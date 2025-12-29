Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:20

Метро Петербурга не закроется на праздники: транспорт запустят круглосуточно в две главные ночи зимы

Транспорт Петербурга перевели на круглосуточный режим в новогоднюю ночь — администрация Петербурга

В новогоднюю и рождественскую ночи Петербург переводит общественный транспорт на круглосуточный режим — город готовится к наплыву жителей и туристов, которые будут перемещаться между площадками праздничной программы и домами. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Круглосуточный режим в Новый год и Рождество

В администрации Петербурга сообщили, что общественный транспорт будет работать круглосуточно в две ключевые ночи — с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. "В новогоднюю и рождественскую ночи общественный транспорт Петербурга перейдет на особый режим работы — круглосуточный", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова. Он отметил, что город подготовил большую праздничную программу и стремится создать условия, чтобы петербуржцы и гости Северной столицы могли комфортно добраться до мест проведения мероприятий и навестить родных и друзей.

Отдельно в пресс-службе подчеркнули, что круглосуточная работа транспорта важна и для верующих. В ночь на Рождество жители смогут без лишних сложностей попасть на богослужения в православные храмы.

Как будет работать метро и наземный транспорт

В ночи с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января круглосуточно будут работать метро и несколько маршрутов наземного транспорта. В ночное время интервал движения поездов метрополитена составит до 10 минут, а наземного транспорта — до 30 минут. Такой график должен обеспечить предсказуемую работу системы даже в часы, когда обычно транспорт уже не ходит.

Связь центра города с удалёнными районами также планируется поддерживать наземными маршрутами. В список направлений вошли Колпино, Пушкин, Зеленогорск, Сестрорецк, Ломоносов, Кронштадт, Красное Село, Петергоф, Металлострой и Парголово. Кроме того, будут работать маршруты с выходом к станциям метро и линии по магистралям густонаселённых микрорайонов, включая Уткину Заводь, проспект Ветеранов, Дальневосточный проспект и проспект Просвещения.

Сколько маршрутов задействуют и где пройдут основные события

В новогоднюю ночь для перевозок наземным транспортом задействуют автобусы 20 маршрутов, троллейбусы трёх маршрутов и трамваи четырёх маршрутов. В рождественскую ночь список будет меньше: автобусы будут ходить по трём маршрутам, а троллейбусы — по двум.

Всего к Новому году и Рождеству в Петербурге подготовлено более 300 праздничных мероприятий. Основные торжества пройдут на Дворцовой площади. На этом фоне круглосуточный режим транспорта становится частью общей логики организации праздника — город заранее настраивает систему так, чтобы жители и гости могли свободно перемещаться между ключевыми площадками и возвращаться домой без длительного ожидания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия.

