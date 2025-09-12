21 день, которые меняют тело: программа, о которой молчат тренеры
Не стоит доверять программам тренировок, которые обещают "идеальное тело" всего за пару занятий. Есть причина куда важнее — регулярная активность помогает чувствовать себя лучше и поддерживать психологический баланс.
"Хорошее психическое здоровье так же важно, как и физическое, а спорт необходим для обоих", — сказала тренер Жанетт Дженкинс, автор книги The Hollywood Trainer Weight-Loss Plan: 21 Days to Make Healthy Living a Lifetime Habit.
Разработанный ею 21-дневный фитнес-план построен так, чтобы напоминать: тренировки — это не только про форму, но и про энергию, здоровье и мотивацию.
Как устроена программа
Схема рассчитана на три недели и подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже привык к спорту. Всего в ней четыре основных направления: три силовых комплекса и кардиотренировка. Каждый блок акцентируется на разных группах мышц.
• Силовые упражнения выполняются по кругу 4 раза, а продвинутые могут делать и 6.
• Кардио-дни помогают сжигать калории и повышать выносливость.
• В конце недели предусмотрен полноценный отдых.
Для занятий понадобятся только гантели: лёгкие (1,5-2,5 кг) и средние (3,5-5 кг).
Пример недели
-
День 1 — кардио и растяжка.
-
День 2 — комплексы А и С.
-
День 3 — кардио и растяжка.
-
День 4 — комплексы B и C.
-
День 5 — комплекс А и растяжка.
-
День 6 — комплексы B и C.
-
День 7 — отдых.
Этот цикл повторяется во 2-й и 3-й неделе.
Комплекс А: грудь, трицепс, ягодицы
-
Отжимания с переходом в планку — укрепляют плечи, руки и пресс.
-
Разводка гантелей лёжа — развивает грудные мышцы.
-
Обратные выпады с подъёмом колена — задействуют бёдра и ягодицы.
-
Приседания с последующей статической позой "стула".
Каждое упражнение можно усложнить за счёт большего веса или увеличения времени фиксации.
Комплекс B: спина, бицепс, бёдра
-
Приседания плие с гантелями.
-
Подъёмы на бицепс.
-
Подъёмы ноги вбок и вперёд для внутренней и внешней поверхности бедра.
-
Разведение гантелей в наклоне для мышц спины.
Здесь также предусмотрено постепенное увеличение нагрузки.
Комплекс C: пресс и корпус
-
"Ролл-ап" — скручивания с плавным подъёмом корпуса.
-
Боковые наклоны в положении лёжа для косых мышц живота.
-
"Лодка" — статическое удержание баланса на тазовых костях.
Эти упражнения укрепляют глубокие мышцы и формируют сильный центр тела.
Кардио-тренировки
Кардионагрузка выполняется на беговой дорожке или на улице. Программа делится на три уровня сложности:
• Начальный: чередование быстрой ходьбы и лёгкого бега.
• Средний: более продолжительные отрезки бега или ходьбы в горку.
• Продвинутый: интервалы бега со спринтами или ходьбой на высокой скорости под наклоном.
Каждая тренировка длится около 40-50 минут, включая разминку и заминку. В среднем можно сжечь 300-500 калорий.
Эта трёхнедельная программа помогает не только подтянуть мышцы, но и развить выносливость, улучшить настроение и сформировать привычку к регулярному движению.
