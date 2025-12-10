Рынок новых авто упирается в потолок: почему продажи в 2026 году могут рухнуть до 1,2 млн

Российский рынок новых автомобилей подходит к 2026 году без единого "базового" прогноза: оценки разбросаны от 1,2 млн до 1,45 млн проданных машин, а разница между сценариями фактически равна годовому объему среднего рынка. Об этом пишет meha-kirov.ru. Общая интонация дилеров и аналитиков — спрос будет под давлением, а главный риск сконцентрирован в первых месяцах года из-за изменений в расчете утильсбора и эффекта "перетягивания" покупок в конец 2025-го.

Три сценария на 2026 год и что будет давить на спрос

По оценке Виктора Пушкарёва, базовый сценарий близок к итогам 2025 года — около 1,32-1,34 млн новых автомобилей. Оптимистичный допускает рост до 1,45 млн, а негативный — снижение до 1,2 млн. На траекторию спроса, как отмечается, продолжат влиять санкционные ограничения и удорожание ведения бизнеса — налоги, тарифы и сборы.

Отдельно перечислены факторы, напрямую влияющие на цену машины: утильсбор, ключевая ставка, курсы валют и инфляция. В результате рынок описывается как переходящий к "плато" по объему, но внутри этого плато будет идти структурная перестройка — в пользу локальной сборки и более жесткой ценовой дисциплины.

Почему начало 2026-го может стать самым слабым периодом

Самый чувствительный момент — старт года. Из-за изменения правил расчета утильсбора аналитик ожидает опережающий спрос на 50-60 тыс. автомобилей: часть покупателей ускорит сделки и заберет машины в конце 2025-го, что приведет к заметному проседанию продаж в первые месяцы 2026 года. В "Аларм-Моторс" также предупреждают о слабом первом квартале, связывая это с ограниченными запасами у ряда брендов и осторожной тактикой дилеров, которые не готовы "гнаться за штуками".

При этом тема складов, по сравнению с прошлым годом, уже не выглядит кризисной. По оценке "Автостата", рекордный импорт новых иномарок в 2024 году (почти 925 тыс.) и высокие темпы производства российских заводов привели к большим стокам, но в 2025-м значительную часть "лишних" машин удалось распродать. На этом фоне начало 2026-го может пройти под распродажами остатков и усилением спецпредложений.

Локализация, цены и кредит: рынок упирается в "потолок"

Во многих комментариях ключевой темой становится локализация. Рынок в 2026-м по объему будет близок к плато, но структура продолжит меняться: после корректировок утильсбора сборка в России для многих брендов превращается в практическую необходимость, чтобы сохранять конкурентоспособность по цене. Юрий Тен добавляет, что альтернативный импорт будет сокращаться в пользу официальных каналов, а год стартует под давлением промо-акций и распродаж.

Индикаторы 2025 года показывают, почему прогнозы такие нервные. Средневзвешенная цена нового автомобиля, по оценке экспертов, выросла примерно на 10% — с 3,11 до 3,42 млн рублей к октябрю. Средний размер автокредита, по данным НБКИ, увеличился на 25% — с 1,21 до 1,51 млн. Вывод в материале жесткий: даже при возможном смягчении политики ЦБ рост цен в 2026 году, вероятнее всего, не остановится, а доступность новых машин продолжит снижаться.