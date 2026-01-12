Кроссоверы захватывают рынок: в 2026 году российский авторынок ждёт большая перезагрузка

В 2026 году российский авторынок может получить заметную волну обновлений, и ключевую роль в ней, судя по ожиданиям дилеров, сыграют кроссоверы. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ": участники рынка перечислили бренды и модели, которые выглядят наиболее перспективно на следующий год.

Какие бренды готовят обновления модельного ряда

По словам директора розничных продаж АГ "Авилон" Ильи Петрова, в 2026 году новинки представят OMODA, JAECOO и TENET, а Changan выведет на рынок модели суббренда Deepal. Он отмечает, что заметное обновление модельного ряда ожидается именно за счёт этих запусков и расширения присутствия марок.

Петров считает, что потенциал большинства новинок будет зависеть от трёх факторов: уровня локализации производства, ценового позиционирования и того, насколько точно производители попадут в актуальный спрос в ключевых сегментах.

Почему ставка снова на SUV и что ждут от LADA

Коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский подчёркивает, что наиболее перспективным рыночным сегментом останется SUV. По его оценке, доля этого сегмента в конце 2025 года превысила 70%, и именно поэтому дальнейшие премьеры кроссоверов рассматриваются как наиболее значимые.

Модели, которые называют перспективными

Директор департамента продаж новых автомобилей компании "РОЛЬФ" Николай Иванов выделяет несколько конкретных новинок, которые, по его мнению, выглядят наиболее перспективно в 2026 году.

"Касаемо моделей, которые выглядят перспективными на 2026 год, наверное, можно выделить недавно представленный флагман Voyah — кроссовер Taishan. Это интересная модель, которая, наверняка, найдет своего покупателя, тем более, она выглядит конкурентной, за счет локализации производства в России. Отметил бы и OMODA C3, а также новый кроссовер бренда Exlantix. Пожалуй, выделю вот эти три модели", — комментирует директор департамента продаж новых автомобилей компании "РОЛЬФ" Николай Иванов.

По его словам, сейчас нет ситуации, при которой какие-то модели исчезают с рынка, и динамика скорее связана с добавлением новых предложений.