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На российский рынок официально вышел новый бренд смартфонов
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  • Опубликована 12.08.2022 в 15:30
  • Изменена сегодня в 10:49

На российский рынок официально вышел новый бренд смартфонов

В российских розничных магазинах "Эльдорадо" и "М.Видео" были представлены новые телефоны от французского бренда Wiko. Для многих это стало большим удивлением, что на фоне всех санкций со стороны Европы новый смартфон все же стали поставлять в Россию.

Французский бренд смартфонов Wiko принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology.

Многие эксперты уверены, что в скором времени на отечественный рынок могут выйти и многие другие локальные игроки, занимающиеся производством смартфонов и аксессуаров.

Исходя из данных, Apple и Samsung начали терять свои позиции на российском рынке, а интернет-магазин Ozon заявил, что в последнее время у них наблюдается активный рост на смартфоны китайских производителей.

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