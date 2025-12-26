Лидеры те же, эмоций меньше: российский футбол в 2025 году не смог взорвать повестку

В российском футболе 2025 год прошёл без событий, которые могли бы действительно изменить повестку или стать точкой отсчёта для новой эпохи. Об этом в интервью "Газете.Ru" заявил бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин.

"Ничего не удивило": оценка Валерия Гладилина

Гладилин подчеркнул, что ему сложно выделить какое-то ключевое событие года. По его словам, российские команды по-прежнему не участвуют в еврокубках, а сборная проводит только товарищеские матчи, поэтому назвать главный матч или поворотный момент практически невозможно. При таком положении, считает тренер, российский футбол живёт в режиме внутренней повестки, где многое предсказуемо.

Итоги первой части сезона РПЛ: лидеры без резких сюрпризов

Российская премьер-лига к зимней паузе успела провести 18 туров, и именно таблица чемпионата во многом задаёт тон обсуждения всего года. Лидером стал "Краснодар", который в 18-м туре обыграл ЦСКА и набрал 40 очков. Отрыв от преследователей минимальный, но именно эта команда ушла на перерыв первой, подтвердив статус претендента на борьбу за чемпионство.

На втором месте расположился "Зенит" — команда Сергея Семака отстаёт от лидера всего на одно очко. Тройку замкнул "Локомотив", имеющий 37 очков, а дальше плотность в верхней части таблицы остаётся высокой. ЦСКА идёт четвёртым с 36 баллами, а "Балтика" занимает пятую строчку, набрав 35 очков, что выглядит заметным результатом для команды, удерживающейся рядом с лидерами.

Положение "Спартака" и кадровая турбулентность

Внутри сезона одним из главных сюжетов для болельщиков "Спартака" стала тренерская перестановка. Московский клуб осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, и на зимнюю паузу команда ушла на шестой позиции. В активе красно-белых 29 очков, что заметно отдаляет клуб от лидирующей группы и делает вторую часть чемпионата ключевой для исправления положения.