В российских розничных магазинах "Эльдорадо" и "М.Видео" были представлены новые телефоны от французского бренда Wiko. Для многих это стало большим удивлением, что на фоне всех санкций со стороны Европы новый смартфон все же стали поставлять в Россию.
Французский бренд смартфонов Wiko принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology.
Многие эксперты уверены, что в скором времени на отечественный рынок могут выйти и многие другие локальные игроки, занимающиеся производством смартфонов и аксессуаров.
Исходя из данных, Apple и Samsung начали терять свои позиции на российском рынке, а интернет-магазин Ozon заявил, что в последнее время у них наблюдается активный рост на смартфоны китайских производителей.
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Фото письма французской разведки для украинских коллег было опубликовано в Сети.
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Глава британского Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей заявил телеканалу Sky News о том, что в настоящий момент Россия представляет опасность. В то же время было отмечено, что в будущем больший риск стоит ожидать от Китая.
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