Не страховой стаж? Не беда: почему в 2026 году вырастут и эти пенсии — объясняем на пальцах

С 1 января 2026 года пенсионные выплаты в России снова пересчитают, и изменения затронут сразу несколько категорий получателей. При этом прибавка будет зависеть от вида пенсии и параметров, которые учитываются при назначении и расчёте. Об этом напомнили RT эксперты "Авито Работы".

Индексация страховых пенсий и средний размер выплат

Страховые пенсии с 1 января 2026 года повысятся на 7,6%. В среднем ежемесячная выплата, как уточняют аналитики, увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей. Эти цифры приводятся как ориентир по рынку, а конкретная сумма у каждого пенсионера будет отличаться.

Расчёт страховой пенсии, по данным экспертов, сохранится по прежней формуле. К фиксированной выплате добавляется накопленное число ИПК, умноженное на стоимость одного коэффициента. Проверить, сколько ИПК накоплено, можно на "Госуслугах" в разделе "Работа и пенсия", там же отображаются сведения о стаже.

Коэффициенты, стаж и основания для повышенной выплаты

Для 2026 года названы и ключевые параметры расчёта. Стоимость пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля. Именно эти величины используются в формуле страховой пенсии наряду с количеством накопленных баллов.

Также напомнили требования для назначения страховой пенсии. Минимальный стаж должен быть не менее 15 лет, а количество пенсионных баллов — не менее 30. Отдельно подчёркивается, что часть пенсионеров имеет право на повышенную фиксированную часть, и это зависит от статуса и жизненных обстоятельств.

Социальные пенсии и доплата до прожиточного минимума

С 1 января вырастут и социальные пенсии. Их проиндексируют на 6,8%, а средний размер выплат, по оценке экспертов, составит 16,6 тыс. рублей. В отличие от страховых выплат, эта категория пенсий имеет свою логику назначения и чаще связана с отсутствием достаточного стажа.

Если начисленная пенсия оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе, предусмотрен механизм доплаты. Власти должны довести выплату до этого уровня, чтобы доход пенсионера не опускался ниже регионального минимума. Этот принцип, как отмечают специалисты, сохраняется и в 2026 году.