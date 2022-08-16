Режиссер картины "Солнцепек" Максим Бриус рассказал о том, как проходила работа над лентой. Подробностями он поделился с журналистами издания "УТРО.РУ" в новом интервью.

С начала специальной военной операции картина стала еще более актуальным. В нем повествуется о жизни мирного населения Донбасса в 2014 году.

Бриус отметил, что во время работы над фильмом рядом постоянно был бизнесмен Евгений Пригожин. Основная идея принадлежала ему, а во время производства предприниматель всегда принимал активное участие в процессе.

"Не вмешивался, но принимал в нем постоянное участие. Держал руку на пульсе, осматривал материал, вносил в него коррективы, давал понять, что ему нравится, а что не очень. После некоторых замечаний мы переснимали эпизоды. По его желанию пригласили Владимира Ильина. Изначально у нас был крымский артист, такого же типажа. Но Евгений Викторович сказал, что ему бы хотелось в этой роли видеть культового актёра, известного и любимого. Начали выбирать, договорились в итоге с Ильиным, чему очень рады. Он внёс ощущение правды в этот фильм", — поделился Бриус.

Режиссер отметил и то, что они постоянно общались. Пригожин отсматривал материалы и вносил правки. Как подчеркнул Бриус, это было "креативно, по-мужски, бывало и крепкое словцо от него прилетало".

"Энергия, исходящая от Евгения, очень помогла всему проекту, во многом из-за него фильм и стал таким достоверным. Если бы мы снимали без его комментариев, кино могло быть помягче. Но считаю, всё правильно сделано", — резюмировал Бриус.

После начала СВО фильм "Солнцепёк" стал только актуальнее. Он рассказывает о том, как простому населению Донбасса приходилось жить в тот момент, когда правительство их собственной страны пошло против них. Уже 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить людей. В рамках мероприятия Вооруженные силы РФ стреляют только по военным объектам. Таким образом, украинские солдаты больше не смогут атаковать мирное население.