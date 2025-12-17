Планируете отпуск? В 2026 году майские праздники вас разочаруют — вот что ждёт вместо них

В календаре 2026 года россиянам предстоит заметно больше рабочих дней, чем может показаться на фоне длинных январских каникул. При этом общее количество отдыха зависит не только от официальных выходных, но и от отпуска, который "добавляет" дни вне работы. Об этом сообщила РИА "Новости" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сколько будет рабочих и выходных

По словам депутата, в 2026 году у работающих россиян будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха. Такой баланс складывается из календарных выходных и праздничных дней, предусмотренных производственным календарём. Показатель отражает именно распределение времени в течение года, а не индивидуальные графики отдельных отраслей.

Отдельно Бессараб напомнила о влиянии оплачиваемого отпуска. При стандартном ежегодном отпуске в 28 дней суммарное количество дней отдыха может увеличиться до 146. То есть итоговая "передышка" для работника складывается из разных компонентов, а не только из официальных праздников.

Старт года с длинных новогодних каникул

Депутат также обратила внимание на то, как будет выглядеть переход от конца 2025 года к началу 2026-го. По её словам, 2025 год завершится самой короткой рабочей неделей — всего из двух дней: 29 и 30 декабря. Это означает, что привычный рабочий ритм в конце года будет сжатым, а часть нагрузки сместится на другие периоды.

В то же время 2026 год начнётся с самых длинных новогодних каникул, которые продлятся 12 дней — с 1 по 12 января включительно. Такой старт задаёт особый темп первому месяцу года: после продолжительного отдыха обычно меняется структура рабочих недель. Дальнейшее распределение времени, как правило, зависит от того, как в календаре стоят выходные и праздники.

Майские праздники без привычного формата

Отдельным пунктом в комментарии прозвучали майские выходные. Бессараб уточнила, что привычных четырёхдневных выходных в майские праздники в 2026 году не будет. Для многих это заметная перемена, поскольку именно май традиционно воспринимается как возможность для длинных коротких отпусков.

Отсутствие такого формата означает более "ровный" график весной. В результате планирование поездок и отдыха может потребовать иных решений, чем в годы, когда майские складывались в длинные блоки. При этом общий объём выходных по году, по словам депутата, остаётся определённым заранее и укладывается в расчёты производственного календаря.