают снизить нагрузку на копчик при выполнении упражнений на пресс
Туризм

Популярность домов на колёсах в США связана с культурой дорог и путешествий
Садоводство

Не пропустите: осенняя подготовка земли — залог легкой весны и щедрого урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet