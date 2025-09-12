Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес тренировка
Фитнес тренировка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

21 день, которые меняют тело: программа, о которой молчат тренеры

Тренер Жанетт Дженкинс представила 21-дневную программу тренировок для здоровья и энергии

Не стоит доверять программам тренировок, которые обещают "идеальное тело" всего за пару занятий. Есть причина куда важнее — регулярная активность помогает чувствовать себя лучше и поддерживать психологический баланс.

"Хорошее психическое здоровье так же важно, как и физическое, а спорт необходим для обоих", — сказала тренер Жанетт Дженкинс, автор книги The Hollywood Trainer Weight-Loss Plan: 21 Days to Make Healthy Living a Lifetime Habit.

Разработанный ею 21-дневный фитнес-план построен так, чтобы напоминать: тренировки — это не только про форму, но и про энергию, здоровье и мотивацию.

Как устроена программа

Схема рассчитана на три недели и подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже привык к спорту. Всего в ней четыре основных направления: три силовых комплекса и кардиотренировка. Каждый блок акцентируется на разных группах мышц.

• Силовые упражнения выполняются по кругу 4 раза, а продвинутые могут делать и 6.
• Кардио-дни помогают сжигать калории и повышать выносливость.
• В конце недели предусмотрен полноценный отдых.

Для занятий понадобятся только гантели: лёгкие (1,5-2,5 кг) и средние (3,5-5 кг).

Пример недели

  1. День 1 — кардио и растяжка.

  2. День 2 — комплексы А и С.

  3. День 3 — кардио и растяжка.

  4. День 4 — комплексы B и C.

  5. День 5 — комплекс А и растяжка.

  6. День 6 — комплексы B и C.

  7. День 7 — отдых.

Этот цикл повторяется во 2-й и 3-й неделе.

Комплекс А: грудь, трицепс, ягодицы

  1. Отжимания с переходом в планку — укрепляют плечи, руки и пресс.

  2. Разводка гантелей лёжа — развивает грудные мышцы.

  3. Обратные выпады с подъёмом колена — задействуют бёдра и ягодицы.

  4. Приседания с последующей статической позой "стула".

Каждое упражнение можно усложнить за счёт большего веса или увеличения времени фиксации.

Комплекс B: спина, бицепс, бёдра

  1. Приседания плие с гантелями.

  2. Подъёмы на бицепс.

  3. Подъёмы ноги вбок и вперёд для внутренней и внешней поверхности бедра.

  4. Разведение гантелей в наклоне для мышц спины.

Здесь также предусмотрено постепенное увеличение нагрузки.

Комплекс C: пресс и корпус

  1. "Ролл-ап" — скручивания с плавным подъёмом корпуса.

  2. Боковые наклоны в положении лёжа для косых мышц живота.

  3. "Лодка" — статическое удержание баланса на тазовых костях.

Эти упражнения укрепляют глубокие мышцы и формируют сильный центр тела.

Кардио-тренировки

Кардионагрузка выполняется на беговой дорожке или на улице. Программа делится на три уровня сложности:

• Начальный: чередование быстрой ходьбы и лёгкого бега.
• Средний: более продолжительные отрезки бега или ходьбы в горку.
• Продвинутый: интервалы бега со спринтами или ходьбой на высокой скорости под наклоном.

Каждая тренировка длится около 40-50 минут, включая разминку и заминку. В среднем можно сжечь 300-500 калорий.

Эта трёхнедельная программа помогает не только подтянуть мышцы, но и развить выносливость, улучшить настроение и сформировать привычку к регулярному движению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Джина Каифано объяснила пользу стоячих упражнений для пресса сегодня в 5:10

Почему упражнения стоя дают результат, о котором молчат коврики

Стоячие упражнения для кора делают тренировку функциональнее, прокачивают баланс и улучшают контроль тела. Узнайте, как построить такую программу.

Читать полностью » Программа тренировок Дуэйна Джонсона: мнение тренера Скотта Мициелла сегодня в 4:50

Три недели по программе Дуэйна Джонсона: тело реагирует не так, как ждут

Три недели тренировок по программе Дуэйна «Скалы» Джонсона показали, что даже без стероидов можно ощутить себя почти героем «Джуманджи».

Читать полностью » Какие ошибки чаще всего делают новички при выполнении тяги гантели к поясу сегодня в 4:22

Тяга гантели к поясу меняет всё — но только при правильной технике

Правильная техника тяги гантели к поясу — залог крепкой спины. Разбираем нюансы выполнения, работающие мышцы и типичные ошибки новичков.

Читать полностью » Быстрая тренировка рук с гантелями: советы врачей по укреплению бицепсов и трицепсов сегодня в 4:10

Один простой комплекс, и ваши плечи перестанут быть прежними

Этот быстрый комплекс с гантелями поможет прокачать руки всего за пять минут. Узнайте, как сочетать простые движения для максимального результата.

Читать полностью » Брэд Шёнфельд: базовые приседания и выпады лучше всего укрепляют ноги сегодня в 3:50

Эти восемь упражнений меняют форму ног без дорогого фитнеса

Эта программа для ног дома удивит даже опытных спортсменок: простые движения, минимум снарядов и максимум пользы.

Читать полностью » Разведения гантелей лежа укрепляют грудные мышцы и улучшают симметрию — эксперты сегодня в 3:39

Одно движение с гантелями меняет форму груди: многие в зале даже не знают

Разведение гантелей лежа кажется простым упражнением, но именно оно помогает раскрыть грудь и добиться рельефа. Важно лишь не допустить ошибок.

Читать полностью » Польза и риски Бикрам-йоги: мнение инструктора Марии Макбрайд сегодня в 3:10

Жаркое испытание: чем обернётся 90 минут в аду Бикрам-йоги

Жар, ковролин вместо паркета и 90 минут у зеркала — разберёмся, что ждёт новичка на первом занятии Бикрам-йогой и почему к ней стоит подготовиться.

Читать полностью » Тренировка грудных мышц облегчает повседневные движения — эксперт Джоэл Сидман сегодня в 2:50

Обычные отжимания работают как пластическая операция: эффект удивит

Почему грудные мышцы заслуживают не меньшего внимания, чем ягодицы? Оказывается, их тренировка влияет не только на внешний вид, но и на здоровье.

Читать полностью »

Новости
Еда

Домашнее печенье Красный бархат получается с трещинками
Наука

Белый карлик и звезда-компаньон: астрономы ESO предсказали взрыв, видимый невооружённым глазом
Авто и мото

Названы самые доступные машины в России: Lada Granta остаётся лидером
Садоводство

Сухой воздух и жёсткая вода названы главными причинами подсыхания кончиков листьев
Еда

Шеф-повара добавляют креветки в салат с красной рыбой для праздник
Красота и здоровье

ВОЗ предупреждает: 60% болезней связаны с хроническим стрессом
Красота и здоровье

Сладкая выпечка утром повышает риск гормональных сбоев и ожирения
Дом

Как использовать блендер для приготовления смузи за минуты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet