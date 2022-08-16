"Необходимо создать комфортную городскую среду для всех: для петербуржцев и для туристов" — бизнесмен Пригожин

Власти Санкт-Петербурга должны были создать Генеральный план, основываясь на реальных нуждах города, а не на собственных представлениях, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен в новом интервью журналистам "Невских новостей" уточнил, что петербургская агломерация считается в России второй по величине, но сейчас остро нуждается в модернизации.

Предприниматель обратил внимание, что Северной столице необходима децентрализованная модель, которая снизит маятниковую миграцию, а также нагрузку на транспортную систему. Он предложил отталкиваться от примеров Сингапура и Дубая в вопросе повышения экономической эффективности города.

"Все эти факторы складываются в итоге в одно — в необходимость создания комфортной городской среды для всех: как для жителей, так и для туристов", — резюмировал Пригожин.

Бизнесмен также заявил, что сам текст нового постановления Генерального плана был создан еще в 2020 году и в течение долгого времени лежал без внимания со стороны чиновников. Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания "Невские новости".