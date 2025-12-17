Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:41

Не страховой стаж? Не беда: почему в 2026 году вырастут и эти пенсии — объясняем на пальцах

Пенсии в России проиндексируют на 7.6% с января 2026 года — RT

С 1 января 2026 года пенсионные выплаты в России снова пересчитают, и изменения затронут сразу несколько категорий получателей. При этом прибавка будет зависеть от вида пенсии и параметров, которые учитываются при назначении и расчёте. Об этом напомнили RT эксперты "Авито Работы".

Индексация страховых пенсий и средний размер выплат

Страховые пенсии с 1 января 2026 года повысятся на 7,6%. В среднем ежемесячная выплата, как уточняют аналитики, увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Эти цифры приводятся как ориентир по рынку, а конкретная сумма у каждого пенсионера будет отличаться.

Расчёт страховой пенсии, по данным экспертов, сохранится по прежней формуле. К фиксированной выплате добавляется накопленное число ИПК, умноженное на стоимость одного коэффициента. Проверить, сколько ИПК накоплено, можно на "Госуслугах" в разделе "Работа и пенсия", там же отображаются сведения о стаже.

Коэффициенты, стаж и основания для повышенной выплаты

Для 2026 года названы и ключевые параметры расчёта. Стоимость пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля. Именно эти величины используются в формуле страховой пенсии наряду с количеством накопленных баллов.

Также напомнили требования для назначения страховой пенсии. Минимальный стаж должен быть не менее 15 лет, а количество пенсионных баллов — не менее 30. Отдельно подчёркивается, что часть пенсионеров имеет право на повышенную фиксированную часть, и это зависит от статуса и жизненных обстоятельств.

Социальные пенсии и доплата до прожиточного минимума

С 1 января вырастут и социальные пенсии. Их проиндексируют на 6,8%, а средний размер выплат, по оценке экспертов, составит 16,6 тыс. рублей. В отличие от страховых выплат, эта категория пенсий имеет свою логику назначения и чаще связана с отсутствием достаточного стажа.

Если начисленная пенсия оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе, предусмотрен механизм доплаты. Власти должны довести выплату до этого уровня, чтобы доход пенсионера не опускался ниже регионального минимума. Этот принцип, как отмечают специалисты, сохраняется и в 2026 году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крепкий рубль стал риском для инфляции — экономист Заверский сегодня в 9:04
Рубль сыграл против нас: почему крепкая валюта теперь мешает экономике, а не помогает

Экономист объяснил, почему цель 4% инфляции в 2026 году может не сработать: налоги, тарифы и "слишком крепкий" рубль меняют баланс.

Читать полностью » Рост цен на компоненты затронет всю технику — Муртазин сегодня в 7:57
Производители техники бьют тревогу: цепная реакция подорожания захватила весь рынок

Дешёвая электроника уходит в прошлое: аналитик объяснил, почему ноутбуки и смартфоны продолжат дорожать и какие компоненты тянут цены вверх.

Читать полностью » Дефицит кадров в Москве достиг 70% среди рабочих — Трепольский сегодня в 7:51
Зарплатный рай для слесарей: как Москва столкнулась с дефицитом, который не решить деньгами

Кадровый дефицит в Москве может усилиться в 2026 году, а работодатели продолжат "гонку зарплат". Почему "умные руки" станут дороже офисов?

Читать полностью » Банки начнут привязывать счета к ИНН с 2027 года — Кузнецова сегодня в 7:47
Банкиры бьют тревогу: что скрывает новая платформа Антидроп и почему её внедрение отложили

Банковские счета россиян готовят к обязательной связке с ИНН. Экономист объяснила, когда это заработает и с какими нюансами столкнутся клиенты.

Читать полностью » Средняя цена билета на концерты в России выросла на 21% — МТС Live сегодня в 7:31
Дороже, чем год назад — и всё равно аншлаг: рынок развлечений разогнался

Билеты на концерты и театры в России заметно подорожали, но спрос на культурные мероприятия продолжает расти и возвращается к допандемийному уровню.

Читать полностью » Банки повысили ставки по вкладам из-за конкуренции за клиентов — Мильчакова сегодня в 7:31
Рост ставок по депозитам оказался сюрпризом: банки действуют не по сценарию регулятора

Рост ставок по вкладам связан не с ожиданиями ЦБ, а с конкуренцией банков, которые борются за клиентов на фоне снижения ключевой ставки.

Читать полностью » Использование резервов РФ подрывает доверие к финансовой системе ЕС — Дмитриев сегодня в 5:35
Когда чужие деньги трогают — система трещит: ЕС рискует потерять веру инвесторов

В РФПИ предупредили, что использование российских резервов подорвет доверие к финансовой системе ЕС и сделает Европу токсичной для инвесторов.

Читать полностью » Бессрочная заморозка активов повысила юридические риски депозитариев ЕС — Fitch Ratings сегодня в 4:03
Чужие деньги — чужая беда: российские активы поставили под угрозу ключевой депозитарий ЕС

Fitch предупредило Euroclear о риске снижения рейтинга из-за планов ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ежедневную диетическую газировку связали с ростом риска инсульта — Стил невролог
Еда
Свиная грудинка в фольге остаётся сочной при длительном запекании — повар
Происшествия
Прорыв трубы в здании Горбушки привёл к затоплению восьми складов с электроникой — База
Авто и мото
Toyota возглавила рейтинг надёжности автомобилей — Consumer Reports
Технологии
Samsung стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в России — М.Видео
Туризм
Отреставрированные Колоссы Мемнона становятся новым магнитом туризма — Турпром
Россия
Очереди на границе Эстонии и России растянулись на километры перед зимними праздниками — SHOT
Туризм
Туристы из России стали чаще летать в Таиланд несмотря на конфликт — Сипхрэ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet