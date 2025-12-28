Российский прокат перевернулся: эти фильмы собрали миллиарды, пока другие пытались догнать

Российский кинопрокат в 2025 году снова показал, что крупные сборы обеспечивают не только зарубежные франшизы: лидерами по кассе стали отечественные релизы, а топ-10 оказался почти полностью сформирован фильмами, рассчитанными на массового зрителя. Об этом сообщает "ЮФ": специалисты Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕФАИС) подвели итоги года и назвали самые прибыльные картины, собравшие максимальные суммы в кинотеатрах России.

Кто стал лидером проката и сколько собрал

Первое место в рейтинге занял фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" — дебютная часть киноадаптации произведения Александра Волкова. По сведениям ЕФАИС, картина собрала в кинотеатрах свыше 3,34 млрд рублей. Премьера фильма состоялась 1 января 2025 года, что обеспечило ему старт в самый кассовый период года — праздничные каникулы.

Такой результат сделал проект абсолютным лидером российского проката по итогам 2025 года. Сборы в несколько миллиардов рублей показывают, что ставка на узнаваемые сюжеты, семейный формат и популярные литературные источники продолжает работать. При этом год завершился очевидным доминированием отечественных фильмов в верхней части рейтинга.

Какие фильмы вошли в тройку и что это говорит о предпочтениях зрителей

Вторую строчку кассового списка заняла еще одна российская лента — "Финист. Первый богатырь". Третье место досталось продолжению известной серии — "Иллюзия обмана 3". Таким образом, тройка лидеров демонстрирует баланс между национальными хитами и международными франшизами, которые сохраняют устойчивую аудиторию.

При этом две из трех позиций — за российскими проектами. Этот факт подчеркивает, что в 2025 году отечественные фильмы смогли конкурировать не только по посещаемости, но и по коммерческому эффекту. Массовый зритель, судя по итогу, выбирал семейные, приключенческие и узнаваемые истории, которые легко собирают аудиторию в широкий прокат.

Топ-10: какие картины стали самыми прибыльными

Список десяти самых кассовых фильмов 2025 года, по данным ЕФАИС, включает несколько заметных российских релизов и проекты разного жанра. В топ-10 вошли "Пророк. История Александра Пушкина", "Батя 2. Дед", "Август", "Горыныч", "Алиса в стране чудес" и "Дракула". Этот перечень показывает широкий жанровый разброс — от исторических сюжетов до продолжений комедий и экранизаций знакомых названий.

Появление в списке сразу нескольких отечественных лент подтверждает общий тренд: российский прокат в 2025 году заметно опирался на внутреннее производство. При этом в материале напоминается, что ранее кинокритики также раскрыли самые востребованные сериалы в России за год — соответствующий рейтинг приводил "Южный Федеральный". Таким образом, интерес к контенту в стране сохраняется не только в кинотеатрах, но и в сериальном сегменте.