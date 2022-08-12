В российских розничных магазинах "Эльдорадо" и "М.Видео" были представлены новые телефоны от французского бренда Wiko. Для многих это стало большим удивлением, что на фоне всех санкций со стороны Европы новый смартфон все же стали поставлять в Россию.

Французский бренд смартфонов Wiko принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology.

Многие эксперты уверены, что в скором времени на отечественный рынок могут выйти и многие другие локальные игроки, занимающиеся производством смартфонов и аксессуаров.

Исходя из данных, Apple и Samsung начали терять свои позиции на российском рынке, а интернет-магазин Ozon заявил, что в последнее время у них наблюдается активный рост на смартфоны китайских производителей.